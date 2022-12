Da The Expendables 4 a Kate Winslet e Anne Hathaway: ecco il listino 2023 di Vertice 360

Vertice 360 ha presentato il suo listino per le pellicole in uscita nel 2023: spazio al ritorno di The Expendables, a Kate Winslet in Lee e Anne Hathaway con Jessica Chastain.

Vertice 360 ha presentato il suo listino per le pellicole in uscita nel 2023: spazio al ritorno di The Expendables con il quarto capitolo con Sylvester Stallone, a Kate Winslet in Lee e Anne Hathaway con Jessica Chastain in Mother's Instinct, insieme a tantissima altra azione: scopriamo l'intero listino 2023 di Vertice 360.

Pugni e killer: azione per Vertice 360

Antonio Banderas torna nei cinema italiani con The Enforcer, il thriller di Richard Hughes: il suo personaggio e quello di Kate Bosworth sono tra i membri di un'organizzazione criminale che si ritrovano a scontrarsi, dopo che la vita di una ragazza è stata messa in pericolo. Il sicario deciderà di salvare la vita della giovane, nonostante rischi di mettere a repentaglio la propria. La sceneggiatura è di W. Peter Iliff, mentre il cast riporta anche Mojean Aria, Zolee Griggs e Alexis Ren, oltre al rapper 2 Chainz, al primo ruolo vero e proprio dopo due comparsate in 22 Jump Street e ne La Notte del Giudizio.

In the land of saints and sinners è un thriller irlandese diretto da Robert Lorenz e scritto da Mark Michael McNally e Terry Loane. Il film vede come protagonista principale Liam Neeson, alla sua seconda collaborazione col regista dopo Un uomo sopra la legge, insieme a Ciarán Hinds, Kerry Condon e Jack Gleeson. In un remoto villaggio irlandese, un sicario, appena ritiratosi dall'attività, si ritrova trascinato in un letale gioco del gatto col topo con tre terroristi in cerca di vendetta.

The Expendables 4, il quarto capitolo della saga tutti muscoli, è diretto da Scott Waugh (Need for Speed) e vede nel cast Sylvester Stallone, Randy Couture, Jason Statham, Megan Fox, Dolph Lundgren, Curtis Jackson, Tony Jaa e Andy Garcia. Sylvester Stallone ha creato il franchise The Expendables nel 2010, interpretando il protagonista, Barney Ross, capo di un gruppo di mercenari che riunisce vecchie glorie dell'action movie anni '80 e '90, ma ha annunciato che questo sarà il suo ultimo capitolo della saga, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali sequel/prequel.

Philip Noyce (Il collezionista di ossa, Gone Baby Gone) torna alla regia in un lungometraggio con Fast Charlie, basato sul romanzo Gun Monkeys di Victor Gischler. Charlie Swift, interpretato dall'ex 007 Pierce Brosnan, ha lavorato per vent'anni per il suo anziano boss della mafia come sicario guadagnandosi la reputazione di un faccendiere efficiente e altamente qualificato. Il suo mondo cambia quando un boss rivale decide di eliminare completamente la banda. Nel cast anche Morena Baccarin e James Caan, nella sua ultima apparizione prima della morte.

Da Kate Winslet a Anne Hathaway

Forti personaggi femminili sono molto presenti nel listino 2023 di Vertice 360. A partire da Mother's Instinct, l'attesissimo nuovo titolo con Anne Hathaway e Jessica Chastain dirette da Olivier Masset-Depasse (Illégal, Doppio sospetto): siamo negli anni '60, le migliori amiche e vicine di casa Alice e Celine vivono un'esistenza idilliaca all'ombra dei mariti di successo con figli coetanei. L'armonia viene sconvolta da un tragico incidente. Sospetto, senso di colpa e paranoia irrompono infrangendo il loro legame fraterno e alimentando una battaglia psicologica in cui il senso materno rivela il suo lato oscuro.

Nell'inverno 2023 è il momento di Lee, attesa pellicola di Ellen Kuras (documentarista nominata all'Oscar): il film segue il viaggio di Lee Miller, una fotoreporter che si ritrova in prima linea durante la Seconda Guerra Mondiale e intraprende una missione per raccontare le verità nascoste del Terzo Reich. Ma all'indomani di un tradimento, si ritrova costretta a dover fare i conti con le verità del suo stesso passato. Nei panni della protagonista un'inedita Kate Winslet, accompagnata da Alexander Skarsgård nel ruolo di Roland Penrose; Andy Samberg che sarà il fotografo di Life Magazine David E. Scherman; Marion Cotillard nel ruolo della direttrice di Vogue Solange D'Ayen; Josh O'Connor nei panni del giornalista Tony; e Andrea Riseborough che ha la parte di Audrey Withers, responsabile dell'edizione britannica di Vogue.

Nina Dobrev è, invece, la protagonista dell'action-thriller The Bricklayer accanto all'attore Aaron Eckhart, con la regia di Renny Harlin (Cliffhanger, Die Hard 2). Il film racconta quello che succede quando qualcuno inizia a ricattare la CIA uccidendo dei giornalisti stranieri e facendo sembrare responsabili i servizi segreti. Mentre il mondo inizia a unirsi contro gli Stati Uniti, la CIA deve chiedere l'aiuto del suo più brillante e ribelle agente della CIA che si è ritirato a vita provata, obbligandolo a confrontarsi con il suo passato mentre emergono i dettagli della cospirazione internazionale. La sceneggiatura è firmata da Hannah Weg e Matt Johnson.

Vertice 360 al cardiopalma

Ma c'è anche spazio per altro in Vertice 360, a partire dall'horror The Offering del britannico Oliver Park, con Paul Keye e Nick Blood, il primo film in arrivo nel 2023. L'horror acclamato al Fantastic Fest e al Beyond Fest sbarca in Italia, portando sullo schermo il figlio del direttore di un obitorio che torna nella casa di famiglia con la moglie per riconciliarsi col padre, ma non sa che in quella casa un antico male si sta risvegliando.

Spionaggio e guerra arrivano con Freelance, dove un ex agente delle forze speciali (John Cena) accetta un incarico per proteggere una giornalista (Alice Eve) mentre intervista un dittatore (Christian Slater), ma nel bel mezzo dell'intervista scoppia un colpo di stato militare e i tre sono costretti a fuggire nella giungla dove dovranno lottare per sopravvivere.

Infine Vertice 360 offre un'unione di medical action drama con Black Flies di Jean Stephane Sauvaire, scritto da Shannon Burke, Ben Mac Brown e Ryan King, è basato sul romanzo omonimo della Burke del 2008. Nel cast vede Sean Penn, Tye Sheridan, Katherine Waterston, Michael Pitt, Mike Tyson e Raquel Nave. Al centro della storia il giovane Ollie Cross, neolaureato in medicina in corso di specializzazione, che si unisce al paramedico veterano Gene Rutkovsky in una giornata lavorativa di emergenza su tutta New York.

Ecco il listino 2023 di Vertice 360