I 15 film più attesi dell'estate 2021

La ripartenza è faticosa, ma tra i film più attesi dell'estate 2021 non mancano blockbuster, film d'avventura per famiglie, horror e qualche chicca per incentivare il ritorno al cinema.

The Suicide Squad - Missione Suicida: John Cena, David Dastmalchian, Joel Kinnaman e Peter Capaldi in una scena tratta dal trailer

L'estate cinematografica 2021 sarà come un bambino piccolo che muove i primi passi, ma sarà anche il banco di prova per il rilancio dell'industria italiana. Il tutto in una stagione che, se in America coincide col picco delle uscite più attese, nell'Italia afosa e balneare per tradizione è povera di incassi e di titoli altisonanti. Negli ultimi cinque-sei anni, molti distributori si sono impegnati a invertire la tendenza, ma la crisi sanitaria è arrivata tra capo e collo segnando una drammatica battuta d'arresto. Con le sale riaperte in parte dal 26 aprile (alcune hanno deciso di ripartire direttamente a settembre) e gli incassi che ancora languono per via delle restrizioni e della diffidenza di una larga fetta di pubblico a recarsi nei luoghi chiusi, la speranza è riposta nella riapertura delle arene estive e nell'arrivo di alcuni dei titoli più attesi - da Black Widow a Fast & Furious 9 - The Fast Saga, che il pubblico brama da mesi.

Un'altra questione delicata collegata alla ripresa delle sale sono le piattaforme streaming che, in una situazione di emergenza come quella vissuta che ci ha costretti a lungo in casa, hanno preso piede più che mai. Tra titoli più attesi di questa estate cinematografica, mancano all'appello le pellicole d'animazione proprio in virtù della scelta di Disney di distribuire il nuovo film Pixar Luca, ambientato nella Riviera Ligure e firmato dall'italiano Enrico Casarosa, unicamente in streaming il 18 giugno seguendo l'esempio di Soul. Ma se la scelta di Soul, uscito lo scorso novembre, era dovuta alla situazione contingente il caso Luca, con le sale aperte e la stagione estiva a darci supporto, risulta incomprensibile. E questo, con tutta probabilità, non sarà l'unico titolo pensato per l'uscita in sala e poi "dirottato" sullo streaming. Ma diamo insieme un rapido sguardo ai 15 film più attesi dell'estate 2021.

15 - Falling - Storia di un padre

Falling: Lance Henriksen e viggo Mortensen a confronto

Abbiamo imparato a conoscere Viggo Mortensen come interprete duttile nonché come tifoso della squadra di calcio argentina del San Lorenzo. Adesso l'attore di origine danese ha celebrato anche il suo esordio dietro la macchina da presa con un film scritto, diretto, prodotto, interpretato e musicato da lui. Falling - Storia di un padre, in uscita il 26 agosto, è un'opera parzialmente autobiografica e racconta il complicato rapporto tra un figlio omosessuale che decide di prendere in casa il padre autoritario e conservatore, affetto da demenza senile (Lance Henriksen). La collisione tra due mondi apparentemente inconciliabili costituirà la linfa vitale del dramma che Viggo Mortensen ha dedicato ai suoi due fratelli.

14 - Una donna promettente

Una donna promettente: un primo piano di Carey Mulligan

Aspro e ben poco conciliante, Una donna promettente, in sala, dal 24 giugno, è un revenge movie sofisticato e sorprendente che ha catturato l'attenzione dell'Academy ottenendo cinque candidature e un Oscar per la miglior Sceneggiatura Originale andato all'autrice esordiente Emerald Fennell. La regista inglese stravolge l'immagine della connazionale Carey Mulligan cucendole addosso il ruolo di Cassie, ex studentessa di medicina che decide di vendicare la violenza sessuale subita dalla sua migliore amica adescando e punendo gli uomini che incrocia sul suo cammino. Lo stile visivo colorato e sbarazzino non ci inganni, dietro una patina di caustico humor si nasconde una parabola disturbante e provocatoria che coinvolge e fa riflettere il pubblico.

