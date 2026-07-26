Odissea di Nolan e non solo: 10 film da riscoprire se amate i grandi poemi epici e le saghe leggendarie

Dall'Iliade al Beowulf, dal ciclo arturiano alle leggende nordiche: il cinema ha trasformato per oltre un secolo i grandi racconti dell'epica in kolossal, film d'autore e reinterpretazioni sorprendenti

L'arrivo sul grande schermo di Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan ispirato al poema di Omero, riporta al centro dell'attenzione uno dei racconti fondativi della cultura occidentale. Ma il viaggio di Ulisse è soltanto una delle molte storie nate dall'immaginario epico che il cinema ha trasformato nel corso dei decenni.

Dalle guerre dell'antica Grecia alle leggende medievali, dai guerrieri delle saghe nordiche ai cavalieri del ciclo arturiano, registi molto diversi tra loro hanno continuato a confrontarsi con eroi, mostri, regni perduti e viaggi impossibili.

Alcuni film hanno cercato un rapporto più fedele con i testi originali, altri hanno trasferito quelle storie in epoche e luoghi completamente diversi, dimostrando che i grandi temi dell'epica - il destino, la vendetta, il ritorno a casa, la ricerca della gloria e il confronto con la morte - continuano a parlare al pubblico contemporaneo.

Ecco 10 film che raccontano i diversi modi in cui il cinema ha reinterpretato il fascino dei grandi poemi, delle saghe leggendarie e delle tradizioni cavalleresche.

Fratello, dove sei? (2000) - L'Odissea attraverso l'America della Grande Depressione

George Clooney in Fratello, dove sei?

Tra tutte le reinterpretazioni dell'epica mai realizzate dal cinema, Fratello, dove sei? dei fratelli Coen è probabilmente una delle più sorprendenti. A prima vista sembra una commedia ambientata nel Mississippi degli anni Trenta, ma dietro il viaggio di Everett Ulysses McGill e dei suoi compagni si nasconde una struttura narrativa direttamente ispirata all'Odissea di Omero.

George Clooney interpreta un moderno Ulisse che fugge dai lavori forzati per tornare dalla moglie Penny, una versione contemporanea di Penelope. Durante il percorso incontra personaggi che richiamano gli episodi più noti del poema: un venditore di Bibbie con un occhio solo diventa il Ciclope, tre lavandaie sostituiscono le Sirene e un misterioso cieco assume il ruolo del profeta Tiresia.

I Coen non cercano una ricostruzione storica del poema, ma ne conservano l'essenza: un viaggio fatto di prove, incontri e trasformazioni personali. È proprio questa capacità di trasferire la struttura dell'Odissea in un contesto completamente diverso a rendere Fratello, dove sei? una delle reinterpretazioni più riuscite dell'epica sul grande schermo.

Monty Python e il Sacro Graal (1975) - La leggenda arturiana trasformata in parodia

Monty Python e il sacro Graal

Tra le riletture più sorprendenti della narrativa epica al cinema, Monty Python e il Sacro Graal occupa un posto particolare perché dimostra che anche i grandi miti medievali possono essere smontati senza perdere il loro fascino.

Il film diretto da Terry Jones e Terry Gilliam non è un adattamento fedele di un singolo testo del ciclo bretone, ma una parodia dell'intero immaginario arturiano, dalle imprese dei cavalieri alla ricerca del Santo Graal.

La pellicola segue Re Artù e i suoi Cavalieri della Tavola Rotonda in un viaggio alla ricerca della sacra reliquia, riprendendo molti degli elementi che hanno definito per secoli la leggenda medievale: il sovrano ideale, le missioni impossibili, le prove cavalleresche e gli incontri con personaggi fuori dall'ordinario. Ma i Monty Python ribaltano completamente queste convenzioni, sostituendo la solennità dell'epica con una comicità surreale fatta di assurdità, anacronismi e situazioni paradossali.

Dietro la follia narrativa, Monty Python e il Sacro Graal riconosce gli elementi fondamentali della tradizione cavalleresca e li porta all'estremo, mostrando il contrasto tra gli ideali eroici celebrati dai racconti medievali e la fragilità degli uomini chiamati a incarnarli.

The Northman (2022) - Il fascino delle saghe nordiche

The Northman: Alexander Skarsgård e Anya Taylor-Joy in una scena

Ambientato nella Scandinavia altomedievale, The Northman non è tratto da una saga nordica in senso stretto, ma affonda le radici in uno dei più antichi racconti di vendetta della tradizione scandinava. Robert Eggers si ispira alla leggenda di Amleth, figura eroica tramandata nella tradizione nordica, raccontata dallo storico danese Saxo Grammaticus nella Gesta Danorum tra XII e XIII secolo.

