Army of the Dead: Netflix cancella il sequel e la serie animata del film di Zack Snyder

Le cose non stanno andando bene per Zack Snyder: a quanto pare il sequel e la serie animata di Army of the Dead sono stati cancellati da Netflix.

Le cose non stanno andando bene per Zack Snyder a Netflix. È arrivata la notizia che sono stati "silenziosamente cancellati" il sequel e la serie animata di Army of the Dead.

Tuttavia, il produttore di Snyder ha dichiarato che il franchise di Army of the Dead "non è del tutto morto", poiché per Halloween è prevista un'esperienza a tema nei parchi a tema Six Flags. "Sarà un'esperienza davvero fantastica", ha aggiunto.

La serie animata Army of the Dead: Lost Vegas raccontava le origini di Scott, interpretato da Dave Bautista, e della sua squadra di soccorso durante il caos scoppiato a Las Vegas dopo una misteriosa epidemia che trasforma le persone in zombie.

Army of the Dead: la sostituzione digitale di un personaggio è costata milioni: ecco perché

La cancellazione del franchise

Non è che Army of the Dead del 2021 sia stato un successo. Ha ottenuto un ottimo numero di spettatori. Nei suoi primi 28 giorni su Netflix, Army of the Dead è stato visto da 75 milioni di famiglie ed è diventato il nono film originale Netflix più visto nella storia dello streamer. Anche il sequel, ora cancellato, aveva un titolo, Planet of the Dead.

Army of the Dead: Dave Bautista durante una scena

La serie di sconfitte di Snyder nel 2023 e nel 2024, a partire dall'uscita di quattro film di Rebel Moon, tra cui due director's cut, usciti a distanza di otto mesi l'uno dall'altro, ha distrutto le sue azioni nel settore. I film sono stati universalmente disapprovati dagli abbonati e dalla critica. Nessuno ora oserà affidare a Snyder un altro franchise.

Qual è il prossimo passo di Snyder? Il mese scorso, il regista ha ammesso a CinemaBlend di essere attivamente al lavoro su un film più piccolo, con pochi VFX. "Sto cercando di fare un piccolo film in questo momento. Non dirò di cosa si tratta, ma mi chiedevo: posso fare un film senza effetti visivi per cinque minuti? Poi, tornerò alla follia... Dovrei scrivere questo piccolo film ed è più o meno quello che voglio fare".

Army of the Dead: la prima foto dal set

Sarà interessante vedere come sarà un film di Zack Snyder più ridimensionato rispetto a quello che siamo abituati a vedere con titoli enormi come 300, Rebel Moon, Sucker Punch, Watchmen, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League.