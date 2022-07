15 star del cinema che hanno iniziato nelle serie tv

Il nostro focus sugli attori e attrici di successo al cinema che hanno mosso i primi passi in tv, complice la doppia presenza di Chris Pratt in sala con Jurassic World Il Dominio e su Prime Video con Terminal List.

Grande e piccolo schermo: un secolare "botta e risposta", un lungo rito di passaggio di chi spesso inizia nel secondo con l'obiettivo di arrivare al primo... per poi a volte tornare indietro. Oppure di chi dal primo "presta" le proprie doti al secondo, elevandone la produzione e facendogli sostanzialmente più pubblicità (oggi meno di ieri, in effetti, visto che è diventata quasi un'abitudine ingaggiare star del cinema in tv). In questi giorni è ancora in sala Jurassic World: Il dominio, che vede protagonista per l'ultima volta Chris Pratt accanto al cast storico della saga. Lui ha iniziato in tv con ben due serie e ora è tornato al formato seriale con Terminal List, dal 1° luglio su Prime Video.

Quale miglior occasione per un ripasso su 15 attori e attrici di cinema che hanno iniziato in una serie tv? Per esempio, Chris Hemsworth prima di diventare il Dio del Tuono nel Marvel Cinematic Universe (a breve lo rivedremo in Thor: Love and Thunder) è stato la star della seconda soap opera più seguita in Australia, Home and Away (ma da noi davvero poco conosciuta, ecco perché non è finito in questo articolo). E lo sapevate che Leonardo Di Caprio ha iniziato in un serial ancor prima di Genitori in Blue Jeans e che Bradley Cooper è stato il miglior amico di Jennifer Garner?

1. Chris Pratt - Everwood e Parks and Recreation

Una foto di Chris Pratt

Dato che lo abbiamo nominato, iniziamo proprio da lui, l'uomo del momento: Chris Pratt. Iniziò nei primi anni 2000 sulla vecchia WB in Everwood nel ruolo di Bright Abbott, il fratello maggiore un po' scemo di Amy (interpretata da Emily VanCamp, che nella realtà fu la sua fidanzata durante le riprese del teen drama). Il classico sportivo che fa un percorso di crescita e "redenzione", nonché di inaspettata amicizia con il protagonista, timido e introverso, Ephram. Ma molti lo hanno conosciuto un po' più grandicello, quando ha interpretato il tontolone dal grande cuore Andy Dwyer in Parks and Recreation, comedy NBC assolutamente di nicchia da noi, ma che era il primo tentativo di scherzare sulla politica in tv negli USA. Andy, inizialmente fidanzato col personaggio di Rashida Jones, ha creato poi una delle coppie scoppiate più amate con la April di Aubrey Plaza. Il ruolo evidentemente gli si addice, tanto che anche quelli più "da duro" comprendono sempre quell'aria da bonaccione, come nelle saghe dei Guardiani della Galassia e di Jurassic World.

2. George Clooney - E.R. - Medici in prima linea

Come molti sanno, uno degli attori (e registi) più apprezzati e meglio invecchiati dello star system hollywoodiano, George Clooney, nonché colui che molti verrebbero vedere coinvolto nella politica statunitense in un futuro più o meno prossimo, ha iniziato in tv. Per la precisione nel medical drama più apprezzato della storia, E.R. - Medici in prima linea, che voleva mostrare per la prima volta e in prima serata le vicissitudini quotidiane di un pronto soccorso e dei suoi medici e infermieri, e cosa portavano nella propria vita privata da questo. Celeberrimo il realismo dello show e il personaggio del Dr. Doug Ross, la sua storia con l'infermiera interpretata da Julianna Marguiles e anche il suo cameo nella storica sitcom Friends proprio nei panni di un medico. Lo fece insieme a Noah Wyle, strizzando l'occhio a se stessi ma senza essere un crossover ufficiale, dato che entrambi i serial andavano sulla NBC.

3. Wiil Smith - Willy, Il Principe di Bel Air

Will Smith è Willy, il principe di Bel Air

Ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi qui con te ti parlerò di Willy, super fico di Bel Air: giocando a basket con gli amici sono cresciuto, me la sono spassata, wow!

Questa frase l'avete sicuramente letta cantando ed è quella che intona Will Smith nella sigla della sitcom che l'ha lanciato e reso celebre in tutto il mondo, Willy, Il Principe di Bel Air, prima di diventare una star del cinema e, ahimé, di recente anche al centro di quando accaduto agli Oscar 2022. Un rapporto ambivalente quello dell'attore con ciò che gli ha dato la fama: inizialmente sembrava quasi vergognarsene, poi ha deciso invece di abbracciarne fieramente l'eredità, complice l'effetto nostalgia dell'epoca in cui viviamo. Lo ha fatto con tanto di reunion in tv del cast, la "pace fatta" con la prima interprete di Zia Vivian con cui ebbe dei problemi durante la produzione e un reboot in chiave drammatica da lui stesso "scovato" su YouTube e prodotto per Peacock.

