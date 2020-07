Hamilton: in arrivo su Disney+ lo speciale History Has Its Eyes On You

Disney+ ha annunciato l'arrivo in streaming dello speciale Hamilton: History Has Its Eyes On You, dedicato alla creazione del musical.

Hamilton tornerà protagonista su Disney+, da domani 10 luglio, con uno speciale che regalerà delle interviste al cast e agli autori per svelare i segreti della produzione del musical che ha conquistato tutto il mondo.

A intervistare le star sarà la giornalista Robin Roberts che affronterà anche gli aspetti storici che sono stati al centro di alcune critiche online e alcune perplessità già al tempo del debutto del musical a Broadway.

Le interviste proposte in Hamilton: History Has Its Eyes On You è stato prodotto da ABC e può contare sugli interventi di Lin-Manuel Miranda, del regista Thomas Kail e degli interpreti Christopher Jackson (George Washington), Leslie Odom Jr.(Aaron Burr), Phillipa Soo (Eliza Hamilton), Renée Elise Goldsberry, (Angelica Schuyler), Daveed Diggs (Marquis de Lafayette e Thomas Jefferson).

Lo speciale avrà inoltre degli interventi della storica Annette Gordon-Reed.

Hamilton, chiesta la cancellazione del musical da Disney+: "Era uno schiavista"

History Has Its Eyes On You affronterà le tematiche legate al processo creativo e la rilevanza del musical, che racconta gli eventi ambientati a partire dal 1776, all'interno della società contemporanea e della situazione politica in cui si trova la nazione in queste settimane.