Il Gatto con gli Stivali 2: l'infarto di Antonio Banderas è stato centrale nella sua interpretazione

È vero, tra il primo film e Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio, sempre con Antonio Banderas e Salma Hayek, sono passati circa una decina d'anni. Perché quest'attesa? In una recente intervista con Yahoo!Entertainment l'attore ha approfondito la situazione dal suo punto di vista.

Il Gatto Con Gli Stivali 2 - L’ultimo Desiderio: una scena del film

Anche la sua co-protagonista non riusciva a spiegarsi la situazione: "Erano oltre dieci anni che io e Banderas aspettavamo che venisse realizzato un seguito", ha detto Salma Hayek rispondendo alle domande. A chiarire quanto successo ci ha pensato Antonio Banderas dicendo che dietro al ritardo de Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio ci sono state una serie di ragioni tra cui una molto personale. Andando oltre il passaggio di mano della DreamWorks, da Paramount a Universal nel 2016, di mezzo c'è stata anche una cosa che gli è successa in prima persona: "E suppongo che in realtà abbia a che fare anche con un'attacco di cuore che ho avuto nel 2017 in cui ho quasi perso la vita". All'epoca lo hanno portato d'urgenza in ospedale sottoponendolo a un intervento chirurgico.

Curiosamente questa esperienza si è rivelata centrale nella sua interpretazione per Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio, ha poi detto l'attore, dato che la sua storia aveva molto in comune con quella del protagonista animato: "È molto audace, in realtà, che un film per giovani rifletta [su] questi problemi apertamente, in modo molto elegante e con molta attenzione. Penso che sia un'ottima proposta cinematografica dato che è realizzata anche magnificamente. Sono rimasto sorpreso dal fatto che stessimo andando in quella direzione. Fra tutti il Gatto con gli stivali è perfetto per uno sviluppo del genere".

Il Gatto con gli Stivali 2: un film animato maturo ed esistenzialista

Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio racconta la storia del leggendario protagonista in un momento molto delicato della sua esistenza. Quando questi scopre che gli è rimasta solamente una vita delle sue 9 originarie s'imbarcherà in un'avventura alla ricerca del mitico Ultimo Desiderio.