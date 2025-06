Özge Gürel, star delle dizi turche: "Amo l'Italia e mi piace cucinare la carbonara!"

"La mia specialità? I ravioli al tartufo!" L'amore per l'Italia e per la cucina, la recitazione scoperta per caso, la vita quotidiana con il marito: Özge Gürel si racconta all'Italian Global Series Festival.

Özge Gürel è stata riempita d'amore all'Italian Global Series Festival. La Bridget Jones turca? Chissà, intanto è sicuramente la regina delle romcom made in Istanbul. Da noi sono state un successo dopo l'altro. Öykü Acar in Cherry Season - La stagione del cuore (Kiraz Mevsimi, interamente disponibile su Mediaset Infinity dal 25 giugno), Nazlı Pınar in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (Dolunay) e per quello di Ezgi İnal in Mr. Wrong - Lezioni d'amore (Bay Yanlış). "È un amore reciproco e spero di esserne degna e di contraccambiare al meglio" dice l'attrice, ospite tra Rimini e Riccione.

Il ricordo del primo personaggio di successo

La fama inizia da Öykü

Prosegue: "Cherry Season è stato il primo lavoro con cui ho raggiunto la popolarità in Turchia. La prima volta non si scorda mai. Di Öykü Acar mi è rimasto il coraggio di non aver paura di niente, di vivere la vita con totale sincerità. Da subito si vedeva l'onestà totale del personaggio, che viveva la vita alla giornata. Oggi purtroppo è molto difficile farlo".

Il futuro di Özge Gürel: i prossimi ruoli

Una scena di Bitter Sweet

L'Italia non è l'unica la cui l'industria dell'audiovisivo vive un momento complicato. "Posso dire che il settore delle serie in Turchia è complesso. Da quando firmiamo fino alle riprese sul set è un processo molto lungo ed incerto. Quindi non sono in grado di anticipare nulla riguardo al mio prossimo ruolo. Però sono molto emozionata di tornare sul set e di riabbracciare fan e spettatori!"

Lavorerebbe in Italia? "Assolutamente sì! Una volta che c'è una sceneggiatura interessante, mi butto. Sta tutto lì". Magari non necessariamente in un personaggio turco.

Una carriera iniziata per caso

Özge Gürel è anche una cantante. Ci racconta: "Non sono mai stata una bambina che ha sognato di fare questo mestiere da piccola, facevo la cuoca. Poi per caso mi ci sono buttata, mi è piaciuta e ci sono rimasta. Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia con una grande libertà. Sono la più piccola e ho potuto provare cose diverse. Non puoi sapere cosa ti piace prima di provarlo". In fondo questo vale anche per la cucina.

L'attrice in scena

"Ero sicura di voler raccontare storie alla gente. Volevo anche provare a diventare regista ma per farlo dovevo seguire lezioni di recitazione. Ho fatto due lezioni (ride) e poi il mio primo provino. Mi avevano detto che non sarei stata in grado ma io ci ho provato lo stesso!"

Il matrimonio con Serkan Çayoğlu e la passione per la cucina

Sul set di Cherry Season più di dieci anni fa l'attrice ha conosciuto Serkan Çayoğlu, celebre (anche da noi) e affascinante attore turco. I due sono poi convolati a nozze il 14 luglio 2022 in una cerimonia intima con amici e parenti in Germania.

La coppia al festival

"Non ci facciamo caso alla popolarità. Facciamo la spesa insieme, le pulizie, cuciniamo insieme e così via. Vogliamo vivere come una qualsiasi coppia, tra alti e bassi quotidiani, preferiamo tenere privata la nostra vita matrimoniale. La carbonara è il piatto preferito di Serkan. Siamo stati capaci di venire a Firenze a Capodanno solo per mangiare!" (ride) D'altronde Gürel come chef aveva iniziato proprio dalla cucina mediterranea, senza dimenticare quella turca". La mia specialità? I ravioli al tartufo.

L'Excellence Award all'Italian Global Series Festival

L'attrice ha ricevuto il riconoscimento seriale all'eccellenza durante la kermesse romagnola. "Il lavoro non finisce mai. Il premio mi rende orgogliosa, ogni volta che metto piede in Italia il mio cuore esplode per l'accoglienza e questo ne è l'ennesima dimostrazione. Se il mio lavoro viene apprezzato non solo dal pubblico ma anche dagli addetti ai lavori, è una soddisfazione doppia".