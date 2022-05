Il capo perfetto, Love and Monsters, Illusioni perdute, One Second e i voti del mese DVD-Blu-ray. Parte 1

Nella prima parte della rubrica homevideo le recensioni di: Il capo perfetto, Love and Monsters, Illusioni perdute, One Second, Il muro di gomma, Sull'isola di Bergman.

Il capo perfetto: Javier Bardem in una sequenza della commedia

Ancora un mese intenso per l'homevideo. La prima parte della nostra rubrica homevideo di recensioni DVD e blu-ray, si apre con Il capo perfetto e uno straordinario Javier Bardem, per poi passare a un post-apocalittico leggero e frizzante come Love and Monsters.

Love and Monsters: Michael Rooker e Ariana Greenblatt in in una scena

A seguire l'affascinante Illusioni perdute di Xavier Giannoli, adattamento del romanzo di Honorè de Balzac, per poi passare a One Second del maestro Zhang Yimou. Per chiudere una riedizione de Il muro di gomma con nuovo master HD e l'interessante Sull'isola di Bergman, una commedia sentimentale che è un po' anche un omaggio al grande cinema e al regista svedese.

Il capo perfetto: la recensione del blu-ray

IL FILM. Vincitore di sei premi Goya e candidato per la Spagna agli Oscar, Il capo perfetto diretto da Fernando León de Aranoa è una commedia graffiante che vede in Javier Bardem un vero mattatore nei panni del signor Blanco, patron di un'azienda produttrice di bilance. Si tratta di un capo carismatico e attento alle esigenze dei dipendenti. Ma quando l'azienda entra in lizza per un premio per l'eccellenza, proprio alla vigilia della visita della commissione sorgeranno una serie di problemi che il signor Blanco cercherà di risolvere in fretta e furia, con risultati alterni.

IL BLU-RAY. Il capo perfetto è disponibile in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Eagle Pictures. Ottimo il video, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 sia per l'italiano che lo spagnolo, fa bene il suo dovere, anche se poco sollecitato da un film che ha nei dialoghi l'assetto portante. Ma nella scena iniziale dell'inseguimento della polizia, o quando entrano alcune musiche maestose nei momenti chiave, o anche quando c'è un incendio, la traccia mostra tutto il suo potenziale con notevole apporto dell'asse posteriore, buona presenza di bassi e una spiccata spazialità. Perfetti anche alcuni panning nel passaggio di alcuni veicoli. Negli extra c'è solo il trailer.

Il capo perfetto: Almudena Amor in un'immagine

DA NON PERDERE. Davvero notevole il video, che beneficia anche di interni ed esterni luminosi e sfodera un video sempre compatto, anche sugli sfondi, con un'ottima cura per il dettaglio su primi e medi piani e una flessione molto limitata sui fondali. Solido e profondo il nero nelle scene notturne, il senso di profondità è sempre buono mentre il croma è molto naturale con alcune tonalità più accese in certe occasioni.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 7,5 - Extra: 4

Il capo perfetto: Javier Bardem in una sequenza

Love and Monsters: la recensione del blu-ray

IL FILM. Un po' commedia, un po' dramma, tanta fantascienza: Love and Monsters è soprattutto la dimostrazione che si può fare un film post apocalittico mantenendo un tono leggero e soprattutto ricco di speranza e positività. Nel film diretto da Michael Matthews, dopo una pioggia di razzi per abbattere un meteorite, le creature a sangue freddo sono diventate gigantesche e i pochi sopravvissuti umani sono nascosti in colonie. Dopo sette anni in un rifugio, Joe (Dylan O'Brien) decide però di muoversi e cercare Aimee, la sua fidanzata.

IL BLU-RAY. Love and Monsters è disponibile in homevideo anche in HD grazie al blu-ray targato Koch Media. Un prodotto eccellente sul piano tecnico e discreto negli extra. Il video è ottimo e restituisce un quadro sempre dettagliato, con grande compattezza nelle panoramiche dei paesaggi post-apocalittici e un superbo dettaglio su persone, abiti, ambienti e soprattutto nella descrizione delle creature mostruose. Ricco a variegato il croma. Negli extra troviamo sei scene eliminate (12' in tutto), e le featurette Bottom of the Food Chain: The Cast of Love and Monsters (8') con gli attori principali che descrivono i loro personaggi, e It's a Monster's World: Creating a Post-Apocalyptic Landscape (7'), sulla location australiana e le scenografie per creare un paesaggio post-apocalittico.

