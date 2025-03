A Quiet Place 3: il produttore della saga aggiorna i fan sul sequel con star Emily Blunt

A Quiet Place 3 verrà realizzato e il produttore Brad Fuller ha condiviso un aggiornamento che farà felice i fan del franchise horror ideato da John Krasinski.

Dopo l'arrivo nelle sale del prequel con star Lupita Nyong'o e Joseph Quinn è infatti ricominciato il lavoro sul sequel che avrà come star Emily Blunt.

Il terzo film verrà realizzato

Durante un'intervista rilasciata in occasione della première di The Astronaut al SXSW, Fuller ha infatti sottolineato: "Giorno 1 non è A Quiet Place 3, semplicemente per essere chiari... Stiamo iniziando a mettere insieme i pezzi necessari a realizzare A Quiet Place 3 proprio ora".

Blunt in A Quiet Place 2

Il produttore ha quindi spiegato il motivo per cui l'attesa per il terzo capitolo è così lunga: "Quando abbiamo realizzato il primo, John Krasinski non aveva molti progetti in corso. Aveva appena finito The Office e voleva essere un regista".

Lo sviluppo del terzo capitolo, iniziato nel 2022, ha dovuto così fare i conti con gli impegni dell'attore: "Ora è così richiesto ed è difficile averlo a disposizione... Attualmente sta girando un film e appena lo avrà finito, speriamo, tornerà a concentrare la sua attenzione su A Quiet Place 3. Vogliamo tutti finire quella trilogia e spero che verranno realizzati altri film della saga oltre a quel film".

Il futuro della saga

Per ora, tuttavia, bisognerà attendere per scoprire i dettagli sulla trama e sul cast del terzo capitolo della storia ambientata in un mondo in cui delle terrificanti creature, in grado di individuare le proprie vittime grazie ai suoni, hanno invaso la Terra seminando morte e distruzione.

Il franchise, recentemente, ha proposto ai fan anche un videogioco, intitolato A Quiet Place: The Road Ahead, che racconta la storia di una giovane donna che lotta per sopravvivere durante l'apocalisse, ma deve fare inoltre i conti con le proprie paure e conflitti interpersonali.

Per rimanere in vita bisognerà utilizzare la propria astuzia e usare i semplici strumenti che la protagonista incontrerà sul proprio cammino per superare le sfide e gli ostacoli che contraddistingueranno il cammino da compiere.