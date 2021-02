Army of the Dead: il teaser trailer dello zombie horror Netflix di Zack Snyder

Finalmente svelato il primo trailer di Army of the Dead, nuova incursione dello zombie horror del regista Zack Snyder che arriverà su Netflix il 21 maggio.

Netflix ha lanciato il teaser trailer dell'atteso Army of the Dead, nuova incursione nell'horror di Zack Snyder che racconta una Las Vegas post-apocalittica dopo un'epidemia zombie.

Il teaser mostra le immagini di una Las Vegas post-apocalittica, devastata da una terribile catastrofe. Le riprese dall'altro mostrano grattacieli semidistrutti e devastazione ovunque quando entra in azione la squadra di mercenari capitanata da Dave Bautista. Mentre un elicottero sorvola la capitale del vizio c'è spazio per uno sguardo all'interno dei casinò, tra ballerine e slot machine, dove qualcosa di terribile sta per accadere.

Army of the Dead, seconda incursione nel genere di Snyder dopo il remake del 2004 L'alba dei morti viventi, segue un gruppo di mercenari guidato da Dave Bautista che tenta di fare irruzione in un casino di Las Vegas per portar via milioni di dollari all'apice di un'epidemia zombie.

Nel cast Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.

Army of the Dead: una foto del film contiene un easter egg legato a Justice League

Netflix ha, inoltre, in preparazione un prequel e una serie tv collegati all'universo di Army of the Dead basati sul film di Zack Snyder che indicano la fiducia riposta dalla piattaforma nell'autore che gode di una massiccia fanbase. Sempre in streaming, dopo una lunga attesa a marzo arriverà su Disney+ l'altra fatica del regista, Zack Snyder's Justice League.