Love and Monsters: Dylan O'Brien in una scena del film

DA NON PERDERE. Il pezzo forte dell'edizione è l'audio, già molto coinvolgente nel Dolby Digital 5.1 italiano, addirittura devastante nel DTS HD 7.1 inglese. La tensione nel bunker sotto attacco è palpabile, ma ogni volta che entrano in scena le creature, i diffusori ruggiscono energia restando molto precisi nella direzionalità, mentre i bassi muscolari hanno un ruolo decisivo per rendere l'ascolto avvincente. L'attività surround è costante anche nei piccoli dettagli durante il viaggio, per poi scatenarsi nella battaglia finale, dove lo spettatore è travolto dagli effetti.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 9 - Extra: 7

Love and Monsters: una scena

Illusioni perdute: la recensione del blu-ray

IL FILM. Adattamento del celebre romanzo omonimo di Honorè de Balzac e premiato con 7 César, Illusioni perdute diretto da Xavier Giannoli vede protagonista il giovane Lucien (Benjamin Voisin), che abbandona la tipografia di famiglia per seguire i suoi sogni di diventare un poeta di successo. Va a Parigi con l'aiuto della sua mecenate, la nobile Louise (Cécile De France), ma le sue umili origini e la sua relazione con la baronessa non lo favoriscono e l'aristocrazia parigina lo rifiuta. Dovrà scendere a compromessi e fare il giornalista scrivendo articoli controversi sull'alta società in un mondo dove tutti si possono vendere o comprare.

IL BLU-RAY. Illusioni perdute è disponibile in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray Mustang-I Wonder. Il video è molto elegante ed esalta i costumi e le atmosfere dell'epoca proponendo un buon dettaglio su tutti i piani, anche se spesso affiora una sensazione flou che porta una certa morbidezza, del resto fedele alla fotografia. Anche l'audio in DTS HD 5.1 è efficace e oltre a dialoghi perfetti, una buona resa della colonna sonora e un'ambienza soddisfacente, dà il suo meglio nelle scene in teatro fra applausi e fischi.

Illusioni perdute: Benjamin Voisin e Vincent Lacoste in una scena del film

DA NON PERDERE. Negli extra oltre al trailer troviamo una Conversazione con Benjamin Voisin, che interpreta il protagonista. L'intervista, realizzata in occasione dell'anteprima del film a Bologna, dura 30 minuti ed è molto interessante. Voisin parla della sua scelta come attore per il ruolo, del rapporto con il regista e con gli altri grandi attori, della lavorazione sul set e delle difficoltà del trasporre un romanzo di Balzac, oltre a tante curiosità e aneddoti nella realizzazione del film.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 8 - Extra: 7

Illusioni perdute: Benjamin Voisin e Cécile De France in una scena del film

One Second: la recensione del DVD

IL FILM. Dal maestro Zhang Yimou, ecco in homevideo One Second, film ambientato in una provincia della Cina nordoccidentale durante la Rivoluzione Culturale. Protagonista Zhang Jiusheng, che evade da un campo di lavoro solo per cercare di vedere un cinegiornale dove appare per un momento sua figlia che non vede da anni. In questo tentativo pieno di avventure e contrattempi, l'uomo incontra Liu Guinü, una ragazza vagabonda e dedita ai piccoli furti. Il loro rapporto, dapprima burrascoso, evolverà via via in un forte legame.

IL DVD. One Second è arrivato in homevideo grazie al DVD CG-Fenix ditribuito da Mustang. Un prodotto tecnicamente ottimo, anche se povero negli extra visto che c'è solamente il trailer. Il video è davero eccellente: sconta fisiologicamente qualche limite del formato con qualche figura dai contorni sgranati nei campi lunghi, ma se la cava egregiamente nella difficile riproduzione del deserto, della sabbia e nel pietrisco della strada. In questi frangenti il quadro resta infatti sempre compatto, con un buon dettaglio. Notevole anche la tenuta nelle scene notturne.

