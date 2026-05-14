M. Night Shyamalan sul nuovo film: "Il più impegnativo della mia carriera"

Il nuovo film del regista, intitolato Remain, è descritto come un'avvincente storia d'amore soprannaturale e avrà per protagonista Jake Gyllenhaal

M. Night Shyamalan ha descritto il suo prossimo progetto come quello che ha ottenuto i migliori risultati nei test-screening della sua carriera, parole di un regista che ha diretto film memorabili come Il sesto senso, Unbreakable e The Village.

La dichiarazione di Shyamalan, che ieri è salito sul palco della presentazione agli inserzionisti degli upfront di Warner Bros. Discovery a New York City, era volta a promuovere il suo prossimo film, Remain.

The Visit: M. Night Shyamalan sul set del film

Remain: di cosa parla il nuovo film di Shyamalan

Si tratta di un thriller romantico con Jake Gyllenhaal, Phoebe Dynevor e Julie Hagerty nel cast. Il progetto è stato co-creato insieme allo scrittore Nicholas Sparks e racconta la storia di un architetto che, mentre cerca di riprendersi dalla depressione, si trasferisce a Cape Cod, dove incontra una donna misteriosa.

Questa collaborazione creativa ha dato vita prima a un romanzo diventato bestseller (pubblicato lo scorso anno) e quindi al film diretto dallo stesso Shyamalan che arriverà nelle sale di tutto il mondo il 5 febbraio 2027.

Nicholas Sparks alla première del film The Last Song all'ArcLight theater di Hollywood

L'improbabile collaborazione con Nicholas Sparks

"Il mio nuovo film è nato da una conversazione, una conversazione inaspettata, con un autore celebrato, Nicholas Sparks", ha dichiarato Shyamalan. "Ha venduto più di 130 milioni di libri in tutto il mondo e ha scritto una delle storie d'amore più iconiche di sempre con The Notebook. Il romanticismo è il suo territorio. Il mio è un po' diverso. Io sono attratto dalla suspense, dai colpi di scena, dalla tensione e dalle storie che ti lasciano leggermente inquieto anche molto tempo dopo la fine. È lì che mi sento a casa".

Il regista ha continuato: "Siamo partiti dal nulla, solo da alcune domande: cosa ti spaventa? Cosa ti emoziona? Cosa ti rimane dentro? Ci siamo sfidati a vicenda. Ci siamo scambiati idee e lentamente abbiamo intrecciato due prospettive molto diverse in un'unica, avvincente storia d'amore soprannaturale. Alla fine, abbiamo avuto la possibilità di raccontarla ciascuno a modo proprio. Io attraverso il cinema, Nicholas attraverso il suo romanzo".

Romanzo e film sono due opere completamente separate

"Il romanzo non è una novelization e il film non è un adattamento. Sono due narratori che raccontano la storia di Remain a modo loro. Insieme abbiamo creato la storia dell'architetto solitario Tate Gordon, che si trasferisce in una piccola cittadina costiera per completare il suo ultimo progetto quando incontra una giovane donna affascinante che lo spinge fuori dal suo guscio e lo trascina al centro di un mistero mortale che incombe sulla città".

M. Night Shyamalan quindi ha aggiunto: "Che rimanga tra noi, è il film che ha ottenuto i migliori risultati nei test di tutta la mia carriera. Siamo ora in fase di post-produzione, intenti a curare ogni dettaglio. Onestamente, la mia speranza è che, quando vivrete l'esperienza di Remain, possiate percepirne entrambe le anime contemporaneamente - pieno d'amore e di quel silenzioso, persistente senso di inquietudine che non vi lascia andare".