13 - Free Guy - Eroe per gioco

Free Guy – Eroe per gioco: Ryan Reynolds in una scena

Il volto di Ryan Reynolds è ormai associato a commedie romantiche, film per famiglie e Mercenari Chiacchieroni. In attesa di tornare a indossare per la terza volta i panni di Deadpool. L'attore canadese è protagonista di Free Guy - Eroe per gioco, film di Shawn Levy in cui interpreta un cassiere di banca che scopre di essere il personaggio di un videogioco open world chiamato Free City. Guy decide così di trasformarsi nell'eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. Il suo scopo? Salvare il mondo prima che sia tardi, ma a modo proprio. Nel cast anche Channing Tatum e Taika Waititi. Free Guy - Eroe per gioco uscirà l'11 agosto.

12 - Jungle Cruise

Jungle Cruise: Dwayne Johnson ed Emily Blunt in una scena

Disney all'ennesima potenza in questa avventura per famiglie interpretata da Dwayne Johnson ed Emily Blunt, che attende di approdare in sala da tempo immemore. Come Pirati dei Caraibi, anche Jungle Cruise è ispirato a una popolare attrazione dei parchi tematici Disney aggiornata di recente per scrollarsi di dosso le accuse di razzismo. Al cinema dal 28 luglio, Jungle Cruise vede Emily Blunt nei panni di un'intrepida ricercatrice che parte dall'Inghilterra per scovare un antico albero dotato di straordinarie proprietà curative. L'esploratrice ingaggia il Capitano Frank per traghettarla lungo un fiume dell'Amazzonia con la sua barca scassata attraverso la vegetazione lussureggiante tra animali esotici e misteri da svelare. Nel cast anche Edgar Ramirez, Paul Giamatti e Jesse Plemons.

11 - Spiral - L'eredità di Saw

Spiral - L'eredità di Saw: un primo piano di Chris Rock

Negli USA, con l'uscita dell'ultimo capitolo, la saga di Saw ha superato il miliardo di dollari. A partire dal 16 giugno scopriremo se anche in Italia la nuova caccia al letale serial killer continuerà ad appassionare gli spettatori. Spiral - L'eredità di Saw presenta numerose novità a partire dalla presenza di Chris Rock nei panni di nuovo protagonista. Il comico, qui in veste inedita di produttore esecutivo, interpreta il Detective Zeke Banks che affianca il veterano Samuel L. Jackson in una caccia al killer senza esclusione di colpi che non lesinerà sangue, orrori e violenza.

10 - In the Heights - Sognando a New York

In the Heights - Sognando a New York: una scena del film

Pronti a ballare e cantare col musical più colorato, vivace e spettacolare del momento? Con l'arrivo di In the Heights - Sognando a New York, al cinema dal 24 giugno, Lin Manuel Miranda segna un altro punto a suo favore. L'artista dedicata un tributo pieno di emozione e sentimento a Washington Heights, quartiere multietnico di New York in cui è nato e cresciuto. Il musical, divenuto un film diretto da Jon M. Chi, parla di orgoglio, rinascita, speranza, impegno, amore e sogni da realizzare. E un sogno lo culla anche il protagonista, interpretato dall'attore Anthony Ramos, che spicca in un cast supercorale nel ruolo di Usnavi, proprietario di una bodega, che per evadere dalla sua routine quotidiana spera, immagina e canta una vita migliore.

