A Quiet Place Part 3: al via le riprese, il primo sguardo al set ci riporta in una nota location

John Krasinski ha confermato l'inizio delle riprese del terzo capitolo con una foto dal set che rivela il ritorno della saga horror là dove tutto ha avuto inizio.

John Krasinski ha confermato l'inizio delle riprese di A Quiet Place Part III pubblicando una foto dal set che rivela una ben nota location sono iniziate. Il ciak del film lascia intravedere, sullo sfondo, l'Arco e il Colonnato del Ponte di Manhattan, a Chinatown, New York City.

I precedenti episodi erano ambientati nello Stato di New York, ma questa immagine conferma che l'azione si sposterà nella Grande Mela. Non sarà la prima volta che il franchise horror sfrutta New York come location, dato che A Quiet Place: Day One, uscito nel 2024, ha mostrato le immediate conseguenze dell'invasione aliena nella metropoli.

Il prequel ha spostato l'attenzione dalla famiglia Abbott, concentrandosi invece su nuovi personaggi interpretati da Lupita Nyong'o e Joseph Quinn, ma era ambientato anni prima di questo terzo capitolo che potrebbe mostrare una New York diversa dal solito, stravolta dalla catastrofe oggetto del franchise horror.

Che cosa sappiamo di A Quiet Place Part III

Dopo aver "divagato" mostrando altre storie e altri personaggi, e affidando la regia a Michael Sarnoski, John Krasinski riprenderà in mano il franchise che ha creato tornando a raccontare le vicende di Evelyn Abbott (Emily Blunt), dei figli Regan Abbott (Millicent Simmonds) e Marcus Abbott (Noah Jupe) e di Emmett (Cillian Murphy). A loro si aggiungono al cast Jack O'Connell, Jason Clarke e Katy O'Brian.

Il terzo capitolo, quarto se si conta anche il prequel spinoff del 2024 da noi analizzato nella recensione di A Quiet Place - Giorno 1, tornerà a esplorare l'universo apocalittico infestato da creature extraterrestri cieche dall'udito incredibilmente sviluppato che assaltano gli umani a ogni minimo rumore.

A Quiet Place 2: Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds in una scena del film

I dettagli del plot di A Quiet Place Part III sono al momento top secret, ma è molto probabile che si riallaccerà al finale di A Quiet Place 2, quando i sopravvissuti scoprono un segnale in grado di neutralizzare gli alieni. Krasinski compare in alcuni flashback dopo essere morto nel primo A Quiet Place, ma per desso non sappiamo se lo rivedremo brevemente anche nel terzo film.

Le anticipazioni di John Krasinski su A Quiet Place Part III

"Sono davvero entusiasta del terzo capitolo perché farà qualcosa che non abbiamo mai fatto prima", ha detto il regista a Comicbookmovie.com. "Il finale del secondo film pone una domanda: ora che il mondo sa del segnale a cui le creature sono vulnerabili, cosa farà di questa informazione, come userà quest'arma? La userà in modo responsabile oppure no?".

Con questa domanda, Krasinski tornerà a concentrarsi su un franchise amatissimo che finora ha incassato 900 milioni globali. A Quiet Place Part III arriverà nei cinema a luglio 2027.