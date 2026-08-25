X-Men: chi sono gli attori e chi interpretano nel nuovo film Marvel

Ormai è ufficiale: un nuovo film sugli X-Men arriverà nel 2028 e i Marvel Studios hanno svelato i primi membri del cast durante il recente D23. Scopriamo chi sono e chi interpretano!

Dopo giorni e settimane di indiscrezioni, Kevin Feige è salito sul palco del D23 fa con gli attori e le attrici che interpreteranno i nuovi X-Men nel film che ora ha ufficialmente una data: uscirà nelle sale statunitensi il 5 maggio 2028 e sarà un reboot, ambientato nel Marvel Cinematic Universe dopo gli stravolgimenti di Avengers: Secret Wars a fine 2027. Negli ultimi mesi i Marvel Studios hanno suggerito che non si tratterà di un reset vero e proprio, ma di un nuovo status quo in cui emergeranno nuovi eroi come i succitati mutanti oppure il nuovo Ghost Rider interpretato da Ryan Gosling.

Il cast annunciato al D23.

Tuttavia, pur confermando alcune indiscrezioni, il nuovo cast non è stato annunciato senza qualche sorpresa. Disney, inoltre, non sembra essere riuscita a finalizzare gli accordi per alcuni personaggi chiave che dovrebbero comparire nel film, per esempio Hank "Bestia" McCoy e Magneto. Il nuovo film, che (per ora?) si intitola semplicemente X-Men, sarà un reboot che esplorerà le origini dei mutanti creati da Jack Kirby e Stan Lee nel 1963. Si torna a scuola, quindi, e con un nucleo di personaggi adolescenti o poco più, che dovranno fare i conti con un'umanità "che li teme e li odia" mentre scoprono i loro poteri.

Il cast e i personaggi del nuovo film X-Men

Vediamo quindi chi sono gli attori annunciati e che personaggi interpretano nel nuovo film, e se sono già comparsi in qualche misura nei precedenti film Marvel e Fox.

Sadie Sink è Jean Grey

Sadie Sink in una scena di Spider-Man: Brand New Day.

Jean ha fatto il suo esordio nel recente Spider-Man: Brand New Day. Sadie Sink, divenuta famosa per i suoi ruoli in Stranger Things e The Whale, si è già calata nei panni che Famke Jannsen e Sophie Turner hanno indossato nei film della gestione Fox. Jean Grey è uno dei personaggi più famosi nella storia editoriale degli X-Men: è stata la prima componente femminile della squadra, avendo debuttato nel primissimo numero della collana con il soprannome Marvel Girl. Jean, che nei fumetti possiede poteri psicocinetici, è nota soprattutto per essere stata a lungo posseduta da un'entità cosmica chiamata Fenice, grazie alla quale è morta e risorta più volte. È un personaggio complesso che nei fumetti è cresciuto anno dopo anno, fino a diventare preside della Scuola Xavier per Giovani Mutanti.

Jean Grey nei fumetti Marvel.

Nel Marvel Cinematic Universe, Jean non è ancora ufficialmente una "mutante" (e non è neanche la prima a essere stata rivelata: l'ha preceduta Ms. Marvel). In Spider-Man: Brand New Day, Jean cerca di scoprire chi ha rapito sua sorella Sara, e non si ferma davanti a niente, prendendo persino il controllo di innocenti passanti pur di raggiungere il suo scopo. Solo l'intervento di Spider-Man porterà l'equilibrio nella sua vita, trovando in Jean una nuova alleata. L'ultima volta l'abbiamo vista prendere un bus per allontanarsi dalla Grande Mela, ma sappiamo che tornerà in Avengers: Secret Wars a fine 2027, nel quale potrebbe avere un ruolo di fondamentale importanza.

Kit Connor è Ciclope

Ciclope nei fumetti Marvel.