One Second: una sequenza

DA NON PERDERE. Ancora meglio l'audio, un Dolby Digital 5.1 presente sia per l'italiano che per l'originale. Già dalla tempesta di sabbia iniziale si può apprezzare un utilizzo massiccio dell'asse posteriore e una bella sensazione di coinvolgimento con apporto anche del sub. Ma anche nelle scene di folla al cinema e in altre circostanze movimentate, il reparto è frizzante con un buon lavoro sulla direzionalità degli effetti. Perfetti i dialoghi.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 4

One Second, un momento del film

Il muro di gomma: la recensione del DVD

IL FILM. A oltre trent'anni dalla sua uscita, torna in DVD con un nuovo master HD Il muro di gomma, il film di Marco Risi del 1991 sulla strage di Ustica, un'opera che vide Andrea Purgatori fra gli sceneggiatori e che fece discutere e alimentò tante polemiche all'epoca, ma ancora attualissima nel suo messaggio di condanna verso un potere impermeabile alle richieste di verità e di giustizia su quel volo che spezzò le vite di 81 persone.

IL DVD. Nuova edizione in DVD targata Mustang-Rti per Il muro di gomma, che come detto viene da un nuovo master HD. Il risultato sul piano video è evidente: il quadro infatti è pulitissimo, ovviamente conserva ancora qualche sgranatura e piccole sbavature dovute agli anni, ma le immagini scorrono compatte e il dettaglio è di buon livello per il formato DVD. Discreto l'audio, un Dolby digital 2.0 ovviamente un po' chiuso sul fronte anteriore ma comunque pulito e con dialoghi dal buon timbro.

Il muro di gomma: Corso Salani in una scena del film

DA NON PERDERE. Rispetto alla passata edizione è presente anche un extra, tutto nuovo: si tratta di Andrea Purgatori racconta "Il muro di gomma", a cura di Marco Spagnoli, ovvero un'intervista al giornalista. Dura solo 6 minuti, ma è illuminante per capire la genesi del film e soprattutto di come l'opera risulti trent'anni dopo ancora attualissima per i temi trattati.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 6,5 - Extra: 6

Il muro di gomma: Angela Finocchiaro in una scena del film

Sull'isola di Bergman: la recensione del DVD

IL FILM. Commedia sentimentale e allo stesso tempo omaggio al grande cinema, Sull'isola di Bergman diretto da Mia Hansen-Løve vede protagonista una coppia di registi americani (interpretata da Vicky Krieps e Tim Roth), che per scrivere le prossime sceneggiature cerca ispirazione su un'isola svedese, un luogo tanto caro a Ingmar Bergman e meta di pellegrinaggio per tanti fan. I due rimangono sempre più suggestionati dalla bellezza della natura, un posto dove i confini tra realtà e finzione tendono a sfumare.

IL DVD. Sull'isola di Bergman è disponibile in homevideo grazie al DVD CG-Teodora. Il video risente un po' dei lunghi piani sui paesaggi svedesi, e spesso bisogna fare i conti con sgranature, rumore video e contorni incerti, mentre nei primi e medi piani le cose vanno meglio e il dettaglio è più solido e incisivo. Buona la tenuta nelle scene scure con un ottimo nero. Negli extra troviamo solamente il trailer.

Sull'isola di Bergman: Tim Roth, Vicky Krieps durante una scena del film

DA NON PERDERE. Più convincente l'audio. Il Dolby Digital 5.1 presente sia nella traccia italiana che in quella originale, è bello frizzante nei momenti che lo richiedono: negli effetti ambientali come la pioggia, le onde del mare o il rumore delle foglie al vento, tutti i diffusori vengono infatti coinvolti in un bel senso di avvolgimento e con buona direzionalità. Notevole anche l'impatto della colonna sonora, mentre i dialoghi sono sempre chiari e puliti.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7,5 - Extra: 4