9 - La notte del giudizio per sempre

The Forever Purge: un'inquietante immagine dell'horror

Arrivati all'ultimo capitolo, il quinto, della saga de La notte del giudizio, saltano tutte le regole. La cieca violenza e il crimine non si interrompono più alla fine di una singola notte, ma dilagano del nuovo capitolo dell'horror seriale a sfondo politico diretto da Everardo Gout e prodotto dal creatore della saga James De Monaco. Ambientato in Texas, La notte del giudizio per sempre, al cinema dall'8 luglio, è incentrato su Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta), una coppia sfuggita a un cartello di droga messicano che trova rifugio in un ranch del Texas. La situazione precipita quando un gruppo di estranei decide di continuare a purgare oltre il tempo assegnato in cui le persone possono infrangere qualsiasi legge

8 - A Quiet Place 2

A Quiet Place 2: la prima foto ufficiale

Tra i maggiori successi horror degli ultimi anni, A Quiet Place si accinge a diventare una trilogia. Dal 24 giugno approderà nei cinema il secondo capitolo, A Quiet Place 2, che riprenderà là da dove avevamo lasciato la famiglia Abbott. Emily Blunt torna nei panni di una madre impegnata a proteggere i propri figli da una minaccia oscura e mostruosa che si scatena localizzando le vittime dai rumori che producono. In questo mondo immerso nel silenziod ove anche un colpo di tosse può costarti la vita, brillante creazione che ha lanciato la carriera registica di John Krasinski, troveremo anche Cilliam Muprhy e Djimon Hounsou. Nel frattempo lo stesso regista de L'esorcista William Freidkin ha definito A Quiet Place 2 un nuovo classico dell'orrore.

7 - Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: Simi Liu in una scena

I fan dell'MCU in astinenza da oltre un anno quest'estate avranno modo di rifarsi. Dal 1 settembre è in arrivo al cinema Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, pellicola dedicata al primo eroe asiatico Marvel che molti auspicano possa seguire le orme e il successo di Black Panther. Diretto da Destin Cretton e interpretato dall'esperto di arti marziali Simi Liu, il film si focalizzerà sulle avventure dell'eroe Shang-Chi e sul suo rapporto complicato col padre che altri non è se non il Mandarino, leader dell'organizzazione terroristica che rapì Tony Stark nel primo Iron Man. A differenza di altri eroi Marvel, Shang-Chi non possiede superpoteri, ma incredibili abilità fisiche. Come anticipato dallo stesso Simi Liu, la pellicola in questione si concentrerà su una dimensione più terrena e realistica concentrandosi sull'abilità nel kung-fu del protagonista, ma anche sul suo carisma.

6 - Space Jam - New Legends

Per uno zoccolo duro di appassionati, Space Jam, pellicola realizzata in tecnica ibrida che mescola campioni di basket in carne ed ossa e personaggi dei Looney Toones, è un vero e proprio culto. A distanza di 25 anni, quel mondo fantastico sta per tornare. Al posto di Michael Jordan troveremo, stavolta, LeBron James mentre Cedric Joe si calerà nei panni del figlio sedicenne del campione, in difficoltà con il padre perché preferisce creare videogiochi invece che giocare a basket, situazione che attira l'attenzione di un umanoide chiamato Al G Rythm (Don Cheadle). Padre e figlio si ritroveranno così a vivere un'incredibile avventura nel tentativo di fuggire da una realtà virtuale in cui sono intrappolati grazie all'aiuto dei personaggi dei Looney Tunes. Non mancheranno strizzate d'occhio a classici come Mad Max, Casablanca, Matrix o Wonder Woman. Space Jam - New Legends uscirà nei cinema a settembre.

5 - La terra dei figli

La terra dei figli: la prima immagine ufficiale

Il capolavoro post-apocalittico di Gipi, La terra dei figli, diventa un film diretto da Claudio Cupellini e interpretato da Leon de La Vallée, Paolo Pierobon, Maria Roveran, Fabrizio Ferracane, Valerio Mastandrea, e Valeria Golino. Al centro della storia, un padre e suo figlio, un ragazzino di quattordici anni, tra i pochi superstiti dopo che una misteriosa catastrofe ha spazzato via la civiltà. I due sopravvissuti vivono su una palafitta in riva a un lago proteggendosi da ogni possibile incontri con altri uomini visto che l'umanità è ormai ridotta a uno stato ferino. In questo mondo regredito il padre affida a un quaderno i propri pensieri, ma quelle parole per suo figlio sono segni indecifrabili. Alla morte del padre, il ragazzo decide di intraprendere un viaggio verso l'ignoto alla ricerca di qualcuno che possa svelargli il senso di quelle pagine misteriose. La terra dei figli arriverà nei cinema il 1 luglio con 01 Distribution.