Scott Summers indossa un visore al quarzo rubino per controllare i raggi concussivi che proietta dagli occhi. Da lì, il soprannome Ciclope. Nei fumetti, Scott è stato fidanzato e poi sposato con Jean Grey, anche se per un certo periodo di tempo, credendola morta, ha frequentato Emma Frost. Solitamente ai ferri corti con Wolverine per via dei caratteri completamente opposti, Scott è il leader storico degli X-Men fin dal primissimo numero della collana, un flemmatico stratega con una fiducia incrollabile nel "sogno" di Charles Xavier. Curiosità: Scott è il padre di Cable... Sì, proprio il mercenario interpretato da Josh Brolin in Deadpool 2.

Una foto di Kit Connor.

Per interpretarlo, i Marvel Studios hanno scelto Kit Connor, una giovane star che è diventato famoso soprattutto per la serie TV queer Heartstopper su Netflix, in cui interpreta uno dei due protagonisti, Nick Nelson. Ma Connor ha già recitato in altre produzioni di valore, come Warfare di Alex Garland, regista che lo ha scelto anche per il ruolo di protagonista nell'adattamento cinematografico del videogioco cult Elden Ring. Nei film sugli X-Men, Ciclope è stato invece interpretato da James Marsden e Tye Sheridan. Rivedremo il Ciclope di Marsden proprio tra qualche mese in Avengers: Doomsday.

Maya Boyd è Tempesta

Una foto di Maya Boyd.

Il ruolo di Ororo Munroe è stato affidato alla giovane emergente Maya Boyd, che a parte alcuni ruoli teatrali e un paio di cortometraggi non ha ancora recitato in nessuna produzione ad alto budget. Tempesta nei fumetti si chiama così perché può controllare gli elementi atmosferici, tanto che in Kenya - il suo paese d'origine da parte di madre - era considerata una dea. Ororo appartiene alla seconda generazione di X-Men e ha fatto il suo debutto nel '75 in Giant Size X-Men #1 di Len Wein e Dave Cockrum.

Tempesta nei fumetti Marvel.

In pochissimo tempo, Tempesta ha conquistato i lettori ed è diventata una delle supereroine più potenti, famose e caratterizzate dell'immaginario Marvel: alcune storie, come Vitamorte di Chris Claremont, sono diventate a dir poco iconiche e hanno anche ispirato la prima stagione di X-Men '97. Nei film Fox il personaggio di Tempesta è sempre stato tenuto un po' in disparte, anche se nelle primissime pellicole era interpretato da Halle Berry. In seguito, Alexandra Shipp ha indossato i panni di Ororo nei film X-Men: Apocalisse e X-Men: Dark Phoenix.

Inde Navarrette è Rogue

Una foto di Inde Navarrette.

Sebbene insistenti voci di corridoio dessero per scontata Cailee Spaney, alla fine sul palco del D23 è salita a sorpresa Inde Navarrette, che ha già avuto a che fare con i supereroi della concorrenza - era Sarah Cortez in Superman and Lois - ma che è esplosa davvero solo pochi mesi fa con l'acclamato horror indipendente Obsession. La Navarrette interpreterà Rogue, un ruolo che fu già di Anna Paquin nei film Fox, specialmente nella prima pellicola di Bryan Singer. Quanto a Cailee Spaney, sembra che sia in discussione un altro ruolo per lei, forse quello di Kitty Pryde.

Rogue nei fumetti Marvel.

Rogue (il cui vero nome è Anna Marie, ma di cui non si è mai conosciuto il cognome dato che è stata adottata da Mistica) è un personaggio con una storia complicata, che esordisce come antagonista in The Avengers Annual #10 del 1981 di Chris Claremont e Michael Golden. Si unisce agli X-Men solo dopo aver assorbito permanentemente i poteri di Carol Danvers, la futura Captain Marvel. Questo spiega come mai Rogue nei fumetti possa volare e possieda una forza sovrumana, dato che il suo potere mutante le permette solo di assorbire le abilità e i ricordi altrui. Questo potere le impedisce anche ogni contatto fisico diretto, ostacolando le sue relazioni sentimentali, specie con il suo fidanzato storico Gambit.

Samara Weaving è Emma Frost

Emma Frost nei fumetti Marvel.

