La vendetta di Luna: la storia vera che ha ispirato il film

La vendetta di Luna è un thriller del 2017 diretto da Khaled Kaissar e scritto da Ali Zojaji e Ulrike Scholles e Alexander Costea, ispirato ad una storia vera: quella di un caso del 2012 secondo cui una famiglia di agenti russi fu scoperta e arrestata nel Baden-Wuerttemberg, uno dei sedici stati federati della Germania.

I membri della famiglia russa in questione, dopo essere stati arrestati e regolarmente processati dal governo tedesco, furono accusati di aver lavorato segretamente per oltre vent'anni per i servizi segreti di Mosca.

La trama della pellicola narra la storia di una diciassettenne, Luna, e della sua famiglia, la sorellina e i suoi genitori Julia e Jacob, i quali sono in vacanza nel loro idilliaco cottage di montagna quando accade l'impensabile: uomini sconosciuti sbucano dal nulla e uccidono brutalmente la famiglia di Luna. Come unica testimone, Luna è in grave pericolo e si ritrova nel mirino dei servizi segreti.

Luna riesce a sfuggire alla carneficina e in fuga dai suoi implacabili inseguitori trova rifugio dal migliore amico del padre, l'ex agente Hamid che gli rivela la verità sul genitore. Come Hamid, anche il padre di Luna ha lavorato per decenni per i servizi segreti russi, senza che la sua famiglia sospettasse nulla. Hamid sa di non avere scampo e decide di fuggire oltreoceano portando con sé Luna, ma la ragazza si rifiuta di rinunciare alla sua vita senza combattere. Così con l'aiuto di Hamid, Luna inizia a indagare e scopre perché la sua famiglia è stata condannata a morte.