The Mandalorian e Frozen II: l'importanza dei making of su Disney+

La piattaforma streaming Disney è anche una miniera d'oro per chi vuole approfondire la lavorazione dei titoli dello studio, con preziosi documentari dietro le quinte, da The Mandalorian a Frozen II.

Disney Gallery: The Mandalorian - Un'immagine della docuserie

C'è un aspetto in particolare che Disney sembra aver colto prima e in modo più consapevole e profondo dei suoi competitor nel settore dello streaming: avere una propria piattaforma non serve solo a fornire agli utenti il catalogo completo dei propri contenuti, ma anche a proporre una finestra privilegiata e approfondita sui propri mondi narrativi e il loro dietro le quinte. Disney+, insomma, non è solo un sontuoso belvedere da cui ammirare gli universi narrativi di proprietà della Casa del Topo, ma anche una chiave magica per accedere ai loro esclusivi segreti.

The Mandalorian e la realizzazione della serie di Star Wars

Disney Gallery: The Mandalorian - Jon Favreau nella docuserie

Una tavola rotonda, tanti artisti e una galassia di curiosità. Questo è Disney Gallery: The Mandalorian, la docuserie che racconta la realizzazione della prima serie live action di Star Wars, nonché primo grande successo messo in piedi esclusivamente per la piattaforma Disney al lancio lo scorso novembre negli USA (e il 24 marzo qui da noi). È lo showrunner Jon Favreau a condurre il gioco, sempre presenta al tavolo attorno al quale i realizzatori si raccolgono per raccontare modalità, presupposti e ambiti del loro coinvolgimento.

Disney Gallery: The Mandalorian - Dave Filoni in un'immagine della docuserie

Otto episodi rilasciati al termine della serie, a partire dallo Star Wars Day del 4 maggio, per approfondire uno dopo l'altro gli aspetti che hanno permesso a The Mandalorian di convincere e conquistare tutti, fan di vecchia data così come le nuove generazioni: dalla regia al cast, gli effetti visivi e la colonna sonora, Jon Favreau si accompagna agli artisti responsabili dei diversi settori con suggestive immagini dal set a supporto di queste piacevoli e interessanti chiacchierate che portano quella galassia lontana lontana direttamente nelle nostre case.

The Mandalorian, parla Jon Favreau: "La forza della serie è la collaborazione"

Frozen II e il dietro le quinte del popolare sequel

Frozen II: Dietro le quinte - una scena della serie

C'è un momento in Frozen II: Dietro le quinte in cui i due registi Chris Buck e Jennifer Lee ascoltano per la prima volta la versione finale di Nell'ignoto e si emozionano. In quel preciso momento, noi spettatori veniamo catapultati al loro fianco, dietro il mixer nello studio di registrazione, e le loro emozioni diventano nostre. È uno dei momenti che più ci ha mostrato quanto sia prezioso e importante ciò che abbiamo detto in apertura, quanto sia utile e rilevante l'avere una piattaforma streaming di proprietà in cui poter veicolare questo tipo di contenuti.

Frozen II: Dietro le quinte - un'immagine della produzione del film

La docuserie aggiunta al catalogo lo scorso 26 giugno ne è l'esempio lampante con il suo racconto degli ultimi mesi di lavorazione di Frozen II - Il segreto di Arendelle, dalla prima proiezione test interna all'uscita, mentre gli ultimi dubbi sullo sviluppo della storia e del look del film emergevano, venivano affrontati e risolti, mettendo pian piano a fuoco il sequel che ha conquistato il pubblico alla fine dello scorso anno.

Frozen II: Dietro le quinte, parla Chris Buck: "I personaggi del film sono la mia famiglia"

Spiegare la magia, tra Classici Disney e Universo Marvel

Frozen II: Dietro le quinte - Il film in fase di doppiaggio

Quel che dimostra una serie come quella appena citata è che spiegare la magia, analizzarla e approfondirla, non le toglie fascino ma l'accresce: guardare il talento di interpreti come Kristen Bell o Jonathan Groff mentre danno vita ai dialoghi e le canzoni di Anna e Kristoff, per esempio, non fa aumentare l'ammirazione per il loro lavoro; allo stesso modo non possiamo che restare affascinati dalla passione, dedizione e sacrificio che ognuno degli artisti coinvolti mette in una singola sequenza, che sia animata come in Frozen o live action come per The Mandalorian.

Biancaneve, i disegni preparatori sulla strega

Sensazioni che avevamo già provato al lancio di Disney+ lo scorso marzo, quando ci siamo lasciati andare a una lista dei più preziosi contenuti nascosti presenti in catalogo: documentari che raccontano la lavorazione di Classici come Biancaneve, Pinocchio o La bella addormentata nel bosco, di un cult immortale come Mary Poppins o di successo recenti come Avengers: Infinity War o Star Wars: Gli ultimi Jedi, o persino il percorso fatto per la prima fase dell'Universo Cinematografico Marvel, da Iron Man a The Avengers.

Il mito tra costruzione e venerazione

The Imagineering Story: una scena della docuserie

C'è il mito disneiano in questi contenuti che raccontano il backstage e lo dimostra un'altra docuserie che abbiamo amato molto al lancio: The Imagineering Story, che sposta l'attenzione non sulla realizzazione di un'opera audiovisiva, ma su un altro aspetto fondamentale nel costruire l'impero di Walt Disney, ossia i parchi a tema e le loro attrazioni di tutto il mondo, dalla creazione del primo Disneyland negli anni '50 alle più recenti aggiunte relative ai mondi di Avatar e Star Wars.

Dietro le quinte dei Parchi Disney: The Imagineering Story, la recensione - L'immaginazione diventa realtà

Oggetti di scena: Dan Lanigan con Christopher Lloyd nell'episodio su Roger Rabbit

Non è un caso se abbiamo usato la parola mito nel paragrafo precedente, perché tale è la percezione che ne abbiamo seguendo un altro contenuto della piattaforma: Prop Culture - Oggetti di scena, in cui il collezionista Dan Lanigan ci conduce in un emozionante e travolgente caccia al tesoro di preziosi reperti provenienti da classici degli studios, da Mary Poppins a Nightmare Before Christmas, Tron o Chi ha incastrato Roger Rabbit, in un modo diverso e peculiare di approfondire il backstage dei film che amiamo.

Oggetti di scena, parla Dan Lanigan: "Ho sempre voluto fare cinema"

Dietro le quinte di un nuovo classico

Hamilton: una scena del musical

Questa tendenza e voglia di portarci dietro le quinte del mondo Disney sembra già essere consuetudine consolidata per la piattaforma. La conferma è recente e relativa all'ultimo grande successo di critica aggiunto a Disney+: Hamilton, rilasciato il 3 luglio e seguito a una settimana di distanza, il 10 luglio, da uno speciale ricco di interviste ai realizzatori per svelare i segreti della produzione di questo musical che sta conquistando tutto il mondo. A questo punto non possiamo far altro che aspettare i prossimi grandi titoli in arrivo, fiduciosi di avere un posto già prenotato per sbirciare dietro le quinte e ammirare i grandi artisti coinvolti al lavoro.

Hamilton: in arrivo su Disney+ lo speciale History Has Its Eyes On You