Antagonista minore creata da Chris Claremont e John Byrne negli anni 80, Emma è una mutante col potere primario della telepatia, ma in seguito ha sviluppato anche il potere di trasformare la propria pelle in diamante. Quando esordisce in The Uncanny X-Men #129, Emma è la cosiddetta Regina Bianca del Club Infernale, una sorta di setta massonica dedita alla ricerca del potere e della ricchezza. Soltanto molti anni dopo, e dopo aver condotto un'accademia tutta sua mettendo insieme una squadra di mutanti chiamati Satiri, Emma si unisce agli X-Men, diventando una cinica ma esilarante mentore nella Scuola Xavier.

Una foto di Samara Weaving.

Per il ruolo di Emma Frost è stata scelta Samara Weaving, la star di Finché morte non ci separi e The Babysitter. La Weaving è praticamente identica nell'aspetto alla bionda Emma Frost e ha il fascino della femme fatale che ci si aspetterebbe da un'attrice che dovrebbe interpretarla: una scelta azzeccatissima, insomma, ma solo il copione avrà il merito di restituirci una Emma davvero perfetta. In X-Men: l'inizio era January Jones a interpretarla - si fa per dire - in un ruolo secondario.

Christopher Abbott è Charles Xavier

Una foto di Christopher Abbott.

Abbott dovrà affrontare una sfida titanica, interpretando un personaggio che è stato già portato sul grande schermo da colossi del calibro di Patrick Stewart e James McAvoy. E sarà ancora più difficile perché Stewart, che ha già indossato i panni di Xavier in Doctor Strange nel Multiverso della follia, tornerà a farlo proprio nell'imminente Avengers: Doomsday. Insomma, avremo un Professor X praticamente perfetto impresso fresco fresco nella memoria quando Abbott erediterà il ruolo nel giro di un paio di anni. L'attore appena quarantenne ha tuttavia mostrato i muscoli nella serie Catch-22, che gli è valsa una nomination ai Golden Globe e, più recentemente, a Broadway, dove per Morte di un commesso viaggiatore è stato nominato ai Tony Award.

Il Professor X nei fumetti Marvel.

Insomma, il talento c'è; ora bisogna solo capire che genere di Professor X dirigerà il regista Jake Schreier. Il personaggio di Charles Xavier, telepate paraplegico, è infatti estremamente complesso: ha esordito nel primissimo numero degli X-Men come mentore dei cinque eroi originali, dedito al sogno di integrare i mutanti in una società che li respinge, ma nel tempo è stato caratterizzato come un personaggio a zone d'ombra e senza particolari scrupoli. Oltretutto, siamo abituati dal 2001 a uno Xavier cinematografico caratterizzato attraverso il rapporto col suo "frenemy" Magneto, un personaggio che potrebbe non apparire affatto nel primo film del nuovo corso.

Adam Driver è Mister Sinistro

Una foto di Adam Driver.

Il cattivo sarà Adam Driver, attore diventato celebre per aver interpretato Kylo Ren nella trilogia sequel di Star Wars e che si è poi distinto per tantissimi ruoli che gli sono valsi numerosi premi e nomination, in particolare Storia di un matrimonio, Rumore bianco e BlacKkKlansman. Driver, oltretutto, interpreterà un personaggio che non si è mai visto nei film precedenti, ma che i lettori dei fumetti conoscono bene, essendo una spina nel fianco degli X-Men dal 1986.

Mister Sinistro nei fumetti Marvel.

Nathaniel Milbury è infatti un alias di Nathaniel Essex, ovvero Mister Sinistro, uno scienziato dell'era vittoriana ossessionato dall'evoluzione del genoma umano. Acquisita l'immortalità grazie alla tecnologia del mutante Apocalisse, Sinistro si dedica alla ricerca di potenziali lignaggi mutanti, arrivando a orchestrare l'incontro tra Scott Summers e Jean Grey per mettere le mani sulla loro prole. Una storia che i Marvel Studios potrebbero effettivamente voler adattare per il grande schermo, dopo averla portata su quello piccolo nella serie animata Gli insuperabili X-Men e nel suo sequel recente X-Men '97, che vi consigliamo di recuperare per saperne di più su questo diabolico supercriminale Marvel.