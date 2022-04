Una famiglia vincente - King Richard in blu-ray, la recensione: per riportare il focus sul tennis e sull'Oscar

La recensione del blu-ray di Una famiglia vincente - King Richard: l'uscita del prodotto Warner riporta l'attenzione sul film dopo il famoso ceffone di Will Smith. Video suggestivo e audio ottimo (soprattutto in inglese), sugli extra si poteva fare di più.

Una famiglia vincente - King Richard: Will Smith in una scena del film

Alla fine si è parlato di più del suo ceffone a Chris Rock al Dolby Theathe di Los Angeles che del suo Oscar come miglior attore. Ma Will Smith, poco dopo il fattaccio con le immagini che hanno fatto il giro del mondo, ha ricevuto anche l'ambita statuetta per la sua interpretazione nei panni del padre di Venus e Serena Williams. E adesso, come vedremo nella recensione di Una famiglia vincente - King Richard in blu-ray, l'uscita in homevideo targata Warner Bros, Entertainment Italia, permette di far tornare l'attenzione sul film che ripercorre la vita di Richard Williams, un padre imperterrito che ha contribuito a formare due delle atlete che hanno cambiato lo sport del tennis per sempre.

Il video: un buon dettaglio e un croma efficace dai colori caldi

Il blu-ray di Una famiglia vincente - King Richard targato Warner non delude le attese sul piano della qualità video. Dalla modesta casa dei Williams a Compton fino ai country club lussuosi e poi alla seconda parte nella soleggiata Florida, le immagini sono sempre molto efficaci e riproducono una fotografia dominata dai colori caldi con una notevole cura nei dettagli e nei giochi di luce e ombra. In qualche frangente, come in alcune scene notturne o più scure, c'è un lieve appiattimento del quadro, che però respira sempre bene, senza particolari sofferenze o sbavature, grazie anche a livelli di nero profondi che regalano una certa profondità alle immagini.

Una famiglia vincente - King Richard: Saniyya Sidney con Demi Singleton in una scena

Al di là di una fisiologica morbidezza qua e là che toglie un po' di nitidezza al quadro proprio nelle sequenze più ostiche e con minor illuminazione, il dettaglio è comunque sempre di alto livello su tutti i piani: per cui il trucco di Will Smith, l'abbigliamento da tennis, le palline gialle, le racchette, la rete e le tribune con la gente, offrono molti particolari e una buona incisività, anche se immaginiamo che il 4K riesca a regalare ancora qualcosa in più.

L'audio: suggestivi i match di tennis, ma l'Atmos inglese è superiore

Una famiglia vincente - King Richard: Aunjanue Ellis e Demi Singleton in una scena del film

Anche se Una famiglia vincente - King Richard è un film basato molto sui dialoghi, questo non vuol dire che non abbia degli spunti per mettere alla prova l'audio. Per l'italiano bisogna accontentarsi di un semplice Dolby Digital 5.1, mentre la traccia inglese è in un più performante Dolby Atmos. Già nella nostra lingua è possibile apprezzare dialoghi puliti e dall'ottimo timbro, ma è buona anche la resa della musica, dalla colonna sonora originale di Kris Bowers ad alcuni successi pop e Rhythm and blues del passato, che entrano in modo deciso e possente nella scena.

Una famiglia vincente - King Richard: Will Smith, Saniyya Sidney e Demi Singleton in una scena del film

Oltre che per la musica, l'asse posteriore si mette in moto sia per qualche effetto ambientale (come i rumori di qualche veicolo) ma soprattutto durante le partite di tennis, sia per sottolineare il percorso e la direzionalità della pallina (in questo caso particolarmente suggestivi alcuni panning laterali) sia ovviamente per l'effetto degli spettatori e della folla. Robusta la resa anche dei decisi colpi della racchetta con la palla. Il Dolby Atmos, oltre a un microdettaglio migliore e a una maggior energia generale, è decisamente più coinvolgente proprio in questi frangenti, perché sfruttando la verticalità la presenza della gente genera una pressione più forte e decisa, contribuendo a un impatto emotivo più forte.

Gli extra: 25 minuti tra dietro le quinte, focus e scene estese

Una famiglia vincente - King Richard: Will Smith con Jon Bernthal in una scena del film

Solo discreto il reparto degli extra, con circa 25 minuti di materiale. Si inizia con Following the Plan: The Making of King Richard (9'), un dietro le quinte con filmati sul set e interventi del regista Reinaldo Marcus Green, del produttore Tim White e di diversi attori tra cui Will Smith, Aunjanue Ellis, Demi Singleton e Jon Bernthal, che parlano della realizzazione del film e del significato della storia per loro. Si prosegue con Becoming Richard (6' e mezzo), che descrive la trasformazione fisica ed emotiva a cui si è sottoposto Will Smith, grazie anche al lavoro del truccatore Kudy Murdock. Troviamo poi Champions on Screen (6'), con focus sulle attrici Saniyya Sidney e Demi Singleton che hanno interpretato Venus e Serena, ma anche riprese delle vere sorelle Williams. In chiusura due scene estese (in tutto 3') che mostrano una telefonata tra Richard e Rick Macci, e Rick che fa pressioni su Richard per l'offerta di sponsorizzazione Nike prima della partita di Venus.