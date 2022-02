Goya 2022: Il capo perfetto, con Javier Bardem, trionfa con sei premi

Il capo perfetto, la commedia lavorativa di Fernando León de Aranoa con Javier Bardem, ha dominato i premi Goya 2022 conquistando sei statuette inclusa quella per il Miglior Film.

Il capo perfetto si è portato a casa anche i premi per la Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura andati ad Aranoa, il premio al Miglior Attore, che ha visto trionfare Javier Bardem, Miglior Colonna Sonora (Zeltia Montes) e Miglior Montaggio (Vanessa L. Marimbert). Ricordiamo che la pellicola aveva stabiòlito un record ottenendo 20 nomination ai Goya.

Per Javier Bardem questo è il sesto premio Goya collezionato nella sua carriera, mentre per il regista Fernando León de Aranoa è il settimo. Il capo perfetto, incentrato sul padrone di una fabbrica di bilance che si ritrova nei guai quando, il giorno che sta per ottenere un'importante onorificenza, deve vedersela con un operaio licenziato che si presenta in fabbrica insieme ai suoi figli, domandando di essere nuovamente assunto. Non ricevendo risposta positiva, l'uomo inizierà a diffamare pubblicamente il suo boss proprio nel momento in cui tutto dovrebbe filare liscio come l'olio.

Cate Blanchett ha ricevuto l'International Goya Award di quest'anno. Un ulteriore premio onorario è andato all'attore spagnolo José Sacristán.

Oscar 2022: Javier Bardem e Penélope Cruz fanno la storia con le loro nomination

Di seguito tutti i premiati ai Goya 2022:

FILM

The Good Boss

DIRECTOR

Fernando León de Aranoa, The Good Boss

NEW DIRECTOR

Clara Roquet, Libertad

ACTRESS

Blanca Portillo, Maixabel

ACTOR

Javier Bardem, The Good Boss

SUPPORTING ACTRESS

Nora Navas, Libertad

SUPPORTING ACTOR

Urko Olazabal, Maixabel

ORIGINAL SCREENPLAY

Fernando León de Aranoa, The Good Boss

ADAPTED SCREENPLAY

Daniel Monzón y Jorge Guerricaechevarría, The Laws of the Border

CINEMATOGRAPHY

Kiko de la Rica, Mediterráneo: The Law of the Sea

ORIGINAL MUSIC

Zeltia Montes, The Good Boss

ORIGINAL SONG

Te espera el mar, (María José Llergo for Mediterráneo: The Law of the Sea)

NEW ACTOR

Chechu Salgado, The Laws of the Border

NEW ACTRESS

María Cerezuela, Maixabel

INTERNATIONAL GOYA AWARD

Cate Blanchett

ANIMATED FEATURE

Valentina (Chelo Loureiro)

IBERO-AMERICAN FILM

La cordillera de los sueños, (Patricio Guzmán, Chile)

EUROPEAN PICTURE

Another Round, (Thomas Vinterberg, Denmark)

DOCUMENTARY

Who's Stopping Us, (Jonás Trueba)

HONORARY GOYA

José Sacristán

LIVE-ACTION SHORT FILM

Verónica Echegui (Tótem loba)

ANIMATED SHORT FILM

The Monkey, (Lorenzo Degl'Innocenti, Xosé Zapata)

DOCUMENTARY SHORT

Mamá, (Pablo de la Chica)

EDITING

Vanessa Marimbert, The Good Boss

PRODUCTION DESIGN

Albert Espel, Kostas Sfakianakis (Mediterráneo: The Law of the Sea)

COSTUME DESIGN

Vinyet Escobar (The Laws of the Border)

ART DIRECTION

Balter Gallart (The Laws of the Border)

SOUND

Daniel Fontrodona, Oriol Tarragó, Marc Bech, Marc Orts (Tres)

MAKEUP AND HAIR DESIGN

Sarai Rodríguez, Benjamín Pérez, Nacho Díaz (The Laws of the Border)

SPECIAL EFFECTS