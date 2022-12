Avatar: La via dell'acqua supera quota 850 milioni di dollari

Avatar: La via dell'acqua ha superato quota 850 milioni di dollari nel suo secondo weekend di programmazione nelle sale.

Il sequel diretto da James Cameron è diventato così il quinto film con i migliori incassi dell'anno dopo soli 10 giorni di proiezioni sul grande schermo.

Il secondo capitolo delle avventure ambientate su Pandora sta dovendo affrontare numerosi ostacoli, tra cui un inverno molto freddo in Nord America che costringe molti potenziali spettatori a non uscire nelle proprie case e varie sale a restare chiuse, senza dimenticare nuove restrizioni causate dal COVID in varie parti del mondo, come la Cina, e l'assenza dalla programmazione in Russia.

Avatar: La via dell'acqua è comunque riuscito a incassare 253.7 milioni ai box office americani e 600 milioni a livello internazionale.

Entro la fine del 2022, il sequel sembra destinato a superare rapidamente quota 1 miliardo di dollari.

Attualmente in Cina ha ottenuto 100.5 milioni, in Corea si è arrivati a quota 53 milioni, in Francia il film ha guadagnato 52.3 milioni, in India si sono sfiorati i 37 milioni e in Germania quota 35.7 milioni.

I biglietti venduti per le sale IMAX, inoltre, hanno portato ad aggiungere al totale 97 milioni di dollari.