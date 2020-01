1917 scalza Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dalla vetta del box office USA

Dopo un mese in vetta alla classifica, ci pensa il film bellico 1917 a spodestare Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dalla cima della classifica del box office americano.

Una scena del film 1917

1917 supera Star Wars: L'Ascesa di Skywalker conquistando il primo posto nella classifica di incassi del box office USA. Il drama bellico diretto da Sam Mendes incassa 36,5 milioni di dollari da 3.434 sale e segna una media per sala di 10.629 dollari. Come potete notare dalla nostra recensione di 1917, il virtuoso film bellico è uno dei favoriti alla candidatura agli Oscar 2020.

Dopo un mese di permanenza in testa al box office americano, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker scende in seconda posizione e incassa altri 15 milioni che lo portano a un totale di oltre 478 milioni complessivi in patria e 990 milioni globali. Potete leggere qui la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker: Kylo Ren e Rey, i "duellanti" così lontani così vicini

Perde una posizione anche Jumanji - The Next Level, che incassa altri 14 milioni che portano il sequel a 257,1 milioni totali. Il film rivede protagonista la gang del primo film (Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gill), ma stavolta il gioco è cambiato. Spencer, determinato a rimettere in sesto il gioco, ha tenuto con sé alcuni pezzi di Jumanji, all'insaputa dei suoi amici. Mentre si trova nel seminterrato di suo nonno, però, il ragazzo verrà nuovamente risucchiato in Jumanji. Quando Bethany, Fridge e Martha arrivano sul posto, è ormai troppo tardi: il gioco è iniziato.

Jack Black pensa al ritiro: Jumanji - The Next Level potrebbe essere il suo ultimo film

Debutta in quarta posizione la commedia Paramount Pictures Amiche in Affari con Tiffany Haddish, Rose Byrne e Salma Hayek. Il film diretto da Miguel Arteta incassa 10 milioni da 3.078 sale e segna una media per sala di 3.248 dollari.

Dieci milioni di incasso anche per il dramma giudiziario Il diritto di opporsi, interpretato dalle star Michael B. Jordan e Jamie Foxx, che segue le gesta di Bryan Stevenson, fondatore di Equal Justice Initiative, giovane avvocato che lotta per una giustizia equa in un sistema legale pieno di difetti.