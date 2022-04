Assassinio sul Nilo in blu-ray, la recensione: un look affascinante per le avventure di Poirot

Assassinio sul Nilo: Armie Hammer e Gal Gadot

Kenneth Branagh torna nei panni dell'iconico detective Hercule Poirot e non molla neanche la regia di questo nuovo adattamento da Agatha Christie, che ha avuto ottimi riscontri al botteghino. Un seguito che certamente continuerà anche in homevideo, perché come vedremo nella recensione di Assassinio sul Nilo in blu-ray, il prodotto distribuito da Walt Disney Home Entertainment è di quelli di grande qualità. Il miglior modo per rivedere o scoprire questo mystery-thriller che vede la vacanza di Poirot in Egitto trasformarsi ben presto in una caccia all'assassino quando la luna di miele di una giovane coppia viene tragicamente interrotta.

Un video affascinante con immagini eleganti e di grande suggestione

Per descrivere il video che offre il blu-ray di Assassinio sul Nilo targato Walt Disney Home Entertainment, la prima parola che viene in mente è affascinante. Le immagini infatti hanno una tale eleganza e un così notevole grado di suggestione, da offrire un'esperienza visiva davvero sontuosa. E ci chiediamo, è l'unico rammarico, di come possa essere la versione 4K UHD, comunque in commercio. Ma torniamo al blu-ray per dire che dettaglio, incisività e compattezza del quadro emergono in ogni occasione, dal bianco e nero perfettamente contrastato e quasi scolpito delle scene iniziali, all'ottima gestione nel buio nelle sequenze del locale, fino alla magica sensazione dorata quando le avventure si spostano in Egitto.

L'unico appunto è che talvolta emerge una certa artificiosità su taluni sfondi e qualche effetto digitale CGI diventa evidente e tende a rendere meno nitido il quadro, ma le immagini scorrono via sempre molto fluide e senza sbavature. Per il resto il dettaglio è come detto incisivo su tutti i piani, con grandissima ricchezza di particolari sui costumi, sugli incarnati dei protagonisti, ma anche nelle ambientazioni. Basti pensare a come si presenta quasi palpabile la struttura grezza delle piramidi. Variegato come detto anche il croma, anche se la parte del leone la fa la tonalità ambrata e soffusa dei luoghi sul Nilo.

Audio immersivo nei momenti chiave, peccato per i bassi un po' frenati

Sul fronte audio per la traccia italiana troviamo un Dolby Digital Plus 7.1 brillante ma che non spinge fino in fondo in alcune scene, cosa che peraltro si può dire anche del DTS-HD Master Audio 7.1. Sia chiaro che il coinvolgimento è assicurato, la sensazione di immersività funziona fin dalla scena iniziale con la battaglia e l'esplosione, per non parlare poi dei vari picchi sonori che si possono riscontrare in momenti chiave come l'attacco del serpente, la pietra che rotola dal monumento e poi vari spari. Anche la direzionalità è piuttosto curata, i surround lavorano in modo costante, gli effetti insomma sono ben riprodotti, ma in alcune sequenze potenzialmente devastanti sembra mancare la botta di energia sentita in altre occasioni, soprattutto a causa di bassi presenti ma a tratti un po' trattenuti. Calda e corposa la resa della colonna sonora, mentre i dialoghi sono impeccabili per pulizia e timbro.

Gli extra: 50 minuti fra approfondimenti, dietro le quinte e scene tagliate

Buoni, anche se non travolgenti gli extra, con circa cinquanta minuti di contenuti. Si comincia con Assassinio sul Nilo: dal romanzo al film (15' e mezzo), che affronta il tema del processo di adattamento con il regista Kenneth Branagh e lo sceneggiatore Michael Green che svelano come hanno rielaborato l'opera di Agatha Christie. Si prosegue con Agatha Christie: il viaggio può essere un omicidio (6') sulla passione per i viaggi dell'autrice, di come questa sia importante per la storia raccontata, e di come la sua eredità continui a vivere nei ricordi della sua famiglia ma anche attraverso le nuove generazioni di cineasti.

A seguire Design sul Nilo (11'), che approfondisce l'elegante look del film realizzato attraverso i costumi e le scenografie, e poi Branagh/Poirot (5' e mezzo), che si concentra su Kenneth Branagh e sulla sua capacità di essere regista e attore. In particolare la produttrice Judy Hofflund e Gal Gadot ne esaltano le qualità e raccontano di come riesca a rimanere in sintonia con il resto del cast. A chiudere, oltre al trailer, otto Scene tagliate per un totale di 11 minuti.