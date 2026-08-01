Spider-Man: Brand New Day, tutto quello che c'è da sapere sul personaggio interpretato da Sadie Sink

Attenzione agli spoiler: il contenuto di questo articolo contiene dettagli importanti su Spider-Man: Brand New Day e il personaggio interpretato da Sadie Sink. Consigliamo la lettura a chi abbia già visto il film o non è interessato a conoscere in anticipo informazioni sullo sviluppo della storia.

Continuate a vostro rischio!

Sadie Sink nel ruolo di Jean Grey in una scena di Spider-Man: Brand New Day.

Sul web se ne parlava da mesi, anche se i Marvel Studios hanno provato a confondere le acque, ma alla fine era tutto vero: Sadie Sink interpreta veramente Jean Grey nel nuovo film di Spider-Man. Agli spettatori dell'ultima ora forse questo nome dirà poco, soprattutto a quelli che guardano solo i film di Spider-Man o degli Avengers, ma per gli appassionati di lunga data e i fan dei fumetti Marvel si tratta di un casting epocale che potrebbe anche essere un primo spiraglio sul futuro del Marvel Cinematic Universe. Ma andiamo con ordine, cerchiamo di capire chi è questo nuovo personaggio partendo proprio da Spider-Man: Brand New Day. Attenzione, quindi, perché stiamo entrando sempre più nel campo degli spoiler!

Chi è Jean Grey nel nuovo Spider-Man?

Sadie Sink nel ruolo di Jean Grey

Jean Elaine Grey è l'apparente antagonista di Spider-Man: Brand New Day, anche se quel ruolo a fine film appartiene più al Bill Metzger di Tramell Tillman. Jean è infatti una potente telepate che per buona parte del film tormenta Spidey: i suoi poteri mentali le permettono di "saltare" da un essere umano all'altro, prendendone il controllo anche a distanza. Il suo obiettivo è Damage Control, l'organo che si occupa di ripulire i casini dei supereroi e dei super criminali, e Spidey è un ostacolo che la induce a minacciare i suoi cari, quindi MJ e Ned.

Jon Bernthal e Sadie Sink in una scena di Spider-Man: Brand New Day.

Si scoprirà che Jean sta cercando sua sorella Sara, rapita da Damage Control proprio perché possiede i suoi stessi poteri. L'unico indizio su di lei si rivelerà una macabra prova che Sara è deceduta durante gli esperimenti di Damage Control, portando Jean alla disperazione e a un'esplosione incontrollata dei suoi poteri. Spider-Man riuscirà a salvare New York aiutando Jean a venire a patti col suo dolore e col bisogno di aiuto. Alla fine, Jean lascia New York su un autobus diretto chissà dove.

Chi è Jean Grey nei fumetti Marvel?

Jean Grey alias Marvel Girl nei primi fumetti degli X-Men.

Jean Elaine Grey è una dei cinque X-Men originali, i primissimi mutanti reclutati da Charles Xavier per "proteggere un'umanità che li teme e li odia". Pertanto, Jean esordisce nel #1 di X-Men del settembre 1963, scritto da Stan Lee e disegnato da Jack Kirby. Fidanzata e poi sposata con Scott "Ciclope" Summers, ma corteggiata a lungo da Wolverine, Jean alias Marvel Girl è stata la colonna portante degli X-Men con grinta e intelligenza, ma la sua storia editoriale è incredibilmente lunga, complessa e travagliata. I momenti salienti includono la sua trasformazione prima in Fenice - un'entità cosmica che l'ha scelta per incarnarsi - e poi in Fenice Nera quando, perdendo il controllo, Jean ha distrutto un intero sistema solare.

La copertina di uno storico albo degli X-Men.

Apparentemente morta suicida per espiare le sue colpe, Jean è stata clonata dal perfido Sinistro per ingannare Scott, che ha generato un figlio con il clone Madelyne Pryor, poi abbandonata al ritorno della vera Jean. Questa eroina è entrata e uscita di scena per anni, proprio perché i suoi incredibili poteri (è una mutante di livello omega) mettono spesso in difficoltà gli scrittori dei fumetti. Jean è stata per un certo tempo anche la direttrice della scuola al posto di Xavier, è morta e risorta a ripetizione, ha viaggiato nel tempo e, per un certo periodo, ha condiviso la stessa epoca con la sua controparte più giovane venuta dal passato.

Jean Grey in primo piano in una scena di X-Men '97.

Tra parentesi, Jean ha una sorella di nome Sara anche nei fumetti, ma il destino della famiglia Grey è stato veramente sfortunato. I genitori di Jean sono stati trucidati dagli alieni Shi'ar, che volevano vendicarsi di Fenice, mentre sua sorella Sara Bailey-Grey è stata assassinata da degli estremisti anti-mutanti e poi assimilata dalla razza aliena tecno-organica Phalanx. Se volete saperne di più sul personaggio di Jean, possiamo consigliarvi la visione delle serie animate Insuperabili X-Men e il sequel X-Men '97, che tratteggiano più o meno fedelmente il personaggio Marvel originale.

Chi è Jean nei film precedenti degli X-Men?

Famke Jannsen in una scena di X-Men.

