Iron Man: Robert Downey Jr. vorrebbe tornare nel MCU, ma i fratelli Russo non sono d'accordo

I registi di molti film della Marvel tra cui Avengers: Endgame, i fratelli Russo, non pensano che il ritorno di Robert Downey Jr. nel MCU sia così certo come alcuni rumor fanno presupporre.

L'ex star di Iron Man, Robert Downey Jr., ha dato speranza a molti fan della Marvel all'inizio di quest'anno, quando ha apparentemente lasciato la porta aperta a un suo possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe.

Recentemente Downey ha infatti dichiarato che sarebbe più che disposto a interpretare di nuovo Tony Stark: "È una parte integrante del mio DNA. Quel ruolo mi ha scelto. E poi, lo dico sempre, mai e poi mai scommettere contro Kevin Feige. È una scommessa persa. Lui è la casa. Vincerà sempre".

Tuttavia, i fratelli Russo, registi di Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, non sono d'accordo sul fatto che il ritorno di RDJ nel MCU avverrà.

Captain America: Civil War - Robert Downey Jr. in un momento del film

Le parole dei registi

Total Film Magazine ha pubblicato un'intervista con i Russo in cui spiegano perché non credono che Robert Downey Jr. possa tornare nel MCU. "Non so come potrebbero farlo. Non so quale sarebbe la strada da percorrere", ha detto Anthony Russo.

In sostanza, i Russo ritengono di aver chiuso definitivamente la storia di Tony Stark. Detto questo, la Marvel è ricca di soluzioni intelligenti per riportare un attore sullo schermo (variante multiverso, cloni, versione mutaforma o androide di un personaggio), e i Russo riconoscono che spetterebbe ai Marvel Studios prendere decisioni sul ritorno di RDJ. "Noi abbiamo chiuso quel capitolo, quindi spetterebbe a loro capire come riaprirlo", ha detto Joe Russo.

I Russo hanno aiutato Robert Downey Jr. a consolidare la sua eredità nel MCU dirigendolo in tre dei suoi film più acclamati e di successo. Avengers: Endgame è stato il commiato più epico che un personaggio (o un attore) possa desiderare. Da allora, la carriera di Downey ha raggiunto un prestigio sempre maggiore, culminando con la vittoria dell'Oscar come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in Oppenheimer di Christopher Nolan.

Oppenheimer: primo piano di Robert Downey jr. con l'Oscar vinto come miglior attore non protagonista

Chiaramente, i Russo sono felici di vedere RDJ trionfare nella sua era post-MCU: "La sua vittoria agli Oscar è stata enorme. È stato fantastico lavorare con Robert. Questa esperienza per lui è così profonda, per il viaggio che ha fatto. Voglio dire, è una grande storia di redenzione. E lui è una persona adorabile, una persona che lavora sodo. È un attore generazionale, quindi questo livello di riconoscimento per lui, credo, sia stato una convalida del suo arco di redenzione".