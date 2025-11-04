Rambo e I Mercenari, i due franchise continueranno: tutti gli aggiornamenti sui prossimi film

Si è appena conclusa una disputa sui diritti di distribuzione dei prossimi film dei franchise che hanno avuto finora come perno principale la figura di Sylvester Stallone, ma cosa accadrà?

Con un accordo sensazionale per gli appassionati di film d'azione, Lionsgate ha siglato un accordo di ampia portata con Millennium Media per due dei franchise action più preziosi dello studio indipendente: Rambo e I Mercenari.

In base all'accordo, Lionsgate acquisirà i diritti di distribuzione globale del prequel di Rambo in lavorazione, intitolato John Rambo, che sarà il sesto capitolo previsto della saga, nonché il ruolo di produttore principale di tutti i futuri titoli televisivi di Rambo, qualora ne venissero annunciati.

La mini-major si è anche assicurata inoltre i diritti per sviluppare e produrre tutte le future opere derivate basate sulla serie de I Mercenari, inclusi potenziali progetti cinematografici e televisivi, videogiochi ed esperienze immersive.

Sylvester Stallone in una sequenza di Rambo

Tutto pronto per il prequel di Rambo

Lionsgate lancerà le vendite internazionali di John Rambo all'American Film Market di Los Angeles la prossima settimana. Il regista finlandese Jalmari Helander (Sisu) dirigerà il prequel con Noah Centineo in trattative finali per interpretare il ruolo reso famoso da Sylvester Stallone negli anni '80. La produzione dovrebbe iniziare in Thailandia il prossimo anno.

Lionsgate è stata la distributrice di tutti i film della serie I Mercenari in Nord America e nel Regno Unito e ha curato l'uscita del quarto e quinto film di Rambo in Nord America, nonché dei primi tre capitoli della serie in America Latina e nel Sud-Est asiatico.

"Questo accordo amplia il portafoglio di Lionsgate di franchise d'azione che definiscono il genere e rafforza il nostro impegno a fornire IP di livello mondiale su più piattaforme", ha dichiarato Brian Goldsmith, COO di Lionsgate, in una nota. Jonathan Yunger, presidente di Millennium Media, ha definito l'accordo "una partnership che offre a questi franchise la portata, il supporto creativo e la diffusione globale che meritano".

I Mercen4ri - Expendables: una scena del film

Il nuovo asset strategico di Millennium Media

L'operazione rappresenta un significativo riassetto strategico per Millennium Media, che ha costruito la propria reputazione su franchise d'azione a budget medio, tra cui appunto I Mercenari, Rambo e Olympus Has Fallen. Fondata nel 1992 da Avi Lerner con il nome di Nu Image, la società è una delle ultime grandi case di produzione indipendenti che ancora finanziano e producono film di genere su larga scala e con protagonisti famosi al di fuori del sistema degli studios.

Ma Millennium ha dovuto affrontare una concorrenza sempre più agguerrita e pressioni di consolidamento, poiché i grandi studi e le piattaforme di streaming hanno assorbito gran parte del mercato action e i ricavi al botteghino dei film d'azione vecchio stile sono diventati meno affidabili. I mercen4ri - Expendables, uscito nel 2023, ha debuttato con un incasso di 8,3 milioni di dollari in Nord America, il più basso della serie, e ha raggiunto a fatica i 40 milioni di dollari nel mondo. Rambo Last Blood (2019) è l'unico film di Rambo a non aver incassato più di 100 milioni di dollari in tutto il mondo. La decisione di trasferire il controllo creativo e distributivo di due dei suoi franchise più rappresentativi alla Lionsgate suggerisce un potenziale cambiamento di rotta per il produttore indipendente.