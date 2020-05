Disney Gallery: The Mandalorian, la recensione: Un prezioso dietro le quinte della serie di Star Wars

Disney Gallery: The Mandalorian - Un'immagine della docuserie

Una cosa che ha colpito tutti da quando Disney+ è arrivato anche in Italia lo scorso 24 Marzo è quanta qualità ci sia anche negli angoli meno visibili di un catalogo così ricco di titoli popolari, tra documentari e serie di approfondimento. Una sensazione che confermiamo anche in questa recensione dei primi episodi di Disney Gallery: The Mandalorian, la serie che ci porta dietro le quinte della prima serie live action dedicata a Star Wars, che arriva in catalogo il 4 Maggio per l'importante ricorrenza dello Star Wars Day. Un altro colpo riuscito della piattaforma streaming Disney, un'altra gemma da aggiungere alla sua ricca collana.

Il consiglio di Favreau

Il cuore di Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian è una tavola rotonda, un accogliente consiglio di individui guidato dallo showrunner Jon Favreau, che di episodio in episodio si circonda delle figure professionali che lo aiuteranno a raccontare il dietro le quinte di The Mandalorian. Si parte dai registi, da Dave Filoni, anche produttore esecutivo, a Rick Famuyiwa, Taika Waititi e le due componenti femminili del gruppo di registi della prima stagione, Deborah Chow e Bryce Dallas Howard. Il loro non è solo un racconto dell'esperienza e di come sono stati coinvolti (impagabile il ricordo del primo incontro di Dave Filoni con George Lucas per Clone Wars), sulla pressione di questo impegno o dell'approccio al lavoro (la Howard, per esempio, ha sottolineato l'importanza di offrire guida e supporto agli attori, che viene dalla sua esperienza su film con molti effetti visivi), ma anche dimostrazione dell'orgoglio di far parte di questa piccola elite di artisti.

L'importanza di Star Wars

Un team per il quale Favreau identifica un fondamentale minimo comun denominatore: il coraggio creativo nelle scelte di messa in scena, la capacità di fare quel passo fondamentale per superare i limiti, ma nella consapevolezza dell'importanza di Star Wars. Perché quel che viene fuori nei primi episodi, e in particolare nel secondo dedicato all'Eredità della saga, è proprio il rispetto per quello che la creatura di George Lucas ha significato sia per la cultura popolare che per l'industria: se da una parte Dave Filoni sottolinea cosa rappresenti l'autore per la saga di Star Wars, con la consapevolezza di chi può dirlo per l'esperienza diretta di averlo visto al lavoro sulla sua creatura, dall'altro il supervisore agli effetti visivi della ILM John Knoll evidenzia quanto Star Wars sia sempre stato all'avanguardia nello sperimentare le nuove tecnologie, nella trilogia prequel così come in quella originale.

Il viaggio dietro le quinte

Così di episodio in episodio le persone che condividono il tavolo con Jon Favreau cambiano: dai registi per il primo episodio dedicato al loro lavoro, si passa a Kathleen Kennedy e altre persone dentro al mondo Star Wars per il secondo episodio che arriverà in catalogo l'8 Maggio (i successivi, per un totale di otto, seguiranno ogni venerdì), con l'obiettivo di portare avanti una chiacchierata informale ma esaustiva e ricca di dettagli riguardo l'argomento della puntata. Parole, racconti e aneddoti preziosi, resi ancora più ricchi dai contributi video che li accompagnano, che vengono dal dietro le quinte di The Mandalorian e mostrano momenti delle riprese della serie e dell'atmosfera sul set. Immagini e curiosità di cui ogni fan di questo show e di Star Wars in generale non può che essere grato.

