Disney+: i contenuti extra nascosti da non perdere!

Il servizio streaming Disney+ nasconde una buona quantità di contenuti extra per molti titoli del catalogo: ecco quelli imperdibili di cui forse non conoscete l'esistenza!

Walt Disney in una foto d'epoca

Al di là del catalogo immenso, la forza di Disney+ sembra risiedere anche nella generosa offerta di contenuti extra. Al contrario di altri servizi streaming in cui sono presenti solamente brevi trailer già rilasciati online, gli Extra all'interno della piattaforma Disney danno vita a un vero e proprio catalogo alternativo pronto a soddisfare le esigenze anche degli spettatori più curiosi che amano i commenti audio, si incuriosiscono sulle scene eliminate dal montaggio finale di un film o si interessano del mondo "dietro le quinte" del cinema. Incredibile, ma vero, tra molti di questi contenuti si nascondono delle vere e proprie perle che mai avremmo pensato di avere a portata di mano. Amici cinefili e amanti della settima arte, ecco a voi una lista dei contenuti extra nascosti da non perdere su Disney+!

1. Biancaneve e i sette nani

Biancaneve e la terribile strega in una scena del film Biancaneve e i sette nani ( 1937 )

Il primo Classico Disney è anche uno dei titoli più ricco di extra. Oltre alle scene eliminate potete trovare un lungo making of di più di mezz'ora sulla creazione e l'eredità lasciata da Biancaneve e i sette nani. I più affezionati all'epoca classica della Disney troveranno anche un tour degli studi d'animazione al loro inizio, anche questo dalla durata di mezz'ora. Ciliegina sulla torta la ricostruzione audio di due riunioni degli sceneggiatori con tanto di disegni preparatori e bozzetti.

2. Pinocchio

Geppetto e il suo burrattino in una scena del film d\'animazione Pinocchio (1940)

Anche Pinocchio, il secondo Classico Disney contiene una vera e propria perla tra gli extra: Walt Disney in persona che racconta la genesi del film. Seppur breve, poco meno di cinque minuti, il racconto è denso di informazioni: il successo di Biancaneve, la creazione dei veri e propri Walt Disney Studios, le idee che stavano alla base del nuovo film. Il tutto condito da filmati d'archivio che mostrano il dietro alle quinte del film tra nuove macchine da presa e animatori all'opera.

3. La bella addormentata nel bosco

Un'immagine tratta dal classico Disney La bella addormentata nel bosco

"All'epoca non potevamo immaginare di che film innovativo sarebbe stato". Inizia così il gustoso e lungo (45 minuti!) making of de La bella addormentata nel bosco. Film simbolo della magnificenza Disney, girato in 65mm in formato panoramico con tutta la mole di lavoro aggiuntiva che avrebbe significato, il Classico Disney è completamente sviscerato, dalla scelta stilistica dell'animazione alla composizione della colonna sonora, in questo contenuto extra che raccoglie anche le testimonianze degli animatori dell'epoca.

4. Mary Poppins

Dick Van Dyke con Julie Andrews in una scena del film Mary Poppins ( 1964 )

L'amato musical con Julie Andrews nei panni di Mary Poppins, la tata perfetta sotto ogni aspetto, vanta tra gli altri due contenuti di tutto rispetto. Il primo è un cortometraggio animato dal titolo "Il gatto che diventò re" tratto da uno dei libri meno conosciuti di Mary Poppins. Il secondo, invece, è una featurette di venti minuti con Richard Sherman che ci racconta il lavoro dietro la creazione delle canzoni del film. Per i più nostalgici c'è anche un video di reunion tra Sherman, Dick van Dyke e Julie Andrews pronti a ricordare la loro esperienza e ricantare i pezzi più celebri del film.

5. La bella e la bestia

La Bestia e Belle in una celebre scena del film d'animazione La bella e la bestia (1991)

La fiaba animata e le canzoni indimenticabili. Sono questi gli ingredienti che fanno la fortuna dei Classici Disney e La bella e la bestia, primo film animato a essere nominato come Miglior Film agli Oscar, non fa eccezione. Ecco allora che tra i contenuti extra del film si può trovare un lunghissimo making of sulla realizzazione del film di quasi un'ora e un video celebrativo che vede alcuni tra i più famosi compositori di Broadway conversare sull'eredità musicale lasciata da Alan Menken, autore delle musiche del film.

