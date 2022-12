Avatar: La Via dell'Acqua spiega perché i Na'vi andranno sulla Terra in Avatar 5

Uscito da pochi giorni nelle sale, Avatar: La Via dell'Acqua potrebbe già aver spiegato una porzione di trama di Avatar 5 anticipando il motivo per cui i Na'vi andranno sulla Terra.

Il conflitto tra la Terra e Pandora è stato uno dei punti focali del primo Avatar, uscito nelle sale del 2009 e, sebbene Jake Sully sia diventato un Na'vi a tutti gli effetti e non abbia più voglia di tornare sul suo pianeta natale, quello che accade in Avatar: La Via dell'Acqua lascia propendere per il contrario.

Tutto potrebbe dipendere dal personaggio di Kiri, che James Cameron circonda deliberatamente di immagini messianiche, con tanto di concepimento miracoloso. Sembra che sia nata da Eywa per fare da ponte tra i Na'vi e il popolo del cielo, perché il suo corpo ha una capacità di adattamento unica. È in grado di sopravvivere sott'acqua per lunghi periodi di tempo e il suo corpo sembra persino più adatto agli ambienti umani rispetto alla norma dei Na'vi. È anche l'unica dei Sully a considerare Spider parte della famiglia. Kiri si trova in una posizione unica per un "ministero di riconciliazione" messianico, che sicuramente la porterà a finire sulla Terra.

La conseguenza più logica sarebbe quindi vedere Kiri trasformarsi in una sorta di ambasciatrice per moderare tra la Terra e Pandora. Un possibile ritorno sulla Terra è stato anticipato di recente dal produttore Jon Landau, spiegando come si tratti di una parte di trama fondamentale di Avatar 5.

Al momento è ancora troppo presto per sapere se e quando verrà realizzato Avatar 5, ma buona parte delle scene del terzo e quarto capitolo sarebbero state già girate. Addirittura gli executive della Disney avrebbero esclamato 'Oh ca**o!" dopo aver letto la prima sceneggiatura di Avatar 4.