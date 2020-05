The Mandalorian, parla Jon Favreau: “La forza della serie è la collaborazione”

L'intervista a Jon Favreau e i registi della prima stagione di The Mandalorian, per uno sguardo al dietro le quinte della serie di Star Wars.

Disney Gallery: The Mandalorian - Jon Favreau nella docuserie

Lavorare come una squadra. Questa è la forza di una serie come The Mandalorian ed è il presupposto su cui ha lavorato il creatore Jon Favreau nel mettere insieme il gruppo di cinque registi che si è occupato degli otto episodi della prima stagione della serie, da poco arrivata al capolinea su Disney+. Un'alchimia e un'intesa che sono evidenti nel guardare la prima stagione della serie live action di Star Wars, ma anche in Disney Gallery: The Mandalorian, la docuserie sul dietro le quinte dello show, che ha debuttato lo scorso 4 Maggio in occasione dello Star Wars Day con un primo episodio dedicato proprio alla regia (ne abbiamo parlato nella nostra recensione dei primi episodi di Disney Gallery: The Mandalorian. Vediamo cosa ci hanno raccontato Jon Favreau e il suo team.

L'importanza della collaborazione

Come descriveresti l'esperienza di lavorare con cinque registi per la prima stagione di The Mandalorian?

The Mandalorian: un'immagine della prima puntata della serie

Jon Favreau: È stato incredibile! Il loro entusiasmo sembra essere contagioso e si è creato un ambiente molto collaborativo. Abbiamo avuto Taika Waititi, Rick Famuyiwa e Bryce Dallas Howard come registi, insieme a Deborah Chow, che ora si occuperà della serie su Obi-Wan Kenobi. E in più è la prima volta per Dave Filoni ad una regia live action. Parliamo molto della storia, io ne scrivo la maggior parte ma è solo un punto di partenza per i registi. Abbiamo sempre voluto che fossero molto coinvolti e collaborativi con tutti quelli coinvolti nella produzione, che fosse la ILM, la Lucasfilm o il cast della serie. In questo modo l'ambiente di lavoro diventa piacevole e acquista una propria vita e personalità. A ognuno dei registi è stata data la possibilità di essere autoriali, come se fosse un loro film. Non è comune nel mondo della televisione ed è stato entusiasmante avere questo tipo di ambiente in cui lavorare ogni giorno.

Che qualità hanno in comune i cinque registi?

Jon Favreau: La cosa interessante è che vengono tutti da ambienti diversi: film indipendenti, televisione e animazione. I prerequisiti erano che dovessero essere fan di Star Wars, ma penso che sia ciò che rende la serie così coesa. Sul set tutti loro mi si rivolgevano dicendo "stavamo pensando di fare questo e questo e questo". E io gli rispondevo "bene, questo è ciò che quella cosa significherebbe e l'impatto che avrebbe in questo caso - e questa è la regola che esiste ora. Qui è com'era ne Le Guerre dei Cloni. Questo è quello che George Lucas ha sempre detto". C'era sempre questa discussione per ogni punto della storia, ma i registi non si sono mai tirati indietro. Non si sono mai sentiti costretti da questa situazione, perché si sono sentiti invitati a esser parte dell'espansione del canone di Star Wars.

The Mandalorian e la rivoluzione virtuale: è finita l'epoca del green screen?

Lavorare insieme

Cosa c'è stato di univo in questa esperienza, Deborah?

Disney Gallery: The Mandalorian - Deborah Chow sul set

Deborah Chow: Come regista, non mi capita spesso di interagire con altri colleghi. Ho fatto molta televisione, ma per lo più si tratta di una staffetta e non capita mai di collaborare. Credo sia questa la cosa più interessante e importante di questa serie, il fatto che tutti noi registi ci conoscevamo così bene e potevamo collaborare. In un certo senso, siamo stati coinvolti nel lavoro degli altri, eravamo una squadra. Allo stesso tempo, ognuno aveva la propria voce ed è incredibile.

E tu, Rick, come descriveresti questa esperienza?

Rick Famuyiwa: The Mandalorian è stato coma andare al campeggio di Star Wars. È stato incredibile! Quando ho saputo che Jon voleva incontrarmi per parlarne, ho pensato "hai visto il film Dope? Hai visto i miei film? Sei sicuro?!" Ma penso che sia la grande qualità di Jon di vedere i diversi talenti in circolazione. Mi ha detto "voglio portare alcune di queste nuove voci nel mondo di Star Wars". Per me è stato interessante perché i miei film sono tutti stati influenzati da George Lucas in tanti modi diversi. Star Wars è stato il primo film che ho visto al cinema e American Graffiti è quello che mi ha influenzato la prima volta che ho diretto il film intitolato The Wood. Per queste ragioni, lavorare a questo progetto è stato un cerchio che si chiude. Essere sul set di The Mandalorian è stato straordinario. Jon ha creato questo ambiente incredibile dicendo "portate la vostra voce. Portate i vostri talenti!" E ci siamo supportati a vicenda facendo la serie, un ambiente incredibile di cui sono orgoglioso di aver fatto parte.

E tu Bryce? Com'è stato far parte dell'universo di Star Wars?

Baby Yoda la Forza usa

Bryce Dallas Howard: Non c'è nemmeno bisogno di dire quanto sia un privilegio far parte di questo universo narrativo. Quando ero bambina, è stato parte del tessuto della mia infanzia, per questo è stato divertente continuare quell'esperienza di gioco con questi personaggi e perdermi in questa storia incredibile. Ne sono grata!

Tuo padre è stato collaboratore di George Lucas. Qual è il tuo primo ricordo del creatore di Star Wars?

Bryce Dallas Howard: Ogni Natale, quando ero bambina, George mandava personaggi di Star Wars a casa nostra. Ogni anno ci giocavo e mi immergevo in quel mondo. Avevo cinque anni quando George, Kathleen [Kennedy] e mio padre fecero Willow insieme, quindi è stato parte della mia vita per un tempo lunghissimo. George era ed è uno straordinario mentore per mio padre. È un qualcosa di molto importante per lui. Ma George lo è stato anche per Dave Filoni e proprio qualche settimana fa mi ha detto di considerare Dave quasi come un figlio. È un dettaglio importantissimo, perché si tratta di George che passa il testimone per quanto riguarda la sua conoscenza di Star Wars. Il fatto che Jon abbiamo creato questa opportunità per tutti noi, che ci abbia seguiti... mi sembra onesto e fedele a quanto George ha creato.

Taika Waititi è il quinto e ultimo regista della prima stagione. Come descriveresti l'esperienza di lavorare con lui?

Il simpatico siparietto all'inizio di The Mandalorian 1x08

Jon Favreau: Quando coinvolgi un regista come Taika Waititi, è chiaro che accetta di farlo perché ne ha voglia, considerando il suo potere creativo attuale. Quando Taika arriva sul set, porta entusiasmo in tutti per la sua energia e freschezza. Trova spunti per l'umorismo continuamente e dà il suo stile ironico alla storia, ma è anche un fan. Per me era il requisito principale. Non c'è bisogno che tu abbia grande esperienza da regista e non devi aver lavorato a Star Wars prima. Non c'è nemmeno bisogno che tu abbia fatto live action prima. Ciò che serve è voler collaborare, amare Star Wars e voler fare qualcosa di grandioso. Devi voler aiutare a costruire questa nuova realtà. Taika è arrivato come un veterano segnato dalla battaglia e con un istinto straordinario.

