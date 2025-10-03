A Quiet Place Parte III, la data di uscita al cinema slitta ancora: John Krasinski confermato alla regia

I fan di A Quiet Place dovranno aspettare ancora un po' prima di vedere sul grande schermo il terzo capitolo della saga horror inaugurata nel 2018 con il primo film diretto da John Krasinski.

Paramount ha infatti deciso di spostare la data d'uscita al 30 luglio 2027, con tre settimane di ritardo rispetto alla programmazione precedentemente annunciata.

Le ultime novità su A Quiet Place Parte III

Grazie a questa scelta, la major evita di far uscire il nuovo capitolo ponendolo in competizione con un altro film già annunciato nella data precedente, Man of Tomorrow di James Gunn, che sarà nelle sale il 9 luglio 2027.

Emily Blunt in una scena di A Quiet Place 2

Già nel maggio 2021, Emily Blunt aveva preannunciato l'arrivo di un terzo sequel dopo: "John ha in mente un intero arco di idee che potrebbero funzionare" dichiarò in un'intervista "Penso che volesse solo vedere come la gente avrebbe reagito a A Quiet Place II prima di impegnarsi completamente sul terzo. Ma ha già un paio di ottime idee"

Il successo del franchise di A Quiet Place

La saga di A Quiet Place, soltanto con i primi due film ha incassato circa 900 milioni di dollari in tutto il mondo e tutti e tre i film sono stati dei grandi successi.

Nel 2024 è arrivato nelle sale anche A Quiet Place: Giorno 1, il prequel/spinoff del franchise, con protagonista Lupita Nyong'o. Un successo planetario che ha convinto la produzione ad affondare il colpo anche sul terzo capitolo della saga principale, che vedrà il ritorno di Emily Blunt nel cast e di John Krasinski nel progetto.

Il budget del primo film, uscito sette anni fa, era di soli 17 milioni di dollari e raccontava la storia di una famiglia che doveva nascondersi un mondo distopico abitato da alieni ciechi ma letali grazie al loro finissimo udito.