A Quiet Place 2 conserva il primo posto al box office italiano estivo

L'horror A Quiet Place 2 resiste in prima posizione in un box office italiano che stenta a decollare, tra le novità Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga e Io sono nessuno debuttano al secondo e al terzo posto.

A Quiet Place 2: Emily Blunt e Noah Jupe in una scena del film

Seconda settimana di permanenza in testa al box office italiano per l'horror A Quiet Place 2, che incassa altri 182.000 euro arrivando a un totale di 644.000 euro, in una situazione che fatica a sbloccarsi vuoi per l'emergenza sanitaria vuoi per la calura estiva che invita gli italiani a preferire la spiaggia alle sale. Qui trovate la recensione di A Quiet Place 2, brillante sequel diretto da John Krasinski e interpretato dalla moglie Emily Blunt, uno dei 15 film più attesi dell'estate 2021.

A Quiet Place 2, per William Friedkin è "Un nuovo classico dell'orrore"

Per la gioia dei più piccoli, ha fatto il suo debutto nelle sale anche Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga, sequel delle avventure del simpatico coniglio nato dalla penna di Beatrix Potter. Qui trovate la nostra recensione di Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga, che apre con un incasso di quasi 144.000 euro in 321 sale.

Io sono nessuno: Bob Odenkirk in una sequenza del film

Altro debutto, in terza posizione, per l'interessante revenge thriller Io sono nessuno, interpretato dalla star di Better Call Saul Bob Odenkirk. L'attore presta il suo volto per portare in scena Hutch Mansell, padre sottovalutato e marito trascurato che sopporta senza mai reagire tutte le umiliazioni che la vita gli riserva. L'irruzione di due ladri nella sua abitazione, però, funziona come una sorta di incidente scatenante che provoca un cambiamento netto in quest'uomo comune. Durante l'irruzione domestica, infatti, Hutch si rifiuta di difendere sé stesso e la sua famiglia, sperando di evitare una violenza maggiore. Nel corso dei giorni seguenti, però, le conseguenze dell'incidente alimentano la rabbia di Hutch e innescano istinti dormienti che lo conducono verso un percorso brutale fatto di pugni, sparatorie e stridore di pneumatici. Qui la recensione di Io sono nessuno, che apre incassando 123.000 in 234 sale.

Io sono nessuno e le altre persone comuni che diventano eroi

Quarta posizione per il film Disney Crudelia, storia delle origini della villain Disney Crudelia De Mon interpretata da una scatenata Emma Stone. Qui trovate la nostra recensione di Crudelia. Il film live action, che beneficia della duplice uscita cinema/streaming su Disney+, incassa altri 78.000 euro superando i due milioni e 151 mila euro.

Crudelia, Emma Stone: "Il divieto di fumo della Disney ha reso il personaggio più difficile"

Scende al quinto posto Una donna promettente, la cui attesa è stata prolungata dopo la riapertura delle sale. Qui la nostra recensione di Una donna promettente, atipico revenge movie che vede l'inglese Carey Mulligan nei panni di una battagliera commessa che vendica la violenza subita dalla migliore amica seducendo e punendo gli uomini. Magri incassi per l'opera prima di Emerald Fennell che incassa altri 77.000 euro superando i 224.000 euro complessivi.