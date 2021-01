Army of the Dead: una foto del film contiene un easter egg legato a Justice League

Una delle prime foto di Army of the Dead, il nuovo film diretto da Zack Snyder, contiene un easter egg legato a Justice League.

Army of the Dead, il nuovo film diretto da Zack Snyder, contiene un incredibile easter egg legato a Justice League, come conferma una foto pubblicata in anteprima su Entertainment Weekly.

Lo scatto mostra infatti i protagonisti davanti a una cassaforte aperta che contiene anche le copie originali del film tratto dai fumetti della DC.

Lo scatto tratto da Army of the Dead mostra i personaggi affidati a Dave Bautista, Tig Notaro e Omari Hardwick dopo essere entrati in un casinò di Las Vegas. I mercenari, in azione durante un'epidemia causata da un virus che trasforma le persone in zombie, aprono una cassaforte che contiene anche le copie originali di Justice League .

Zack Snyder ha scritto la sceneggiatura del nuovo progetto in collaborazione con Shay Hatten, oltre a esserne regista, produttore e direttore della fotografia.

Il film ha come star Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.

Snyder, nel 2021, porterà sugli schermi anche la sua versione di Justice League su HBO Max suddivisa in quattro episodi della durata di un'ora.