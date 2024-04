Jonathan Majors: l'attore evita il carcere, ma dovrà seguire un programma contro la violenza domestica

A Manhattan è stata svelata la sentenza al termine del processo per violenza domestica che ha portato alla condanna di Jonathan Majors.

Jonathan Majors non andrà in prigione: il giudice Michael Gaffey ha infatti svelato la sentenza del processo che si era concluso a dicembre, annunciando che l'attore dovrà partecipare per un anno a un programma contro la violenza domestica.

L'ex star della Marvel, inoltre, dovrà evitare ogni tipo di contatto con l'ex fidanzata Grace Jabbari e dovrà continuare a incontrare un terapista.

La sentenza

Secondo quanto annunciato nel tribunale di Manhattan, Jonathan Majors non potrà nemmeno possedere un'arma da fuoco e ogni violazione dei termini previsti dalla sentenza potrebbero portare a un periodo da trascorrere in carcere fino a 363 giorni.

Se l'attore non completerà il programma obbligatorio, inoltre, potrebbe essere condannato a sei mesi dietro le barre.

Jonathan Majors: l'ex Grace Jabbari gli fa causa per diffamazione condividendo nuovi dettagli degli abusi

La dichiarazione in aula dell'ex fidanzata

Grace Jabbari, prima che venisse letta la sentenza, ha dichiarato in aula: "Lo farà di nuovo. Questo è un uomo che pensa di essere superiore alla legge". La donna ha infatti sostenuto che gli abusi, mentali e fisici, fossero iniziati ben prima dell'incidente avvenuto il 25 marzo 2023 che ha portato all'arresto e all'attuale condanna. Dopo la sua denuncia, inoltre, altre donne si erano fatte avanti per condividere l'esperienza negativa vissuta a causa di Majors.

Prima dell'inizio del processo, l'attore si era già trovato senza agenzia e management, mentre la distribuzione del film Magazine Dreams è stata per ora annullata e la Marvel lo ha licenziato, non svelando per ora se avverrà un recasting di Kang.