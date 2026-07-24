Elize: Le ombre di una donna, recensione. Quando il crime incontra il thriller psicologico

Elize: Le ombre di una donna è il film Netflix che non ti aspetti e che raccontano una narrazione interessante un caso di cronaca che sconvolse il Brasile nel 2012.

C'è un titolo che sta spopolando tra il pubblico di Netflix e di cui finora non si è parlato molto. Stiamo parlando di Elize: Le ombre di una donna, opera diretta da Felipe Vellas e disponibile sulla piattaforma dal 22 luglio, che porta su schermo l'adattamento di un caso di cronaca che ha sconvolto il Brasile nel 2012.

Mariana Torres nei panni di Elize

Ad essere interessante è soprattutto l'approccio con cui la vicenda viene trattata: la pellicola, che ha in breve tempo scalato gli indici di gradimento, adotta una prospettiva per nulla scontata, scegliendo di narrare i fatti così come sono avvenuti ma attraverso il punto di vista dell'assassina, una donna che uccide il marito dopo aver scoperto che la tradiva. Detto così potrebbe sembrare che la gelosia sia stata il semplice movente; eppure c'è di più, molto di più. La sceneggiatura fa particolare attenzione all'aspetto psicologico della protagonista, restituendo una narrazione complessa e profonda.

Dalla promessa d'amore alla trappola psicologica

Elize lavora in un locale notturno e fa la escort ma, quando conosce Marcos Matsunaga, la sua vita sembra prendere una piega più serena. Lui le dice che sta per lasciare la moglie, millantando problemi psicologici della donna, e le assicura che presto potrà sposarla. Le fa regali costosi ed effettivamente, dopo un certo periodo, ottiene il divorzio e le propone le nozze con la promessa di una lunga vita insieme. All'inizio sembra tutto perfetto: vacanze lussuose, una vita agiata e apparentemente stabile.

Una scena del film

Tuttavia, quando dopo diversi mesi Elize non riesce a rimanere incinta, qualcosa comincia a incrinarsi. Marcos si mostra sempre più distante e si allontana spesso da casa per lavoro; quando la donna gli chiede spiegazioni, lui inizia a insinuare che sia lei ad avere problematiche psicologiche. Anche dopo la tanto attesa gravidanza le cose non migliorano, e la tensione tra i due esplode nel momento in cui l'uomo sembra applicare alla loro relazione uno schema già visto e manipolatorio.

Un thriller psicologico oltre i canoni del crime

Elize: Le ombre di una donna si è rivelata una sorpresa. Abbandonando il classico stile procedurale tipico del genere crime, la storia sceglie di percorrere l'inedito punto di vista dell'assassina, costruendo un dramma teso nel quale la psiche e i sentimenti della protagonista hanno la priorità. Non aspettatevi quindi un'analisi distaccata del caso, bensì un viaggio all'interno di un'esistenza segnata da dolore e abusi. La protagonista viene raccontata come una donna che fa di tutto per sopravvivere a un mondo dove il potere è prettamente maschile, che la vede esclusivamente come un bell'oggetto da possedere, pronto a essere gettato via non appena il suo corpo cambia o la sua accondiscendenza viene meno.

Un'immagine di Elize: Le ombre di una donna

Nell'adattare questo tragico fatto di cronaca, la sceneggiatura trasforma la sanguinosa vicenda in un thriller psicologico che, grazie a una scrittura attenta, evita derive morbose per concentrarsi sul ritratto di una vita vessata da un sistema che tratta gli esseri umani come semplici beni di consumo.

Regia misurata e sguardo sociale

Anche la regia si attesta su buoni livelli. Vellas, pur non risparmiando momenti crudi, sceglie di lasciare la maggior parte delle immagini più cruente fuori inquadratura, evitando lo splatter gratuito a favore di scene impattanti ma misurate, pensate per non distrarre lo spettatore dal cuore emotivo della storia. Nonostante il ritmo narrativo non rimanga sempre costante, è apprezzabile la scelta di non raccontare la vicenda in modo lineare, valorizzandola con un montaggio decisamente riuscito.

Elize è quindi il titolo che non ti aspetti ma che colpisce duro, suscitando dilemmi etici e riflessioni su un tipo di società che guarda al potere dimenticando il prossimo.