6. A Bug's Life

A Bug's Life: un'immagine del film Pixar

Per gli amanti delle conversazioni a ruota libera, per A Bug's Life, secondo lungometraggio animato della Pixar, abbiamo l'occasione di assistere a una tavola rotonda con i produttori del film tra cui Andrew Stanton e John Lasseter. Nulla di particolarmente tecnico, ma una semplice piacevole e interessante condivisione di aneddoti sulla realizzazione del film e su come questo secondo successo abbia trasformato la Pixar in uno degli studi di animazione più importanti degli ultimi anni.

7. Fantasia 2000

Farfalle multicolore in una scena del film Fantasia 2000

Uno dei titoli quasi dimenticati e meno amati, specie se messo a confronto con l'originale, Fantasia 2000, sequel celebrativo di un esperimento che mandò quasi in bancarotta lo studio d'animazione, presenta uno degli extra più particolari e preziosi del catalogo. Musicana è un video di dieci minuti che racconta la storia di un progetto rimasto incompiuto durante gli anni Settanta. Doveva essere un sequel di Fantasia su scala globale composto da cortometraggi realizzati - con musiche - da ogni parte del mondo.

8. I Simpson il film

Un'immagine da I Simpson - il film

Incredibile la quantità di extra presenti nella sezione de I Simpson: il film, il fenomeno creato da Matt Groening e con l'acquisizione della Fox entrato a far parte ufficialmente del catalogo Disney. Non uno, ma ben due commenti audio da parte dei realizzatori, ognuno dei quali si focalizza su un aspetto diverso della realizzazione. Se siete degli assoluti fan della famiglia di Springfield e volete sapere pressoché tutto sul film questa è la vostra occasione!

9. Ralph spaccatutto

Ralph Spaccatutto: una scena tratta dal film d'animazione diretto da Rich Moore

Se un canonico making of non vi dovesse bastare, gli extra di Ralph Spaccatutto nascondono un documentario dal titolo "Garlan Hulse: storia di un campione" dove il regista del film raggiunge il migliore giocatore di Felix Aggiustatutto raccontandone la sua storia, la sua caduta nell'oblio e il suo tentativo di rinascita. Dite la verità: avete alzato leggermente il sopracciglio leggendo le righe precedenti dubitando dell'esistenza del videogioco presente nel film? Non avete torto. Si tratta, infatti, di un mockumentary divertente realizzato per l'uscita in home video del film.

10. Star Wars: Gli ultimi Jedi

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Daisy Ridley in un'immagine del film

Ormai lo sappiamo. Star Wars: Gli ultimi Jedi è uno dei film più divisivi degli ultimi anni, amato e odiato dai fan della saga con la stessa intensità. Eppure il documentario di ben un'ora e mezza presente tra gli extra dal titolo "Il regista e i Jedi" può risultare affascinante per entrambe le fazioni. Da un lato, gli amanti del film possono indagare sui segreti del loro film preferito; dall'altro i detrattori potranno conoscere le motivazioni dietro alcune dichiarazioni degli attori, scoprire il perché di certe scelte di scrittura e, perché no, magari ricredersi pure sulla buona riuscita del film!

11. Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War, Josh Brolin nei panni di Thanos in una scena del film

Non poteva mancare un film Marvel nella nostra lista. Nonostante la sezione Marvel sia una delle più ricche per quanto riguarda la quantità di contenuti extra, con commenti audio, scene eliminate e backstage per quasi ogni film del Marvel Cinematic Universe, abbiamo scelto Avengers: Infinity War per la presenza di una tavola rotonda tra i registi dei film Marvel che riflettono sulla grande saga del Guanto dell'Infinito e di come tutti insieme abbiano contribuito alla realizzazione di una delle saghe cinematografiche più di successo del decennio.