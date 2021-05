A Quiet Place 2, per William Friedkin è "Un nuovo classico dell'orrore"

William Friedkin ha visto ed elogiato A Quiet Place 2: il regista de L'esorcista ha definito il film di John Krasinski come un nuovo classico del genere horror.

Reduce dalla visione di A Quiet Place 2, William Friedkin ha parlato del nuovo film di John Krasinski su Twitter e ha dichiarato: "A Quiet Place 2 è un classico dell'horror. Il cinema è tornato". Essenziale e decisamente positivo il parere del regista de L'esorcista sul sequel del film che, pochi anni fa, ha conquistato il pubblico e la critica di tutto il mondo e ha lanciato la figura di John Krasinski nell'alveo dei registi più interessanti nel panorama del cinema dell'orrore contemporaneo.

A Quiet Place 2 è stato distribuito al cinema il 28 maggio e ha debuttato con 4.8 milioni di dollari ottenuti durante la sola serata di giovedì. Tale cifra ha consentito al nuovo film di Krasinski di superare la prima giornata di incassi di A Quiet Place che, nel 2018, si era fermato a 4.3 milioni di dollari.

A proposito del progetto, Kate Erbland di Indiewire ha scritto: "Nel 2018, A Quiet Place ha lanciato il nome di John Krasinski come regista di grido. Nonostante l'attore avesse già diretto altri film, è stato questo horror ad affermarlo nell'ambito del cinema contemporaneo. Il sequel non racconta soltanto paura e spavento ma approfondisce il versante drammatico ed emozionale della vicenda. La capacità di Krasinski di dirigere scene action è perfino migliorata! Più di ogni altra cosa, però, questo film è stato realizzato per la sua famiglia!".

Ad aver fatto un endorsement nei confronti del nuovo progetto di John Krasinski, però, non è stato soltanto William Friedkin ma anche il celebre protagonista di Deadpool: Ryan Reynolds ha condiviso online la sua opinione entusiastica su A Quiet Place 2.