Avengers 5 e 6: i primi dettagli della trama promettono battaglie epiche, sorprendenti cameo e un nuovo MCU

Alcuni rumor avrebbero anticipato i primi dettagli del plot di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars promettendo meraviglie per i nuovi due capitoli della saga dei Marvel Studios.

Siamo ancora nel regno dei rumor, naturalmente, ma starebbero circolando in rete gustose anticipazioni sui plot di Avengers 5 e 6 che alimentano l'hype dei fan del Marvel Universe nei confronti del futuro dell'MCU. Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars vedranno il ritorno di un team di Vendicatori completamente stravolto e promettono battaglie epiche, sorprendenti cameo e un MCU completamente nuovo.

Secondo il canale YouTube di Heavy Spoilers, Avengers: The Kang Dynasty si concentrerà sul villain del titolo, interpretato da Jonathan Majors, rivelando come ha conquistato innumerevoli mondi in tutto il Multiverso.

Gli eroi più potenti della Terra si riuniranno per combattere Kang il Conquistatore, ricevendo sostegno dal Kang della Terra-616: Nathaniel Richards, lo scienziato che in seguito diviene Colui che rimane in Loki. Nella serie Disney+ il cattivo ha rivelato di aver capito come fermare le sue varianti prima di creare la Sacra Linea Temporale e ha detto a Sylvie che, anche se lo avesse ucciso, la stessa cosa sarebbe accaduta di nuovo.

Marvel Studios Presenta: una strategia vincente?

Secondo quanto anticipato su YouTube, Kang sconfiggerà i Vendicatori, spingendoli ad attraversare il Multiverso in Avengers: Secret Wars per mettere insieme un'enorme squadra di eroi. Ciò presumibilmente includerà personaggi di quasi tutti i film Marvel, inclusi gli eroi dei franchise di X-Men e Fantastic Four, e attori come Hugh Jackman, Andrew Garfield e Tobey Maguire.

La parte più interessante di questi rumor è che i Marvel Studios starebbero cercando di mettere insieme un nuovo paro di interpreti per creare un nuovo MCU che verrà generato alla fine di Avengers: Secret Wars. Simile all'evento a fumetti di Jonathan Hickman, pare che si formerà un nuovo mondo che incorpora molte linee temporali e che concilierà eroi provenienti da dimensioni diverse. Naturalmente solo se i rumor si riveleranno fondati.

Avengers: The Kang Dynasty uscirà nelle sale il 2 maggio 2025, seguito da Avengers: Secret Wars la cui uscita è fissata per il 1 maggio 2026.