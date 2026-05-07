Hugh Jackman istiga i fan su Wolverine con uno dei suoi scherzi: "Doomsday? Non so di che parli"

L'attore australiano continua a giocare a nascondino con i fan sul ritorno di Logan nel prossimo Avengers. Tra smentite di rito e il precedente di Andrew Garfield, il sospetto che gli artigli siano già pronti è ormai una certezza per chiunque mastichi di multiverso.

Hugh Jackman non conferma, non smentisce e, soprattutto, si diverte a tenerci sulle spine. Mentre il cast di Avengers: Doomsday rimane un segreto, le ultime uscite dell'attore insospettiscono i fan, che ben sanno riconoscere ormai i depistaggi "in stile MCU".

Un sovraffollamento necessario tra X-Men e Fantastici 4

Nessuno crede più alle facce angeliche degli attori Marvel quando dicono di non sapere nulla. L'ultimo a provarci, con risultati alterni, è stato Hugh Jackman. Incalzato da Adam Lupis sulla sua possibile presenza in Avengers: Doomsday, l'australiano ha sfoderato la classica difesa da manuale: "Non ho idea di cosa tu stia parlando". Suona familiare? Dovrebbe.

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È la stessa identica recita che Andrew Garfield ha portato avanti per mesi prima di sbucare da un portale in No Way Home. Il fatto è che Jackman, dopo aver resuscitato l'interesse per i mutanti con Deadpool & Wolverine, è diventato la gallina dalle uova d'oro di una Disney che non ha nessuna intenzione di tirare il freno a mano. Logan è vivo, vegeto e parcheggiato su Terra-10005, e vederlo ignorare la chiamata dei Vendicatori sarebbe, onestamente, un errore imperdonabile.

Il vero grattacapo per i fratelli Russo - o chiunque stia gestendo questo caos creativo - è come far stare tutti nello stesso film senza trasformarlo in un elenco telefonico. Avengers: Doomsday deve incastrare i nuovi eroi di Sam Wilson, i Fantastici Quattro e, ovviamente, i mutanti.

Se i teaser hanno già iniziato a mostrare qualche faccia nota degli X-Men, l'assenza di Wolverine è il classico "elefante nella stanza". Tenere Jackman fuori dal materiale promozionale è la mossa più vecchia del mondo: creare il vuoto per far esplodere il boato in sala. Se poi non dovesse succedere in Doomsday, c'è sempre il paracadute di Secret Wars nel 2027, ma con un'uscita fissata per il 18 dicembre 2026, la tentazione di mettere Logan sotto l'albero di Natale dei fan è troppo forte per essere ignorata.

Il fattore Jared Leto e la minaccia di Von Doom

Mentre Jackman gioca a fare il vago, la produzione deve vedersela con l'introduzione pesante di Victor Von Doom. Integrare un cattivo di quel calibro mentre si gestisce l'eredità di un film da 1,3 miliardi di dollari non è una passeggiata.

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman in una scena

La chimica tra Jackman e Ryan Reynolds è stata la linfa vitale del 2024 e separarli ora sembrerebbe quasi un peccato mortale cinematografico. Non c'è ancora un contratto firmato che sventola sotto i nostri nasi, ma il linguaggio del corpo di Hugh dice altro.

Ogni suo "I don't know" è accompagnato da quel luccichio negli occhi di chi ha già infilato il costume giallo e blu nel borsone. In un mondo di varianti e portali dimensionali, l'unica cosa che sembra impossibile è che Wolverine resti a guardare mentre il multiverso va a rotoli.