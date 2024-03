Avengers: The Kang Dynasty, il cambio di titolo confermato da Marvel e Disney

Dopo le varie indiscrezioni sul nuovo titolo di Avengers 5, è da poco arrivata la conferma da parte della Disney e dai Marvel Studios che il film non includerà più il sottotitolo The Kang Dynasty.

Disney ha recentemente tenuto una presentazione per gli investitori che includeva una timeline dei prossimi film e show televisivi del MCU. Non ci sono grandi rivelazioni, eccetto il fatto che adesso Avengers: The Kang Dynasty è elencato semplicemente come Avengers 5. Invece, Avengers: Secret Wars ha ancora il suo titolo.

Il ruolo di Kang verrà ridimensionato nei prossimi film Marvel

Il flop di Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In precedenza alcune voci sostenevano che i prossimi due film sugli Avengers sarebbero stati rititolati Secret Wars - Parte 1 e Secret Wars - Parte 2; anche prima dei problemi legali di Jonathan Majors, si pensava che i Marvel Studios avessero intenzione di ridimensionare il ruolo di Kang dopo la pessima accoglienza ricevuta da Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

I dirigenti dello studio credevano di aver realizzato un buon film, affidando allo scrittore Jeff Loveness il compito di gettare le basi per i prossimi film sui Vendicatori, facendo sconfiggere Kang il Conquistatore da Ant-Man.

L'anno scorso abbiamo appreso che Loveness è stato licenziato da Avengers 5 a causa della reazione ad Ant-Man e non perché i Marvel Studios si fossero allontanati da Kang. Era anche emerso che la sua versione di Avengers: The Kang Dynasty prevedesse che la maggior parte dei protagonisti della Saga del Multiverso combattessero le Varianti di Kang sulla Terra.

Avengers 5: Colman Domingo sostituirà Jonathan Majors nel ruolo di Kang? Parla l'attore

Un nuovo sceneggiatore

Nonostante la presenza del villain, la storia sarebbe stata in gran parte basata su elementi multiversali e non sarebbe stata molto approfondita.

Secondo gli ultimi sviluppi, lo sceneggiatore di Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Michael Waldron, sta scrivendo entrambi i film e si pensa che la sua visione sia simile, ma che ponga maggiore enfasi sul Multiverso prima di affidare agli eroi delle realtà alternative un ruolo molto più ampio in Avengers: Secret Wars.