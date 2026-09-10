Ryan Reynolds vuole un Deadpool in denim: il nuovo look alimenta il mistero su Avengers: Doomsday

Ryan Reynolds ha già un'idea per il prossimo costume di Deadpool, e non potrebbe essere più assurda: una tuta interamente in denim, calzini bianchi e scarpe bianchissime. Ma perché?

Ryan Reynolds non sembra avere alcuna intenzione di rendere più sobrio il guardaroba di Deadpool. Durante una conversazione con Joe La Puma per Complex, l'attore è tornato a parlare di un look in denim che aveva già sfoggiato al Comic-Con, ribattezzato scherzosamente "Jeanpool". Che possa avere un collegamento con Avengers: Doomsday?

Ryan Reynolds immagina il "Jeanpool" per il prossimo Deadpool

Da lì è nata l'idea per una possibile evoluzione del costume del personaggio. Ryan Reynolds ha suggerito di portare il denim all'estremo, trasformando l'intero costume di Deadpool in una sorta di versione supereroistica di Jerry Seinfeld. "Andrei persino con il look completo alla Jerry Seinfeld", ha scherzato l'attore, immaginando una tuta di jeans abbinata a "scarpe bianchissime" e calzini dello stesso colore.

Ryan Reynolds nei panni di Deadpool

Non sarebbe nemmeno l'unica possibilità. Reynolds ha tirato in ballo anche un paio di Jordan nere e rosse, perfettamente in linea con i colori tradizionali di Deadpool. La sua spiegazione è semplice: con un personaggio come Wade Wilson, praticamente tutto è concesso. "Perché no?", ha risposto quando gli è stato proposto il modello. "Qualsiasi cosa è possibile".

L'idea del denim acquista ancora più senso considerando quanto Deadpool & Wolverine abbia giocato sulla moltiplicazione delle versioni del personaggio.

Reynolds ha raccontato che Adidas aveva realizzato diverse calzature per i numerosi Deadpool presenti nel film. Secondo l'attore, le varianti erano così tante da arrivare a circa 50, 60 o persino 70 versioni differenti, ognuna con il proprio design e la propria storia.

Tra gli oggetti realizzati per il film c'erano anche scarpe ispirate a Gambit, una delle quali Reynolds ha ricordato di aver regalato a Channing Tatum. Insomma, se c'è un personaggio Marvel al quale è possibile affidare un costume completamente fuori dagli schemi, Deadpool sembra essere il candidato perfetto. Ma per il momento il "Jeanpool" resta soltanto un'idea di Ryan Reynolds, non un costume annunciato ufficialmente.

Ryan Reynolds sarà in Avengers: Doomsday?

Il vero interrogativo riguarda però il futuro cinematografico di Deadpool. Avengers: Doomsday riunirà un cast enorme, con Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino e il ritorno di numerosi protagonisti del Marvel Cinematic Universe. Tra questi figurano Chris Hemsworth, Chris Evans, Anthony Mackie, Pedro Pascal, Paul Rudd e Florence Pugh.

Un ritratto di Ryan Reynolds

Il film allargherà inoltre il crossover agli X-Men originali, riportando sullo schermo Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Alan Cumming e Rebecca Romijn. Nel gruppo ci sarà anche Channing Tatum, nuovamente nei panni di Gambit dopo Deadpool & Wolverine.

Ryan Reynolds, invece, rimane un punto interrogativo. L'attore aveva sorpreso i fan al San Diego Comic-Con presentandosi nei panni di Deadpool, alimentando immediatamente le speculazioni sul suo coinvolgimento nel nuovo Avengers. Tuttavia, il suo nome non figura tra quelli ufficialmente annunciati per il film e le indiscrezioni sulla presenza di Deadpool sono state finora contraddittorie.

Per quanto possa essere divertente immaginare Reynolds in versione "Jeanpool", le sue ultime dichiarazioni non offrono alcuna conferma sul film.

Il costume completamente in denim è, per ora, soltanto una provocazione dell'attore. E anche la presenza di Deadpool in Avengers: Doomsday rimane ufficialmente avvolta nel mistero.

Considerando però la quantità di varianti già apparse in Deadpool & Wolverine, una cosa è abbastanza prevedibile: quando Wade Wilson tornerà sul grande schermo, aspettarsi un look normale potrebbe essere la scelta meno realistica di tutte.