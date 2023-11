Avengers: The Kang Destiny, Destin Daniel Cretton rinuncia alla regia del film

I Marvel Studios dovranno affrontare un nuovo problema: il regista Destin Daniel Cretton ha abbandonato Avengers: The Kang Destiny, progetto la cui uscita nelle sale è prevista a maggio 2026.

Il lungometraggio è uno dei tasselli dell'universo cinematografico tratto dai fumetti che condurrà poi ad Avengers: Secret Wars, l'ultimo capitolo della Fase 6.

L'abbandono del progetto

Destin Daniel Cretton, che ha già lavorato a Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e si occuperà del sequel, continuerà la sua collaborazione con la Marvel in occasione della serie Wonder Man.

L'addio al progetto Avengers: The Kang Dynasty non sembra inoltre aver creato attriti con i vertici dello studio, considerando che il filmmaker sta già parlando con la Marvel dei futuri lungometraggi che potrebbe realizzare.

Loki 2: che ruolo narrativo avrà la serie all'interno dell'MCU?

Cretton è co-creatore, in collaborazione con Andrew Guest, della serie Wonder Man, prodotta per Disney+. Il regista ha firmato anche i primi due episodi e le riprese saranno nuovamente al via dopo la Festa del Ringraziamento.

Destin è inoltre particolarmente impegnato nello sviluppo del sequel delle avventure di Shang-Chi, dopo che il debutto dell'eroe nelle sale è stato in grado di incassare ben 432 milioni di dollari.