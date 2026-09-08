Avengers: Doomsday, le nuove immagini scatenano una teoria su Loki e la TVA: "È davvero lì?"

Un nuovo artwork di Avengers: Doomsday sta facendo discutere i fan del Marvel Cinematic Universe. In mezzo ai personaggi compare quello che potrebbe essere un dettaglio legato alla TVA, aprendo una nuova teoria sul ruolo di Loki e sul piano di Doctor Doom.

Avengers: Doomsday, cosa si nasconde nel nuovo artwork

Questa volta l'attenzione è finita su alcuni nuovi artwork comparsi su quaderni e altri prodotti legati al film. A prima vista sembrano semplicemente immagini promozionali con alcuni dei protagonisti, ma osservando lo sfondo alcuni fan hanno individuato una struttura che ricorderebbe molto da vicino la TVA, la Time Variance Authority vista nella serie Loki.

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L'elemento sarebbe visibile tra Sam Wilson e Doctor Doom, anche se l'immagine non permette di stabilire con certezza che si tratti proprio della sede dell'organizzazione che controlla le anomalie temporali e le ramificazioni della realtà.

È quindi importante sottolinearlo: la presenza della TVA in Avengers: Doomsday non è stata confermata da Marvel. Si tratta, per ora, di un'interpretazione nata dall'osservazione dei fan.

La teoria, tuttavia, si inserisce in un contesto che rende l'ipotesi particolarmente interessante. Tra i personaggi già annunciati per il film c'è infatti Loki, la cui storia ha assunto una dimensione completamente diversa dopo gli eventi della serie dedicata al Dio dell'Inganno.

Nel finale di Loki, il personaggio interpretato da Tom Hiddleston è diventato il Dio delle Storie, assumendo un ruolo fondamentale nella struttura del multiverso. La sua presenza in Doomsday aveva quindi già spinto molti spettatori a chiedersi quale potesse essere la sua funzione nella nuova saga degli Avengers.

Se l'edificio intravisto nell'artwork fosse davvero la TVA, Loki potrebbe avere un motivo molto preciso per entrare nuovamente in gioco. Una delle teorie più diffuse sostiene infatti che Doctor Doom potrebbe voler attaccare la TVA. Un'ipotesi che, se confermata, collegherebbe direttamente gli eventi di Loki alla nuova crisi multiversale raccontata nel film.

Doctor Doom vuole davvero colpire il multiverso?

Il mistero riguarda anche le motivazioni di Doom. Dai materiali già diffusi emerge che il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. considera gli Avengers responsabili di qualcosa di molto grave: in uno dei teaser li accusa infatti di vivere delle "vite rubate".

Locandina di Avengers: Doomsday

Il significato di questa frase resta però tutto da chiarire. Non sappiamo ancora quale sia l'obiettivo concreto di Doom né quanto il suo piano sia legato alle incursioni, alle realtà alternative o alla stessa struttura del multiverso.

L'eventuale coinvolgimento della TVA aggiungerebbe un ulteriore livello alla storia. L'organizzazione, infatti, è conosciuta solo da una parte dei personaggi del MCU. Un conflitto che la coinvolgesse direttamente potrebbe costringere molti degli eroi a confrontarsi per la prima volta con una realtà molto più vasta di quella che conoscono.

La TVA non è l'unico grande mistero che circonda Avengers: Doomsday. Il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers ha già sollevato numerose domande, considerando che alla fine di Avengers: Endgame il personaggio aveva scelto di restare nel passato per vivere la propria vita con Peggy Carter, ricomparendo poi come anziano.

Ancora più controversa è la scelta di affidare a Robert Downey Jr. il ruolo di Doctor Doom. Il fatto che l'attore abbia interpretato per anni Tony Stark ha alimentato l'ipotesi che possa trattarsi di una variante di Tony proveniente da un'altra realtà, anche se anche questa possibilità non è stata confermata. E c'è poi un'altra domanda che continua a circolare tra i fan: Wanda Maximoff tornerà nei panni di Scarlet Witch? Dopo anni di speculazioni e indiscrezioni, il suo eventuale ritorno resta uno dei desideri più insistenti del pubblico.

Per il momento, dunque, l'immagine della presunta TVA resta soltanto un indizio. Ma se quella struttura fosse davvero ciò che sembra, potrebbe offrire una delle prime vere piste sul modo in cui Avengers: Doomsday collegherà Loki, Doctor Doom e il futuro del multiverso Marvel.