4. Bradley Cooper - Alias

Bradley Cooper è oramai apprezzato come cantante e regista, oltre come attore grazie a ruoli come quelli in A Star Is Born e La fiera delle illusioni. Ma la fama la deve tutta alla tv e a quel ruolo che lo iniziò a far conoscere al grande pubblico in Alias. Interpretava Will Tippin, il migliore amico di Jennifer Garner alias Sydney Bristow, che ha lanciato allo stesso modo la carriera dell'attrice, che si è sviluppata poi tra alti e bassi. Cooper invece è letteralmente esploso nel firmamento hollywoodiano, collezionando varia candidature agli Oscar e, guarda un po', si è ritrovato ad avere a che fare tra gli altri proprio con Chris Pratt nei Guardiani della Galassia, dove presta la voce a Rocket Rackoon.

5. Leonardo Di Caprio - Genitori in Blue Jeans

Prima del successo mondiale con Titanic accanto a Kate Winslet, prima della lunga carriera come attore feticcio e pupillo di Martin Scorsese, anche Leonardo DiCaprio aveva iniziato sul piccolo schermo. Per la precisione, dopo un'apparizione a soli tre anni in Romper Room, uno spettacolo televisivo per bambini andato in onda tra il 1953 e il 1994, approdò all'età di 16 anni nella sitcom familiare Genitori in blue jeans. Da lì un ruolo minore nella soap opera Santa Barbara e poi il lancio sul grande schermo... che non si è ancora fermato.

6. Johnny Depp - 21 Jump Street

Johnny Depp in 21 Jump Street

Anche Johnny Depp, altro sex symbol di Hollywood di recente finito alla gogna mediatica per il processo-show contro l'ex moglie Amber Heard, prima dei tanti ruoli al cinema con Tim Burton e quello più iconico di tutti, Capitan Jack Sparrow nella saga di Pirati dei Caraibi, aveva mosso i primi passi, giovanissimo, in tv. Lo fece nella serie 21 Jump Street (In Italia ribattezzata I quattro della scuola di polizia), diventata molti anni dopo un film con Jonah Hill e Channing Tatum.

7. Ryan Reynolds - Due ragazzi e una ragazza

Ora tocca a due Ryan dello star system aver toccato prima il piccolo e poi il grande schermo. Ryan Reynolds, oggi l'amatissimo antieroe della Marvel Deadpool nonché il meraviglioso marito di Blake Lively, ha ottenuto il successo grazie alla sitcom Due ragazzi e una ragazza, andata in onda dal 1998 al 2001. Una comedy da noi meno conosciuta, essendo stata programmata solamente la prima stagione nel tardo 2010.

8. Ryan Gosling - Young Hercules

Young Hercules: Ryan Gosling e Dean O'Gorman in una scena

L'altro Ryan di quest'articolo è Ryan Gosling: oggi è un apprezzatissimo attore di Hollywood, che ha lavorato anche con cineasti importanti come Nicolas Winding Refn, Denis Villeneuve e Damien Chazelle, ma anche la sua carriera è iniziata dalla televisione. Negli anni '90 è stato uno dei protagonisti del celebre programma Disney per ragazzi The Mickey Mouse Club, per poi interpretare un giovane Hercules nella serie spin-off prequel di quella con protagonista Kevin Sorbo, Young Hercules.

9. Jessica Alba - Dark Angel

Dark Angel: Jessica Alba è Max Guevara

Prima di essere Nancy Callah in Sin City o La donna invisibile nei primi due film non molto apprezzati sui Fantastici 4, Jessica Alba ha esordito in tv nei panni della protagonista di Dark Angel, la serie nientemeno che di James Cameron con cui il regista iniziava a mostrare un mondo nuovo, per la precisione una Seattle apocalittica. Fun fact: l'attrice diede corpo e volto a Max e anche al suo clone ad un certo punto della serie, durata purtroppo solamente due stagioni sulla FOX.

10. Michelle Williams - Dawson's Creek

Michelle Williams e James Van Der Beek in Dawson's Creek

Prima di essere tanti donne e tanti volti diversi al cinema, tra cui quello indimenticabile di Marylin Monroe, Michelle Williams aveva già dimostrato la propria bravura e il proprio talento sovrastando gli altri interpreti nel teen drama della ex WB Dawson's Creek. Jen, il suo personaggio, era la ragazza di città che portava scompiglio nella tranquilla vita di provincia del protagonista e Williams la incarnò benissimo, dandole molte più sfaccettature di quanto gli stessi autori potessero aspettarsi.

