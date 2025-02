James Cameron: "La rielezione di Trump è come riguardare un incidente": in futuro una nuova cittadinanza

James Cameron ha manifestato un profondo disgusto per la rielezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti. Ospite del podcast The F-ing News, ha risposto alla domanda sulla rielezione di Trump in termini perentori.

Il regista della saga fantascientifica Avatar è impegnato nella complessa realizzazione dei vari film che comporranno la saga dopo l'uscita del primo capitolo nel 2009 e il sequel del 2022.

La rielezione di Trump secondo James Cameron

"È orribile, penso che sia terrificante" ha risposto Cameron "Vedo un allontanamento da tutto ciò che è decente. L'America non rappresenta nulla se non difende ciò che storicamente ha rappresentato. Diventa un'idea vuota, e penso che la stiano svuotando il più velocemente possibile per il loro tornaconto personale".

James Cameron e Sigourney Weaver sul set di Avatar

Nonostante sia spesso negli Stati Uniti, James Cameron trascorre la sua maggior parte del tempo in Nuova Zelanda, dove ha lavorato e girato per diversi anni Avatar:"C'è qualcosa di positivo nei media neozelandesi, almeno lo mettono a pagina 3. Non voglio più vedere la faccia di quell'uomo in prima pagina. Negli Stati Uniti è inevitabile, è come guardare un incidente d'auto ripetersi all'infinito".

La cittadinanza neozelandese di James Cameron

Ora l'attenzione del regista è sempre più focalizzata sulla sua vita quotidiana in Nuova Zelanda, che gli permetterà presto di ottenere la cittadinanza:"Se decidi di sradicare la tua famiglia e trasferirti altrove, devi investire, devi farne parte, devi guadagnarti il tuo posto. Penso semplicemente che si debba meritare di stare in un luogo".

James Cameron ha sottolineato di aver trovato nella cultura neozelandese rispetto innato e una richiesta di rispetto reciproco:"Tutti hanno il medesimo status di dignità umana. Adoro questo aspetto: è ciò che volevo che i miei figli sperimentassero".

James Cameron e Sam Worthington sul set di Avatar

Il regista sta lavorando alla post-produzione del terzo film di Avatar, in uscita il prossimo 19 dicembre, e ha già girato alcune parti dei prossimi due sequel.