Avengers: Doomsday, nuovi spoiler sul Multiverso e le realtà parallele del film

Nel corso di una recente intervista, Ebon Moss-Bachrach, interprete de La Cosa, ha parlato dello script del crossover e della confusione nel mettere insieme le diverse realtà parallele nella storia

Quando sono iniziate le riprese di Avengers: Doomsday, si è parlato molto del fatto che non ci fosse ancora una sceneggiatura definitiva.

Intervistato nel podcast Happy Sad Confused, la star de I Fantastici 4: Gli Inizi, Ebon Moss-Bachrach, ha riflettuto sulla sua esperienza sul set e ha confermato che la sceneggiatura che aveva letto non conteneva un finale. Tuttavia, l'attore sembrava indicare che ciò fosse dovuto più alla segretezza che al fatto che i fratelli Russo non avessero un piano chiaro su come sviluppare la storia.

Avengers: Doomsday, l'apparizione de La cosa nel quarto teaser

Lo script senza finale e le realtà alternative di Avengers: Doomsday

"Sì, ho letto una sceneggiatura completa, ma quelle sceneggiature cambiano parecchio. Probabilmente non c'era un terzo atto vero e proprio", ha confermato Moss-Bachrach. "Non credo che avesse un finale. Non credo che qualcuno riesca mai a vedere quella roba".

Alla domanda su come il prossimo film degli Avengers differisca dal debutto nell'MCU della Prima Famiglia della Marvel, l'attore ha spiegato: "Doomsday era diverso in quanto è un film più grande con più parti in movimento, e penso che fosse più compartimentato, mentre in Fantastici 4 eravamo lì praticamente ogni giorno con un senso di continuità".

"Questi film sono così interstellari, galattici e concettuali. Quindi, a volte è molto difficile capire cosa sta succedendo nella storia. E in Doomsday per me è stato un po' più difficile tenere insieme tutte le parti", ha continuato Moss-Bachrach, confermando che La Cosa trascorre del tempo non solo su Terra-828.

"E, voglio dire, sapevo dove mi trovavo, sapevo in quali pianeti, in quale universo mi trovassi. Ma per capire come fosse collegato agli altri universi, dovevo tornare indietro e chiedere: 'Joe [Russo], puoi semplicemente, so che me l'hai già spiegato, ma puoi dirmelo ancora una volta?'".

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Ebon Moss-Bachrach ha visto Robert Downey Jr. in azione

La saga del Multiverso si concluderà con Avengers: Secret Wars del 2027, e sia quel film che Doomsday vedranno i più potenti eroi dell'MCU scontrarsi con il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr. Non sorprende che Moss-Bachrach affermi di aver visto il vincitore dell'Oscar in azione nei panni di Destino, descrivendolo come "fantastico".

"Che uomo meraviglioso. È stato un leader fantastico sul set. Fa questo lavoro da molto tempo ed è stato così generoso, si assicurava che tutti stessero bene. Ha davvero un'ottima energia da coach", ha raccontato. "Mi guardavo intorno nella stanza e pensavo: 'C'è Ian McKellan, e c'è Channing Tatum', è davvero incredibile".

Quando esce in Italia Avengers: Doomsday?

L'uscita è prevista già per quest'anno (salvo ulteriori slittamenti produttivi), come parte della Saga del Multiverso dei Marvel Studios; la distribuzione dovrebbe essere globale, con arrivo in Italia in linea con quella statunitense o a ridosso della stessa data. Al momento la data d'uscita ufficiale nel nostro paese dovrebbe avvenire tra il 16 e il 17 dicembre 2026.