11. Josh Gad - 1600 Penn

Prima di essere uno degli attori più adorabili attualmente esistenti, interpretando LeFou nel live action de La Bella e la Bestia e soprattutto la voce di Olaf nel classico Disney Frozen e nel suo sequel Frozen II, Josh Gad si è fatto notare in tv sia davanti che dietro la macchina da presa come co-ideatore e interprete di 1600 Penn, una family comedy che aveva un piccolissimo dettaglio diverso dalle altre... la famiglia abitava all'indirizzo della Casa Bianca. Una First Family con una comicità intelligente. Anche lui di recente è tornato alla serialità, con la comedy HBO Avenue 5 e con quella Peacock Wolf Like Me (da noi disponibile su Prime Video).

12. Michael J. Fox - Casa Keaton

Casa Keaton: Michael J. Fox è Alex P. Keaton

La maggior parte delle persone lo conoscono per il ruolo più che iconico di Marty McFly nella trilogia di Ritorno al Futuro di Robert Zemeckis, ma Michael J. Fox ha mosso i primi passi anche in televisione. Lo ha fatto sempre negli anni '80 con Casa Keaton, sitcom familiare basata su una famiglia numerosa e sulle piccole grandi sfide quotidiane dei suoi membri, andata in onda dal 1982 al 1989. Ci è anche tornato sul piccolo schermo, partecipando all'universo di The Good Wife e lasciando che gli autori cucissero su di lui e sul suo Parkinson il personaggio dell'avvocato Louis Canning.

13. Jared Leto - My So-Called Life

My So-Called Life: una foto della serie

Un attore così poliedrico e trasformista come Jared Leto lo direste che ha fatto gavetta in tv? Ebbene sì, nel teen drama sui generis durato solamente una stagione My So-Called Life, breve eppure piccolo cult tra gli appassionati. Prestava volto e corpo a Jordan Catalano, accanto alla protagonista interpretata da Claire Danes, anche lei lanciata verso grande e piccolo schermo dove è tornata soprattutto nello spy drama Homeland. Leto invece lo abbiamo visto di recente nella miniserie Apple Tv+ WeCrashed accanto a Anne Hathaway e tornerà nei panni di Morbius al cinema in un sequel del franchise Sony/Marvel.

14. James Franco e Seth Rogen - Freaks and Geeks

Tralasciando i problemi mediatici che ha avuto negli ultimi anni a causa di certe accuse, James Franco è un attore (e anche regista) che al cinema ha dimostrato di saperne una più del diavolo. Anche Seth Rogen ha dimostrato svariate capacità di satira comica come interprete e autore. Ma gli esordi di entrambi sono stati sul piccolo schermo in un altro teen drama sui generis e instant cult nonostante l'unica stagione realizzata, creata da Paul Feig e prodotta da Judd Apatow. Stiamo parlando di Freaks and Geeks, la serie che come da titolo parlava degli "sfigati" della scuola negli anni '80 e tra loro c'era proprio il Daniel Desario interpretato da Franco e il Ken Miller di Rogen.

15. Robin Williams - Mork and Mindy

Mork e Mindy: Robin Williams e Pam Dawber in una foto promozionale

Questa fa un po' male, chiudiamo con una lacrimuccia. Il compianto Robin Williams, attore e comico amatissimo a livello mondiale, ha iniziato dalle serie tv e anche lui con una sitcom - trampolino di lancio per molti attori di questo articolo perché evidentemente insegna presenza scenica e tempi comici, Mork & Mindy con la sua celebre battuta per comunicare "Nano Nano" dato che era un alieno inviato sulla Terra per studiare il comportamento umano. Alla serialità tornerà moltissimi anni dopo, e poco prima della tragica scomparsa, accanto a Sarah Michelle Gellar (altra "diva della tv" che alla sua Buffy deve tutto) in The Crazy Ones, comedy CBS su una compagnia di pubblicitari.

Bonus Track: Ron Howard - Happy Days

Happy Days: una foto di Ron Howard e Henry Winkler

Ron Howard è una perfetta bonus track per questo approfondimento perché da star della tv è diventato regista, quindi è passato dietro la macchina da presa. Ha iniziato come Richie Cunningham in Happy Days, fortunatissima sitcom degli anni '70 - '80, considerato a gran voce il personaggio principale della serie perché intorno alla sua famiglia e ai suoi amici, ruotavano le storie raccontate. Nella sitcom il tipico secondogenito buono, onesto, un po' timido, come regista si è tolto più di qualche sfizio in ciò che ha diretto.