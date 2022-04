Diabolik in blu-ray, la recensione: una fantastica Limited Edition con il mitico fumetto

La recensione del blu-ray di Diabolik: per il cinecomic dei Manetti Bros. Eagle ha sfornato una super edizione a due dischi. Video e audio di alta qualità, extra corposi e come gadget il fumetto n. 3 e due card.

Diabolik: Miriam Leone e Luca Marinelli in una scena del film

Eagle Pictures ha già dimostrato di riservare in ambito homevideo un trattamento di rilievo a un certo cinema italiano coraggioso e ambizioso, sfornando edizioni di peso che non hanno nulla da invidiare a quelle dei blockbuster americani, sia sul piano tecnico che su quello del package e degli extra. Pensiamo ad esempio al recente Freaks Out. Come vedremo nella recensione di Diabolik in blu-ray, anche il film dei Manetti Bros. ha avuto un trattamento di riguardo, soprattutto con l'uscita di prestigio che abbiamo potuto analizzare, ovvero l'edizione limitata a doppio disco. Il modo migliore per assaporare, a sessant'anni dalla sua nascita, il ritorno sul grande schermo del Re del Terrore ideato dalle sorelle Giussani, impreziosito da un super cast con Luca Marinelli nei panni di Diabolik, Miriam Leone in quelli di Eva Kant e Valerio Mastandrea in quelli dell'ispettore Ginko.

Una slipcase a due dischi con il fumetto n. 3 e due card da collezione

E allora per iniziare a descrivere questa limited edition di Diabolik targata Eagle Pictures, parliamo proprio dalla confezione, una bellissima slipcase a due dischi dall'affascinante cover, con il film in versione blu-ray HD e in DVD. La custodia cartonata contiene l'amaray con i due dischi, che presenta un artwork diverso rispetto a quello della custodia, e anche una bella sorpresa, ovvero una copia del fumetto che ha ispirato il film, il mitico numero 3 della serie risalente al 1963, denominato "L'arresto di Diabolik". Proprio il racconto di cui l'opera dei Manetti Bros è una trasposizione molto fedele. Ma non è tutto, all'interno della confezione, oltre ai due dischi, troviamo anche due card esclusive da collezione.

Il video: grande compattezza e una perfetta atmosfera da fumetto

Diabolik: Luca Marinelli in una sequenza

Ma poi ovviamente c'è il contenuto, ovvero il video e l'audio del film. Anche sotto l'aspetto tecnico l'edizione Eagle non delude le attese. Il video, fin dalle prime riprese scure in cui emerge la Jaguar dalle ombre della notte, mostra un quadro solido, con un nero profondo e compatto, dal quale emergono sempre i particolari. Rimane anche in queste circostanze una notevole sensazione di profondità. Quando la luminosità delle scene aumenta, emerge e si fa più chiaro un dettaglio di ottima fattura, sia sui primi piani che nelle panoramiche, con alcuni cenni di morbidezza solo in frangenti più ostici e nelle sequenze con effetti visivi. La tuta di Diabolik spicca per la sua lucidità tattile, anche le sue maschere quando vengono tolte hanno sempre una piacevole fluidità senza sbavature, ma anche il resto delle immagini conserva una certa atmosfera da fumetto che è esattamente l'effetto voluto dai realizzatori nella loro ricerca di fedeltà all'originale, un effetto che il video riesce a riprodurre con indiscutibile efficacia.

Audio coinvolgente e ottima spazialità tra effetti e musica

Diabolik: Miriam Leone in una scena

Ottime notizie anche dal reparto audio, che presenta un DTS HD Master Audio 5.1 di grande coinvolgimento. Fin dalle prime scene il rombo della Jaguar esce potente dai diffusori, la direzionalità è molto curata, la colonna sonora e le musiche di Manuel Agnelli risuonano calde e avvolgenti con buon apporto dei bassi. La maggior parte del film comunque si basa sui dialoghi, sempre chiari e con un timbro eccellente, e su un'ambienza più tranquilla, che in ogni caso assicura sempre una sensazione di una convincente spazialità di insieme, ovviamente più accentuata nelle sequenze di azione.

Gli extra: un backstage perfetto per spiegare perché il film è nato ed è stato fatto così

Diabolik: Valerio Mastandrea nei panni dell'Ispettore Ginko

Un'edizione così completa non poteva deludere nemmeno sul fronte degli extra. Niente di travolgente, forse sul piano della quantità si poteva fare ancora qualcosa in più, ma si tratta sicuramente di un reparto di ottimo livello. Grazie soprattutto a Backstage: Diabolik sotto la maschera, un contributo lungo ben 47 minuti e davvero molto interessante: i fratelli Manetti guidano lo spettatore nella realizzazione del film, fin dal loro amore per il personaggio e il fumetto, seguito dal sogno di portarlo sul grande schermo e di riuscire a farlo tenendosi fedeli allo stile e al soggetto del numero 3 della pubblicazione. Ne esce un backstage molto interessante e variegato, che oltre agli interventi presenta anche parecchi momenti del lavoro sul set durante le riprese. A seguire troviamo Gli effetti speciali (2'), con i trucchi visivi svelati di alcune scene, e poi ancora la videoclip "La profondità degli abissi" di Manuel Agnelli (3'), anch'essa divertente e in maniera evidente collegata alle tematiche del film.