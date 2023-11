Rebel Moon è ambientato in un universo condiviso con Army of Dead, la conferma di Zack Snyder

Zack Snyder conferma che l'atteso Rebel Moon e Army of Dead condividono lo stesso universo, in quali modi lo scopriremo su Netflix a partire dal 22 novembre.

Zack Snyder ha rivelato che l'atteso Rebel Moon, il suo nuovo progetto fantascientifico realizzato per Netflix appartiene a un universo condiviso con Army of the Dead. L'informazione è emersa durante un'intervista con Total Film in cui Snyder ha rivelato l'inaspettato legame tra due film apparentemente molto diversi.

"Army of the Dead ha una mitologia piuttosto vasta che non è mai stata inserita nel film", ha spiegato. "In realtà c'è un personaggio di Rebel Moon nella serie animata Army of the Dead che non abbiamo mai realizzato."

Rebel Moon: una nuova foto del film

La serie a cui Snyder fa riferimento, Army of the Dead: Lost Vegas, era stata approvata da Netflix nel 2020 e sarebbe servita da prequel per lo zombie horror di Zack Snyder. Sfortunatamente lo show non ha mai visto la luce, ma l'idea era di mostrare gli stessi personaggi del film che si dirigono in una dimensione completamente nuova.

"A un certo punto dello show, attraversano un portale ed entrano in un'altra dimensione dove si imbattono in alcuni personaggi", ha spiegato Snyder. "In Rebel Moon, sono in questo bar e uno degli alieni è uno dei personaggi della serie animata. Quindi è sicuramente un universo condiviso".

Rebel Moon: la durata infrange un record che Zack Snyder detiene da 12 anni

Il ritorno di alcuni personaggi in un universo condiviso

Rebel Moon è più un'avventura spaziale di fantascienza, ma ciò non significa che Army of the Dead non contenga alcuni elementi fantascientifici. Dopotutto, alcuni degli zombi non erano in realtà robot?

"Senza rivelare troppo... Se prestate molta attenzione, c'è un certo numero di zombi che chiaramente non sono zombi", ha detto Snyder nel 2021 durante un q&a. "Vedete zombi normali e poi vedete alcuni zombi robot. Li ha piazzati il governo tra gli zombie per monitorarli? Sono tecnologie di un altro mondo? Cosa sta succedendo lì?"

Rebel Moon - Parte 1: figlia del fuoco debutterà su Netflix il 22 dicembre.