Al cinema Jean è comparsa per la prima volta nel film X-Men di Bryan Synger, interpretata da Famke Janssen. Nel film, Jean è una giovane donna dagli enormi poteri telepatici che guida gli X-Men insieme al fidanzato Ciclope (ma anche in questi film il Wolverine di Hugh Jackman ha un debole per lei). Alla fine di X2, Jean sembra morire per aiutare la squadra a scappare dalla base segreta di Arma-X. In realtà tornerà nel film X-Men: Conflitto Finale dove, cedendo al suo lato oscuro, farà una vera e propria strage, cominciando proprio da Ciclope. Alla fine del film, Wolverine sarà costretto a ucciderla per salvare il mondo.

Famke Janssen in una scena di X-Men: Conflitto finale.

Jean torna brevemente per una comparsa alla fine di X-Men: Giorni di un futuro passato, nella linea temporale restaurata dal viaggio nel tempo di Logan. A questo punto i film della Fox abbandonano il presente per raccontare gli esordi degli X-Men, cambiando anche il cast. La giovane Jean è interpreta da Sophie Turner in X-Men: Apocalisse, dove incontra per la prima volta Ciclope e manifesta i suoi misteriosi poteri cosmici proprio nello scontro finale.

Sophie Turner in una scena di X-Men: Apocalisse.

X-Men: Dark Phoenix segna la fine di questo ciclo di storie e della gestione Fox; in questo film, Jean viene posseduta da un'entità cosmica durante una missione nello spazio, un'entità che alimenta il suo lato oscuro. La razza aliena D'bari, quasi sterminata dalla stessa entità, giunge sulla Terra per uccidere Jean, causando un conflitto con gli X-Men e la Confraternita di Magneto. Alla fine Jean salva i suoi amici dai D'bari ma decide anche di porre fine alla propria vita, sparendo in un'esplosione.

Sophie Turner in una scena di X-Men: Dark Phoenix.

È importante precisare che il viaggio nel tempo di Logan in Giorni di un futuro passato altera il corso degli eventi in questo universo, ragion per cui la Jean di Famke Janssen e quella di Sophie Turner hanno storie sensibilmente diverse. La prima, per esempio, ha ancora i genitori, mentre la seconda li ha persi in un incidente stradale che ha causato lei stessa involontariamente. E anche la forza Fenice si manifesta diversamente in Conflitto finale e Dark Phoenix.

Il futuro di Jean nel MCU

La scena in cui Ms. Marvel scopre di essere una mutante.

Torniamo ora al presente e veniamo alla questione cruciale: cosa possiamo aspettarci da Jean nel Marvel Cinematic Universe? La prima cosa da dire è che Jean è ovviamente una mutante, e questo parrebbe sfatare la teoria secondo cui la prima mutante sia stata Ms. Marvel, come rivelato alla fine della sua serie TV omonima. Ms. Marvel è stata solo la prima mutante a essere rivelata nel MCU, seguita poi da Namor in Black Panther: Wakanda Forever e ora da Jean in Spider-Man: Brand New Day. Quindi i mutanti esistono già nel MCU... ma gli X-Men ancora no.

La copertina di Avengers: Secret Wars a fumetti.

Si potrebbe pensare che Jean sia partita alla fine di Brand New Day in cerca di una nuova famiglia - sappiamo che la madre ha allontanato sia lei che Sara proprio per i loro poteri - e che la troverà nella scuola di Xavier, ma la realtà è che, se le voci sono vere, non rivedremo Sadie Sink prima di Avengers: Secret Wars nel 2027, e il primo film sugli X-Men del nuovo corso Marvel Studios - di cui si sta facendo il casting proprio in questi giorni - arriverà non prima del 2028. Quindi che ruolo avrà Jean in Secret Wars? Possiamo fare qualche ipotesi, ma dobbiamo prima tornare ai fumetti che hanno ispirato questi film.

Il primo poster di Avengers: Doomsday.

Se i fratelli Russo si atterranno ai cicli dello scrittore John Hickman, allora è abbastanza probabile che Doom vincerà alla fine di Avengers: Doomsday e cancellerà il Multiverso, ricreandolo a sua immagine proprio come nel ciclo di storie intitolato Il tempo finisce del 2014-2015. Nel nuovo mondo - che nei fumetti si chiama Battleworld - nessun eroe ricorderà il proprio passato, a parte i pochi sfuggiti all'Incursione finale su un'astronave apposita. Jean potrebbe essere una di loro, oppure potrebbe essere l'unica ad aver mantenuto i propri ricordi nella nuova realtà grazie ai suoi poteri.

Il poster di Spider-Man: Brand New Day.

In quel caso, Jean potrebbe svolgere il ruolo che nei fumetti fu di Layla Miller in un'altra grande storia, House of M: in quel ciclo di storie scritto da Brian Michael Bendis, Wanda Maximoff creava una nuova realtà dominata da Magneto. Solo una mutante di nome Layla Miller aveva mantenuto i ricordi della sua vita precedente, e possedeva il potere di ripristinare i ricordi altrui, un potere che si rivelò fondamentale per restaurare la realtà originale. Jean potrebbe fare lo stesso in Secret Wars, e questo suggerirebbe che ci sia il suo zampino dietro l'apparente ripristino dei ricordi di Ned alla fine di Spider-Man: Brand New Day.

Insomma, solo il tempo ci dirà che futuro attende Jean e gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe dopo Avengers: Secret Wars. Una cosa è certa: Sadie Sink è un'ottima attrice che ha già dato prova di sé e che nel nuovo film di Spider-Man ha interpretato una versione neanche troppo distante da alcune storie a fumetti di uno dei personaggi più amati in assoluto di questo medium. La somiglianza c'è, la grinta pure. Ne vedremo delle belle.