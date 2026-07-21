Avengers: Doomsday, analisi del trailer. Caotico tanto quanto la Saga del Multiverso

Avengers: Doomsday è uno dei progetti più costosi nella storia di Disney: tra una cosa e l'altra, si stima che dovrà incassare almeno 1 miliardo e mezzo di dollari per pareggiare i costi di produzione, che includono, tra le altre cose, qualcosa come 300 milioni di dollari in solo marketing, per non parlare del cospicuo assegno firmato a Robert Downey Jr. per farlo tornare in scena, stavolta nei panni di Doctor Doom o Dottor Destino, che dir si voglia.

Avengers: Doomsday, Chris Evans nei panni di Steve Rogers nel primo teaser

In piena crisi dei cinecomic, con un Marvel Cinematic Universe che arranca da anni, i fratelli Russo avranno bisogno di un miracolo, proprio come dice Thor alla fine del nuovo trailer. Per questo motivo, i Russo sono tornati sui loro passi, andando a ripescare anche Chris Evans, che doveva salutarci definitivamente in Avengers: Endgame ma che tornerà in Doomsday, nonché gli X-Men della Fox e altri personaggi ancora "segreti", non fosse per i leak che girano sul web da mesi. Una situazione assai caotica, figlia di una riscrittura generale della Saga del Multiverso che si concluderà solo il prossimo anno in Avengers: Secret Wars.

La voce di Destino

Il trailer inizia con la voce di Angelo Maggi, inconfondibile nonostante il tono più profondo e cupo. È la prima volta che sentiamo parlare il Dottor Destino: "Qualcosa sta arrivando," dice. "Qualcosa che forse non potremo arginare". Nel trailer vediamo il Professor Xavier (Patrick Stewart) coprirsi gli occhi da un lampo di luce nel cielo fuori dalla X-Mansion.

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

Siamo nell'universo degli X-Men, Terra-10005, e quella che Charles sta vedendo è probabilmente un'Incursione: due universi che collidono a causa di un'anomalia interdimensionale, sparendo entrambi. "Prima che questo giorno finisca, saremo messi di fronte a una scelta inconcepibile," prosegue Doom, riferendosi probabilmente all'unico modo per impedire un'Incursione: distruggere uno dei due universi affinché l'altro sopravviva. Delle Incursioni se n'è parlato per la prima volta in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Avengers: Doomsday, un'immagine del trailer ufficiale

Il trailer prosegue con un monologo di Thor, mentre gli eroi si incontrano nel quartier generale dei Nuovi Avengers: abbiamo quindi Bucky, Yelena, Ghost, Red Guardian, John Walker da una parte, i Fantastici Quattro al centro, e a destra Sam "Captain America" Wilson, Ant-Man e Thor. Bob, cioè Sentry, è il grande assente: non si vedrà mai nel trailer, e questo fa pensare che potrebbe avere un ruolo chiave nel corso del film, considerata la potenza del suo alter ego. Qualcuno pensa che questa scena sia stata ritoccata, che i Marvel Studios abbiano rimosso Doom per non anticipare il colpo di scena: sebbene tutti diano per scontato che Doom sia l'antagonista, all'inizio del film sembra che si offrirà di aiutare gli eroi a impedire la prossima Incursione.

Ed è alle Incursioni che Thor si riferisce col suo monologo, una minaccia impossibile per cui serve un "miracolo". Intanto il trailer prosegue e vediamo Namor, sul trono di Talokan, che riceve una delegazione wakandiana capeggiata da Shuri, la nuova Pantera Nera, e M'baku, il nuovo sovrano. Vediamo quindi Thor muoversi contro il Dottor Doom, un'immagine offuscata dalla nebbia in una scena di guerra.

Avengers contro X-Men

Avengers: Doomsday, un'immagine del trailer ufficiale

È il momento dell'azione e degli X-Men, quelli dell'universo cinematografico Fox. Il primo che vediamo è il Ciclope di James Marsden, che indossa il costume iconico degli anni 90, già intravisto nel primo teaser di qualche mese fa. Poi vediamo un breve scontro tra il Gambit di Channing Tatum (quello apparso nel Vuoto in Deadpool & Wolverine) e Shang-Chi, che come anticipato lotterà insieme agli Avengers, tornando finalmente al cinema dopo cinque anni dal suo esordio.

Per un brevissimo momento vediamo anche Loki, ma attenzione: potrebbe non essere lui che si rigira tra le dita il tesserino della TVA, l'agenzia interdimensionale che si occupa di proteggere il Multiverso. Secondo alcune teorie, Loki andrà a cercare Steve Rogers nel passato in cui vive con Peggy dopo gli eventi di Avengers: Endgame perché potrebbe essere proprio la sua presenza in un'altra linea temporale a causare le Incursioni.

