I mercen4ri - Expendables: la Steelbook 4K UHD + Blu-ray del film è in sconto su Amazon

Il progetto cinematografico de I mercenari - The Expendables ha immediatamente colpito il grande pubblico, risvegliando una particolare nostalgia cinematografica da ricollegare direttamente al cast al suo centro e a colui dietro all'obiettivo Sylvester Stallone. L'idea di riportare sul grande schermo alcune leggende del cinema action anni 70' e '80 per poi unirli in un'avventura dalle tinte violente, action e leggere, ha spinto gli appassionati a tornare in sala per ritrovare i propri idoli dimenticati, quelle leggende pronte a ricordare la propria stessa gloria plasmandone l'indole creativa nel presente. Tutto ciò ha permesso alla prima pellicola di svilupparsi, in seguito, in una vera e propria saga ancora oggi discussa e proseguita fino a I mercen4ri - Expendables.

su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare la Steelbook 4K UHD + Blu-ray de I Mercen4ri - Expendables in offerta.

La Steelbook 4K UHD + Blu-ray de I Mercen4ri - Expendables

Su Amazon, nella sezione "descrizione prodotto", la Steelbook 4K UHD + Blu-ray de I mercen4ri - Expendables viene così introdotta: "Il veterano mercenario Barney Ross (Sylvester Stallone) e la sua squadra stellare, composta dagli uomini più tosti (Jason Statham, Dolph Lundgren, 50 Cent, Megan Fox...), affrontano una nuova sfida, in una trama fitta di azione. Per superarla ed avere successo, devono ricorrere al loro ingegno, all'esperienza e alla forza bruta che li caratterizza. Edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray".