Lo stesso racconto sarebbe poi stato ripreso da William Shakespeare per la tragedia Amleto.

Alexander Skarsgård interpreta un principe alla ricerca di vendetta dopo l'uccisione del padre per mano dello zio Fjölnir. Anni dopo, ormai adulto e trasformato in un guerriero, Amleth torna per compiere il giuramento fatto da bambino.

Eggers costruisce un universo profondamente legato alla mentalità delle antiche culture nordiche: rituali, visioni religiose e credenze legate al destino convivono con una rappresentazione fisica e brutale della vita dei guerrieri.

Il film recupera così uno degli elementi fondamentali della narrativa epica: il conflitto tra volontà individuale e destino. Come gli eroi dei grandi racconti antichi, Amleth non combatte soltanto contro un nemico esterno, ma contro il peso della propria eredità.

Troy (2004) - L'Iliade senza dei

Brad Pitt in una scena del film Troy

Diretto da Wolfgang Petersen e interpretato da Brad Pitt, Eric Bana e Orlando Bloom, Troy rappresenta un tentativo visivamente ambizioso di Hollywood di portare al cinema l'universo dell'Iliade di Omero. Ma è anche ciò che molti spettatori temevano sarebbe diventata l'Odissea nelle mani di Nolan (ovvero un racconto spettacolare ma eccessivamente semplificato).

Il film racconta gli ultimi anni della guerra di Troia e concentra il conflitto soprattutto sul rapporto tra Achille ed Ettore, trasformando lo scontro tra guerrieri in una riflessione sul destino, sull'orgoglio e sulla ricerca della gloria.

La principale scelta di Petersen è anche la più discussa: eliminare quasi completamente l'intervento degli dei, elemento centrale del poema omerico. La guerra non viene più presentata come il risultato delle volontà divine, ma come conseguenza delle passioni e delle ambizioni degli uomini.

Brad Pitt interpreta Achille come un eroe tormentato dalla consapevolezza della propria mortalità, mentre Ettore di Eric Bana diventa il vero simbolo dell'onore e della responsabilità verso la propria famiglia e la propria città.

Pur prendendosi numerose libertà rispetto al testo originale, Troy conserva la forza visiva dell'epica, dalle mura della città assediata allo scontro tra Achille ed Ettore.

Ulisse (1954) - Il peplum italiano che portò Omero sul grande schermo

Silvana Mangano e Kirk Douglas in Ulisse (1955)

Prima delle grandi produzioni hollywoodiane dedicate ai miti classici, il cinema italiano aveva già affrontato una delle imprese più difficili: adattare l'Odissea di Omero.

Diretto da Mario Camerini e interpretato da Kirk Douglas nel ruolo di Ulisse, il film rappresenta uno dei più importanti peplum della storia del cinema italiano. La pellicola segue il ritorno dell'eroe a Itaca dopo la guerra di Troia, attraversando alcuni degli episodi più conosciuti del poema: il ciclope Polifemo, le tentazioni di Circe e il difficile rapporto con Penelope.

Una produzione che punta sulla spettacolarità dell'avventura, ma mantiene centrale il carattere del protagonista: non soltanto un guerriero, ma un uomo capace di affrontare il mondo attraverso intelligenza, astuzia e capacità di adattamento.

Kirk Douglas restituisce bene questa dimensione dell'eroe "multiforme", mentre Silvana Mangano impersona il doppio volto della donna nell'Odissea: da una parte la saggia e fedele Penelope, dall'altra Circe, capricciosa e fatale.

A distanza di oltre settant'anni, Ulisse rimane una delle versioni cinematografiche più rappresentative del poema omerico, capace di far perdere lo spettatore nella bellezza del racconto ma anche di restituire l'idea di viaggio come metafora della conoscenza e del ritorno alle proprie origini.

El Cid (1961) - Sophia Loren e "Ben-Hur" riportano al cinema l'epica del Medioevo spagnolo

Il film di Anthony Mann porta sul grande schermo una delle figure più celebri dell'epica europea medievale: Rodrigo Díaz de Vivar, il Cid Campeador. Ispirato a Il Cantare del mio Cid, poema anonimo del XII secolo che racconta le imprese del cavaliere castigliano, il film trasforma la leggenda del guerriero esiliato in un grande racconto cinematografico di onore, fedeltà e destino.

Charlton Heston (che un anno prima era stato Premio Oscar per Ben-Hur) interpreta il Cid come un eroe combattuto tra il dovere verso il proprio re e il desiderio di difendere la propria terra. Come accade nei grandi poemi epici, la dimensione storica si intreccia con quella leggendaria: il personaggio reale viene progressivamente trasformato in un simbolo di coraggio e identità nazionale.

