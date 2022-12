Babylon, Brad Pitt: "Sul set erano sempre nudi. Ero scioccato"

Brad Pitt ha fatto luce sui retroscena della lavorazione di Babylon svelando di aver visto un sacco di nudità durante le riprese tanto da restarne addirittura "scioccato".

Brad Pittha rivelato a The Hollywood Reporter i dettagli sulla scena del ricevimento che promette di essere particolarmente sfrenata. Ecco il suo racconto:

"Il primo giorno è stato un po' scioccante, anche per me. Ho detto, 'Wow, wow, lo stiamo davvero facendo. abbiamo girato una scena che conteneva molta nudità, davvero molta. il primo giorno erano tutti nudi, il secondo giorno erano tutti nudi, il terzo giorno erano ancora tutti nudi. Dopo due settimane di questa storia era come andare in ufficio."

Babylon, Margot Robbie ha improvvisato un bacio con Brad Pitt: "E quando mi ricapitava..."

Scoprite le prime reazioni della critica su Babylon, nuovo film di Damien Chazelle con Brad Pitt e Margot Robbie.

Babylon è un'epopea originale ambientata nella Los Angeles degli anni '20 guidata da Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, con un cast corale che include Jovan Adepo, Li Jun Li e Jean Smart. Una storia di ambizioni fuori misura e di eccessi oltraggiosi,che ripercorre l'ascesa e la caduta di un gruppo di personaggi durante un'era di sfrenata decadenza e depravazione all'inizio di Hollywood.