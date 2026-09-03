Andrew Garfield non ha visto Spider-Man: Brand New Day e nega categoricamente: "Non sono in Doomsday"

Andrew Garfield nega il ritorno del suo Spider-Man nel nuovo film del MCU e spiega perché non ha ancora scritto a Tom Holland dopo Brand New Day.

Andrew Garfield e le smentite sul suo Spider-Man sono ormai una storia ricorrente. L'attore britannico è tornato a parlare del futuro del suo Peter Parker e ha escluso una partecipazione ad Avengers: Doomsday. Una risposta netta e apparentemente inequivocabile, ma che difficilmente basterà a spegnere le teorie dei fan: prima di Spider-Man: No Way Home, infatti, aveva negato per mesi un ritorno poi diventato realtà sul grande schermo. E ora ci si chiede: c'è da fidarsi questa volta?

Andrew Garfield non ha ancora visto Spider-Man: Brand New Day

Andrew Garfield in The Amazing Spider-Man

Intercettato alla première losangelina di The Uprising, il nuovo film storico d'azione diretto da Paul Greengrass, Andrew Garfield ha ammesso di non aver ancora recuperato né Spider-Man: Brand New Day né Odissea, i due recenti titoli con Tom Holland. Per questo preferisce aspettare prima di congratularsi direttamente con il collega.

"Non voglio essere ipocrita", ha spiegato. "Che un film faccia incassi e che le persone vadano a vederlo è una cosa incredibile, ma gli scriverò quando avrò visto Spider-Man, che sono molto curioso di vedere. Non sono ancora riuscito a vedere nemmeno Odissea. Gli manderò un messaggio quando avrò visto il lavoro che ha fatto".

Il successo del nuovo Spider-Man, comunque, non lo sorprende. Garfield conosce bene la forza del personaggio, interpretato nei due film di The Amazing Spider-Man e poi ripreso in Spider-Man: No Way Home accanto a Holland e Tobey Maguire.

"Tutti sentono di avere un legame con lui, appartiene a tutti. È una persona perbene, buona, normale e straordinaria come tutti noi", ha raccontato. "È impossibile non riconoscersi in quel personaggio".

Avengers: Doomsday, Garfield nega ancora il ritorno di Spider-Man

Un'immagine del trailer di Avengers: Doomsday

La domanda che sta sulla lingua di tutti però riguarda Avengers: Doomsday. Garfield sarà di nuovo coinvolto nel gioco del multiverso? L'attore ha risposto senza esitazioni: "Non ci sono".

Con l'attore, però, il precedente di No Way Home rende la questione più divertente. Quando gli è stato ricordato che in passato aveva già mentito per proteggere una sorpresa Marvel, l'ex amichevole Spider-Man di quartiere non ha provato a convincere ulteriormente il suo interlocutore. Con un sorriso ha replicato: "Immagino che lo scoprirete, in un modo o nell'altro".

Basta per riaccendere le speculazioni? Probabilmente sì. Marvel ha trasformato segreti e ritorni inattesi in una parte dell'attesa intorno ai suoi film sugli eroi dei fumetti, e Garfield sa bene quanto ogni sua risposta venga analizzata.

Nel frattempo, l'attore è impegnato su tutt'altro fronte con The Uprising. Nel film di Greengrass interpreta un uomo che diventa il volto di una ribellione popolare contro Riccardo II. Il regista ha raccontato che Garfield ha voluto affrontare personalmente gran parte delle scene fisiche e dei combattimenti.

"Mi ha lasciato fare quello che il mio corpo riusciva a reggere", ha scherzato Garfield. "Non sono più un ragazzino. Ho usato un sacco di impacchi di ghiaccio sulle ginocchia".

Tra battaglie e continue domande su Spider-Man, Garfield mantiene così il mistero quasi suo malgrado. La sua versione ufficiale resta una sola: niente Avengers: Doomsday. I fan Marvel, però, hanno imparato a non considerare definitiva neppure la smentita più chiara.