Con le sue battaglie spettacolari, le scenografie monumentali e il tono solenne, El Cid rappresenta uno degli ultimi grandi esempi del cinema epico classico, capace di trasformare una tradizione letteraria medievale in uno spettacolo hollywoodiano.

Excalibur (1981) - Il fantasy epico che rilegge la leggenda di Re Artù

Excalibur: una scena del film

John Boorman realizza una delle rappresentazioni più iconiche del ciclo arturiano, ispirandosi soprattutto a La morte di Artù di Thomas Malory, una delle opere fondamentali della tradizione cavalleresca medievale. Il film attraversa l'intera parabola di Artù: dalla nascita e dall'estrazione della spada nella roccia fino alla ricerca del Santo Graal, passando per il rapporto con Merlino, il tradimento di Lancillotto e la caduta finale del regno.

A differenza di molte versioni più realistiche del mito, Boorman sceglie una dimensione fortemente simbolica e quasi mitologica. Camelot non è rappresentata come un semplice regno medievale, ma come un luogo sospeso tra storia e leggenda, dove magia, destino e ideali cavallereschi convivono.

Le armature metalliche, le atmosfere cupe e l'uso della musica di Wagner e Orff contribuiscono a creare un'estetica che ha influenzato profondamente il fantasy cinematografico successivo.

Excalibur resta una delle versioni più ambiziose del mito arturiano perché non cerca soltanto di raccontare la storia di un re, ma di rappresentare la nascita e la fine di un ideale.

La leggenda di Beowulf (2007) - Il poema medievale diventa un'esperienza in motion capture

Sequenza del film La leggenda di Beowulf

Robert Zemeckis affronta il Beowulf attraverso una scelta tecnologicamente innovativa: il motion capture in 3D. Il film ripercorre la storia dell'eroe Beowulf, chiamato a liberare il regno dalla minaccia di Grendel. Tuttavia, la sceneggiatura di Neil Gaiman e Roger Avary introduce una lettura più ambigua del protagonista, trasformandolo da eroe quasi leggendario in un uomo tormentato dalle proprie debolezze.

La relazione con la Madre di Grendel, interpretata da Angelina Jolie, diventa il simbolo della tentazione e del prezzo della gloria. Il film sposta così il centro della narrazione: non soltanto lo scontro tra un guerriero e un mostro, ma la trasformazione dell'eroe in una figura segnata dal potere e dalle sue conseguenze.

Pur non avendo raccolto molti plausi al momento dell'uscita, il film rimane un esperimento interessante perché dimostra come un poema medievale possa essere reinterpretato anche attraverso strumenti visivi contemporanei.

I Nibelunghi (1924) - Fritz Lang ha anticipato il fantasy moderno

Una sequenza dal film La vendetta di Crimilde

Diviso in due parti, La morte di Sigfrido e La vendetta di Crimilde, il film muto di Fritz Lang è una delle opere più monumentali della storia del cinema. Ispirato al Nibelungenlied, il grande poema epico germanico medievale, il film racconta la leggenda di Sigfrido, dell'uccisione del drago, del tesoro maledetto e della tragica vendetta di Crimilde.

Lang costruisce un universo visivo straordinario, fatto di scenografie geometriche, composizioni monumentali e immagini simboliche che hanno influenzato generazioni di registi.

Più che un semplice adattamento, I Nibelunghi è la trasposizione in cinema della logica stessa dell'epica: personaggi dominati dal destino, passioni assolute e conflitti destinati alla tragedia.

La sua influenza sul fantasy moderno è enorme e arriva fino a opere come Il Signore degli Anelli e molte grandi saghe cinematografiche contemporanee.

Itaca. Il ritorno (2024) - L'eroe di Omero torna a casa, ma non è più lo stesso

Il ritorno: Ralph Fiennes è Odisseo, Re di Itaca

Dopo il viaggio e le avventure dell'eroe, Uberto Pasolini sceglie di concentrarsi sulla parte forse più complessa dell'Odissea: il ritorno.

Interpretato da Ralph Fiennes e Juliette Binoche, Itaca. Il ritorno racconta il momento in cui Odisseo torna a Itaca dopo vent'anni di guerra e assenza. Lontano dalla dimensione spettacolare del mito, il film mette al centro un uomo segnato dalla sofferenza, incapace di ritrovare immediatamente il posto che un tempo occupava.

Il viaggio più importante non è quindi quello attraverso mari sconosciuti, ma quello interiore: Odisseo deve confrontarsi con il trauma della guerra, il tempo perduto e una casa che non è più la stessa. La scelta di ridurre il racconto agli ultimi libri del poema permette a Pasolini di trasformare l'epica del ritorno in un dramma profondamente umano, dove l'eroe non è celebrato per le sue imprese, ma raccontato attraverso le sue ferite. Lettura che ricorda molto quella impressa da Christopher Nolan alla sua Odissea.