Avengers: Doomsday, un'immagine del trailer ufficiale

Nelle scene successive vediamo i Wakandiani incontrarsi con i Fantastici Quattro e i Nuovi Avengers (e c'è anche Joaquin Torres, il nuovo Falcon, tra le loro file, come anticipato alla fine di Captain America: Brave New World). Torniamo alla X-Mansion: Mr. Fantastic e un nuovo modello di HERBIE sembrano essersi introdotti nella scuola degli X-Men insieme a Yelena, che a sorpresa dovrà affrontare se stessa, o meglio, Mistica (di nuovo Rebecca Romjin) che assume il suo aspetto.

In questa carrellata di scene il trailer prende fiato, mostrando un momento più tenero tra Xavier e il Magneto di Sir Ian McKellen, poi tra Ant-Man e sua figlia Cassie Lang. C'è anche un'altra scena sospetta: Johnny Storm che stringe una chioma bionda mentre una grande luce rifulge alle sue spalle. Sebbene sia facile pensare a sua sorella Susan, è più probabile che si tratti del nipotino Franklin.

Avengers: Doomsday, un'immagine del trailer ufficiale

A proposito di Susan, vediamo Vanessa Kirby scambiarsi uno sguardo d'intesa con Shuri, poco prima di tornare all'azione: è una sequenza veloce di immagini in cui rivediamo Ciclope, gli X-Men lottare con gli Avengers, la Donna Invisibile generare una barriera, Namor volare. Poi torniamo all'inizio del trailer, a Thor che attacca Doom: quest'ultimo ferma la sua ascia Stormbreaker con due dita soltanto. Sul guanto di Doom possiamo notare una specie di glifo; questo farebbe pensare che i Russo abbiano mantenuto la caratteristica combinazione di scienza e magia del personaggio a fumetti. E allora, dopo aver svelato il potere di questo nuovo nemico, il trailer si chiude mostrando Steve Rogers che rincontra Thor e richiama a sé il martello Mjolnir.

Le prime impressioni

Avengers: Doomsday, un'immagine del trailer ufficiale

Che dire di questo primo trailer? È estremamente confuso, pieno di personaggi e scene decontestualizzate, forse ritoccate ad hoc, che cercano di sviare gli spettatori sulla trama del film. Una trama che ruoterà tutta intorno al personaggio del Dottor Destino, un antagonista assolutamente iconico nei fumetti che i Russo dovranno caratterizzare come si deve, senza rifarsi unicamente al talento di Robert Downey Jr. A differenza di un personaggio come Thanos, questo Doom non ha avuto vari film per emergere: il "boss finale" della Saga del Multiverso sarebbe dovuto essere Kang, ma i problemi con la giustizia dell'attore Jonathan Majors hanno costretto i Marvel Studios a cambiare piano.

Avengers: Doomsday, un'immagine del trailer ufficiale

Ecco perché hanno chiamato i pilastri di questo universo cinematografico: Evans, Downey Jr. e Hemsworth serviranno anche e soprattutto a portare al cinema i fan che si sono allontanati a causa della cosiddetta "superhero fatigue", della dispersione della narrativa tra cinema e televisione, di una qualità più altalenante rispetto al passato. I Russo stanno giocando la carta della nostalgia, nei limiti del possibile: non solo i "Big Three" degli Avengers, ma anche gli X-Men della Fox (e secondo alcune indiscrezioni, potrebbero non essere gli unici universi a collidere).

Avengers: Doomsday, un'immagine del trailer ufficiale

La formazione degli X-Men è però controversa: mancano veri pezzi da novanta come la Jean Grey di Famke Janssen o la Tempesta di Halle Berry, sicuramente più iconica di Mistica o Nightcrawler. Quest'ultimo tornerà a essere interpretato da Alan Cumming, ma il personaggio è iconico per la scena introduttiva di X-2, che forse non sarà abbastanza. Anche la Bestia di Kelsey Grammar, già apparso alla fine di The Marvels, fa parte di una squadra che sembrerebbe essere azzoppata in partenza, una situazione che il film dovrà spiegare.

Avengers: Doomsday, un'immagine del trailer ufficiale

Per tutti questi motivi, il trailer di Avengers: Doomsday ci ha lasciati un po' interdetti. Sembra più un altro pezzo in una catena di montaggio che il momento clou che tanti attendevano, forse perché il cast è composto soprattutto da personaggi minori, che non hanno avuto tempo di brillare nelle loro apparizioni precedenti, e l'attesissimo Doctor Doom non si è ancora completamente svelato. Dobbiamo ricordare, però, che si tratta di un antipasto: il vero climax della Saga del Multiverso sarà Avengers: Secret Wars, previsto per il dicembre 2027, un film che promette di essere ancora più epocale, costoso e importante. Insomma, diamo ai Russo e ai Marvel Studios il beneficio del dubbio.