Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland ha già scelto il suo successore

Con Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland torna a vestire la tuta rosso-blu dell'Uomo Ragno nella sua quarta avventura da protagonista. Mentre l'attore apre un nuovo capitolo della storia di Peter Parker, più cupo e urbano, dietro le quinte si inizia già a riflettere sul futuro del personaggio.

Nessun addio imminente, almeno per ora, ma l'idea di un passaggio di testimone non è più soltanto una prospettiva lontana. E l'attore ha le idee molto chiare su chi potrebbe interpretare l'eroe dopo di lui.

Spider-Man: Brand New Day, il piano per il dopo Tom Holland

Tom Holland in Spider-Man: Brand New Day

Durante un'intervista al podcast Happy Sad Confused, Tom Holland ha rivelato che le discussioni sulla sua possibile successione sarebbero iniziate già dopo la fine delle riprese di Spider-Man: No Way Home. Un progetto quindi pianificato e sviluppato nel corso degli ultimi cinque anni, anche se ancora in evoluzione in base alle strategie di Marvel Studios e Sony Pictures.

"C'è un piano completo", ha dichiarato l'attore, che ha aggiunto di avere "una visione molto chiara del passaggio di testimone". Questo non vuol dire che sia stato già scelto o ufficialmente ingaggiato un successore, ma le sue parole confermano una direzione ben definita: non intende semplicemente abbandonare il ruolo, bensì contribuire attivamente alla costruzione del prossimo capitolo della saga. D'altronde lo ha ribadito più volte nel corso dei press tour, lui vorrebbe essere partecipe fino in fondo anche della scelta del protagonista.

In questo scenario, il suo Spider-Man potrebbe assumere una nuova funzione all'interno dell'universo narrativo diventando una figura guida per un eroe più giovane. Una scelta coerente con l'evoluzione del personaggio nei fumetti e potenzialmente in grado di trasformare il cambio di protagonista in un passaggio narrativo organico, invece che in un semplice recasting.

Tom Holland, chi vorrebbe come prossimo Uomo Ragno

Spider-Man in azione

Il nome che continua a tornare è naturalmente quello di Miles Morales. Nel corso della promozione di Spider-Man: Brand New Day, Holland ha ribadito il desiderio di portarlo nel mondo live action e di guidare "il fortunato ragazzo" che sarà scelto per interpretarlo.

Miles è già il cuore della saga animata dello Spider-Verse, destinata a concludersi nel 2027 con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. La fine della trilogia potrebbe lasciare spazio a una nuova incarnazione cinematografica del personaggio, questa volta accanto al Peter Parker del Marvel Cinematic Universe.

L'ipotesi rimane affascinante: invece di sostituire immediatamente Holland, Sony e Marvel potrebbero far convivere i due Spider-Man, affidando a Peter il ruolo di mentore. Non è comunque l'unica possibilità. L'attore ha citato anche Spider-Gwen e Spider-Woman tra i personaggi in grado di raccogliere l'eredità del franchise.

Il punto di riferimento è Robert Downey Jr. / Iron Man, che accolse Holland nel MCU attraverso il rapporto tra Tony Stark e Peter Parker. "Se potessi fare ciò che Downey ha fatto per me, sarei felice di andarmene oscillando verso il tramonto", aveva raccontato l'attore.

Prima di quel momento, però, la strada sembra ancora lunga. In attesa della sua uscita negli Stati Uniti, intanto Spider-Man: Brand New Day sta macinando consensi e record al box office italiano. Il futuro può attendere.