4 - Fast & Furious 9 - The Fast Saga

Vin Diesel scalpita da oltre un anno affinché il pubblico possa godere dell'uscita di Fast & Furious 9 - The Fast Saga, nono capitolo della saga automobilistica più amata dal pubblico internazionale. Gli ingredienti che hanno reso grande il franchise ci sono tutti, una "famiglia" di personaggi amati, auto sempre più potenti, sequenze spettacolari e villain vecchi e nuovi da tenere d'occhio. A fianco del cast tradizionale ritroveremo Helen Mirren, a cui stavolta è stato concesso finalmente di guidare, Charlize Theron e Kurt Russell. In più avremo l'arrivo di un villain ancor più letale, interpretato da John Cena, che nel film incarnerà Jakob Toretto, fratello minore di Dom più furioso che mai, e a quanto pare non mancherà neppure un'incursione nello spazio. Fast & Furious 9 - The Fast Saga sarà nei cinema dal 18 agosto 2021.

3 - The Suicide Squad - Missione Suicida

The Suicide Squad: una nuova foto del film

Dopo l'insuccesso di critica di Suicide Squad, Warner Bros. è corsa ai ripari affidando il reboot a James Gunn. A partire dal 5 agosto vedremo il risultato in The Suicide Squad - Missione Suicida**, che reinventa il mito della Task Force X, squadra di villain pazzi e pericolosi "ingaggiata" dal governo per missioni ad altissimo rischio. James Gunn ha reinventato il team reintegrando una parte dei personaggi presenti nel film originale, a partire dall'amata Harley Quinn, e innestandovi nuovi ingressi come Bloodsport (Idris Elba), Thinker (Peter Capaldi) e Peacemaker (John Cena), che avrà perfino una serie spinoff a lui dedicata su HBO Max firmata dallo stesso James Gunn.

2 - Old

Grande l'attesa per il nuovo film di M. Night Syamalan, Old, che a giudicare dai primi trailer si preannuncia davvero terrificante. Ispirato alla graphic novel Sandcastle, di Pierre Oscar Levy e Frederik Peters, Old racconta quello che accade a chi si imbatte in una spiaggia apparentemente idilliaca che nasconde invece un terribile segreto. Le persone che raggiungono la località da sogno invecchiano inspiegabilmente, avvicinandosi rapidamente a una possibile morte. Tra gli incauti bagnanti che oseranno recarsi sulla spiaggia maledetta troviamo Gael Garcia Bernal, Thomasin McKenzie, Aaron Pierce, Vicky Krieps e Alex Wolff. Una storia ad alto tasso di orrore giocata tutta sul filo della tensione, Old arriva al cinema il 21 luglio.

1 - Black Widow

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena

Dopo aver detto addio alla Vedova Nera di Scarlett Johansson in Avengers: Endgame, Black Widow colmerà le lacune sulla storia delle origini del personaggio in quello che probabilmente sarà davvero il canto del cigno. L'adolescenza di Natasha Romanoff, l'addestramento durissimo nella Red Room, la reunion con le altre vedove nere interpretate da Florence Pugh, a cui Scarlett Johansson si prepara a passare il testimone, e Rachel Weisz e con Red Guardian (David Harbour), l'equivalente russo di Captain America, e lo scontro senza esclusione di colpi col nemico più pericoloso. Tutto questo i fan del Marvel Universe lo potranno trovare nel cinecomic al femminile diretto da Cate Shortland che inaugurerà la Fase 4 cinematografica dell'MCU.Dopo tanti rinvii vale la pena aspettare ancora un po' visto che Black Widow sarà nei cinema a partire dal 7 luglio.