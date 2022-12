Avatar: La via dell'acqua guida il box office USA di Natale con 64 milioni, flop di Babylon di Damien Chazelle

Avatar: La via dell'acqua prosegue la sua corsa inesorabile guidando per la seconda settimana un box office americano non memorabile, brucia il flop di Babylon, epico affresco interpretato da Margot Robbie e Brad Pitt.

Il Natale gelido e innevato del nord degli USA non ha impedito agli americani di recarsi al cinema durante le festività, ma l'unico film a godere dei favori del pubblico sembra essere Avatar: La via dell'acqua, primo per la seconda settimana al box office USA natalizio con 64 milioni che lo portano a un totale di 261,6 milioni in patria. A livello globale, Avatar: La via dell'acqua supera quota 850 milioni di dollari. Come rivela la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua, uno dei film di Natale 2022 più attesi al cinema, la storia fa ritorno su Pandora, dove l'umano trasformato in Na'vi Jake Sully è ora sposato con Neytiri, interpretata da Zoe Saldana, e si prende cura di un branco di bambini adolescenti mentre contemporaneamente combatte gli invasori umani che tentano di colonizzare la sua nuova casa.

L'animazione, soprattutto a Natale, conserva il suo appeal su grandi e piccini, ma il debutto de Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio si rivela più fiacco del previsto. Il cartoon doppiato da Antonio Banderas apre con un incasso di 18,5 milioni in quattro giorni e segna una media per sala di 3.000 euro in poco più di 4.000 sale. Tra i film di Natale 2022 più attesi al cinema, ecco la nostra recensione de Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio.

Scarso l'appeal sul pubblico natalizio del biopic musicale Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, dedicato alla vita di Whitney Houston. Il film interpretato da Naomi Ackie incassa solo Naomi Ackie 4,7 milioni da 3.625 sale, con una media per sala di 1.314 dollari. Qui potete leggere la nostra recensione di Whitney: Una voce diventata leggenda.

La delusione più cocente del botteghino arriva però da Babylon, sontuoso affresco della Hollywood anni '20 scritto e diretto da Damien Chazelle. Il film interpretato dalle super star Brad Pitt e Margot Robbie si ferma a 3,6 milioni in 3.343 sale, con una media per sala di circa 1.000 euro. una dura battuta d'arresto per uno dei registi giovani più acclamati dell'industria americana.

Qui trovate la nostra recensione di Una notte violenza e silenziosa, che scivola al quinto posto. La commedia action vietata ai minori, con David Harbour nei panni di un irritabile Babbo Natale, incassa altri 3,5 milioni che la portano a un totale di 42 milioni globali in quattro settimane.